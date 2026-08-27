27 Agosto 2026

/ Home/MOBILE/Xiaomi lancia REDMI Note 17 Pro Max 5G con batteria da 9.210 mAh

La notizia in sintesi Xiaomi presenta quattro smartphone della serie REDMI Note 17.

Il modello Pro Max 5G debutta con batteria da 9.210 mAh.

I prezzi partono da 249,90 euro per REDMI Note 17.

La serie riceverà fino a sei anni di aggiornamenti di sicurezza.

Xiaomi ha presentato il 27 agosto REDMI Note 17 Series, nuova generazione della gamma di smartphone che comprende quattro modelli: REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17. La novità principale è l’ingresso del primo modello Pro Max nella linea REDMI Note, affiancato da batterie più capienti, sistemi di ricarica rapida e protezioni dichiarate contro acqua, polvere e cadute.

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La società comunica inoltre che la serie REDMI Note ha superato 500 milioni di dispositivi venduti nel mondo, sulla base di dati interni aggiornati al 31 maggio 2026. Nel presentare la nuova gamma, Xiaomi richiama la filosofia della linea: “prodotti premium resi accessibili e qualità eccellente in ogni prodotto”.

I quattro modelli saranno proposti in fasce di prezzo diverse, con REDMI Note 17 disponibile a partire da 249,90 euro e REDMI Note 17 Pro Max 5G da 599,90 euro. Le date di effettiva commercializzazione nei singoli mercati non sono indicate nel comunicato.

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Batterie e aggiornamenti di sicurezza

REDMI Note 17 Pro Max 5G è il dispositivo con la batteria più grande della serie, da 9.210 mAh, associata alla ricarica HyperCharge da 100 W e alla ricarica inversa da 27 W. Xiaomi dichiara fino a tre giorni di autonomia con una carica e la possibilità di ottenere un’intera giornata d’uso in 20 minuti di ricarica.

Il REDMI Note 17 Pro 5G integra una batteria da 8.340 mAh e ricarica da 67 W. REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17 montano invece batterie da 7.700 mAh, con ricarica turbo da 45 W. Secondo i test interni dell’azienda, le batterie possono mantenere almeno l’80% della capacità originale dopo 1.600 cicli di ricarica, un risultato che Xiaomi associa a circa sei anni di utilizzo tipico.

Per tutta la linea, il produttore annuncia fino a sei anni di aggiornamenti di sicurezza. L’indicazione riguarda la protezione software, mentre il comunicato non specifica il numero o la durata degli aggiornamenti del sistema operativo.

Certificazioni, resistenza e display

I due modelli Pro hanno ottenuto, secondo Xiaomi, la certificazione TÜV SÜD 5-star Titan Quality, che valuta resistenza alle cadute, all’acqua e prestazioni della batteria. REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17 dispongono invece della certificazione TÜV SÜD 5-star Battery Performance.

REDMI Note 17 Pro Max 5G e REDMI Note 17 Pro 5G hanno classificazioni IP66 e IP68 e hanno superato un test di resistenza all’acqua per 72 ore a due metri di profondità, stando alle informazioni fornite dall’azienda. I due dispositivi Pro sono stati inoltre testati per cadute fino a tre metri su superfici in granito e includono Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sui modelli Pro il display misura 6,83 pollici, con luminosità di picco dichiarata fino a 3.500 nit e risoluzione 1.5K. REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17 adottano invece uno schermo da 6,99 pollici. Il Pro Max prevede anche un incremento del volume degli altoparlanti fino al 400%.

Processori, intelligenza artificiale e fotocamere

REDMI Note 17 Pro Max 5G utilizza la piattaforma Snapdragon 6 Gen 5. Xiaomi indica fino a 24 GB di RAM tramite la funzione Memory Extension per i modelli Pro. Sui due dispositivi sono presenti funzioni di intelligenza artificiale, incluso Xiaomi HyperAI sul Pro Max; Google Gemini e Cerchia con Google sono invece previste per l’intera serie.

La gamma supporta la registrazione dual-video. REDMI Note 17 Pro Max 5G può registrare filmati in 4K a 30 fotogrammi al secondo, mentre le varianti Pro includono le modalità Professional Video e Live Moment. Per l’elaborazione delle immagini, Xiaomi cita AI Creativity Assistant e, sui modelli Pro, strumenti quali Rimozione Riflesso AI, Gomma AI Pro e Bellezza AI.

Prezzi e offerte associate

REDMI Note 17 Pro Max 5G sarà disponibile nei colori Cloud Blush, Green e Black, con prezzo iniziale di 599,90 euro. REDMI Note 17 Pro 5G partirà da 499,90 euro nelle colorazioni Sky Blue, Purple e Black. REDMI Note 17 5G sarà proposto da 349,90 euro, mentre REDMI Note 17 partirà da 249,90 euro; per entrambi sono indicati i colori Celestial Purple, Sky Teal e Black.

Nei mercati idonei, gli acquirenti potranno ricevere periodi di prova per Google One, YouTube Premium e Spotify Premium. Le offerte sono riservate agli utenti che non abbiano attivato in precedenza i rispettivi servizi.

FAQ

Quali modelli include REDMI Note 17 Series?

La serie comprende REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17.

Quanto costa REDMI Note 17 Pro Max 5G?

REDMI Note 17 Pro Max 5G ha un prezzo di partenza di 599,90 euro secondo il comunicato Xiaomi.

Quale smartphone ha la batteria più capiente?

REDMI Note 17 Pro Max 5G monta una batteria da 9.210 mAh, la più capiente tra i quattro modelli annunciati.

Per quanto tempo arriveranno aggiornamenti di sicurezza?

Xiaomi dichiara fino a sei anni di aggiornamenti di sicurezza per l’intera REDMI Note 17 Series.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.