6 Ottobre 2026/Home/EVENTI/Milano Beauty Week cresce del 32% e supera 360mila presenze
La notizia in sintesi
- La Milano Beauty Week 2026 ha superato 360mila presenze in cinque giorni, con oltre 500 eventi gratuiti.
- La seconda edizione dell’osservatorio Beauty++ di dentsu Italia analizza partecipazione, attività dei marchi e rapporto con i visitatori.
- Ogni marchio ha utilizzato in media nove punti di contatto; il 63% delle attività riguarda la dimensione commerciale.
- Il 78% dei visitatori dichiara un’opinione invariata o migliorata sui marchi dopo la partecipazione alle attività.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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Oltre 360mila presenze in cinque giorni, più di 500 appuntamenti gratuiti e oltre 50 marchi partecipanti: sono i numeri della Milano Beauty Week 2026 analizzati nella seconda edizione di Beauty++, l’osservatorio di dentsu Italia presentato il 6 ottobre. Lo studio esamina come le aziende della bellezza utilizzino la manifestazione per incontrare il pubblico, far provare i prodotti e sviluppare relazioni che proseguono anche dopo gli eventi.
L’affluenza è aumentata del 32% rispetto al 2025 e del 57% rispetto al 2024. La crescita della manifestazione si inserisce in un mercato che, secondo le previsioni di Cosmetica Italia, raggiungerà in Italia un valore di 13,1 miliardi di euro nel 2026. L’osservatorio affianca ai dati sulla partecipazione un’analisi delle attività dei marchi e delle risposte dei visitatori.
Dalla prova dei prodotti alle attività sul territorio
Il report Beauty++ 2026 descrive una manifestazione nella quale gli appuntamenti in presenza si collegano a contenuti, canali digitali e iniziative distribuite sul territorio. L’analisi considera quindi non soltanto ciò che avviene durante i cinque giorni, ma anche i diversi modi attraverso cui il pubblico incontra i marchi.
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Per ciascun brand sono stati rilevati, in media, nove punti di contatto lungo il percorso del consumatore. Il 63% delle attività osservate rientra nella dimensione definita commerce, mentre il restante 37% è classificato come culture. Tra le formule più utilizzate figurano la distribuzione di campioni, le prove dei prodotti e le consulenze dedicate alla bellezza: occasioni nelle quali il visitatore può conoscere direttamente l’offerta delle aziende.
Secondo la lettura proposta dall’osservatorio, queste esperienze servono a costruire familiarità con i prodotti e a favorirne la considerazione da parte del pubblico. La relazione tra partecipazione dal vivo e diffusione dei contenuti è anche al centro del commento di Sara Mazzini, Chief Strategy Officer Media di dentsu Italia:
“Il beauty è oggi una delle categorie più avanzate dal punto di vista dell’innovazione e della costruzione della relazione con il consumatore. Per questo rappresenta un benchmark interessante anche per altri mercati ad alto coinvolgimento emotivo e competitività. Attraverso l’osservazione di piattaforme di aggregazione e partecipazione come Milano Beauty Week – ma anche Milano Design Week e Milan Games Week – è possibile comprendere come i brand più innovativi combinino esperienza diretta e amplificazione mediatica per accrescere la propria rilevanza culturale. La sfida non è più soltanto raggiungere le persone, ma entrare in modo autentico nelle loro conversazioni, nei loro interessi e nei loro momenti di vita”
Si allarga il perimetro dei marchi partecipanti
La composizione delle aziende analizzate mostra un’offerta che non si limita alla profumeria e alla cosmetica tradizionale. Nell’osservatorio trovano spazio anche farmacia, integrazione e benessere, insieme a operatori emergenti e grandi investitori del settore.
Le categorie monitorate sono otto. Tre non erano presenti nelle rilevazioni precedenti e raccolgono il 35% dei marchi esaminati. Dentsu interpreta questa distribuzione come un ampliamento dei confini della bellezza, nel quale al prodotto si affiancano consulenza, informazione e cura della persona. Il dato riguarda il gruppo di brand analizzato da Beauty++ e descrive la varietà delle attività considerate nello studio.
Passaparola, curiosità e giudizio dei visitatori
Tra i canali attraverso cui il pubblico è venuto a conoscenza della Milano Beauty Week, il passaparola è indicato da un visitatore su tre. La curiosità è invece la principale ragione della partecipazione per il 64% dei visitatori: un elemento che accompagna la diffusione di prove, consulenze e occasioni di scoperta dei prodotti.
Dopo aver partecipato alle attività, il 78% dichiara di aver mantenuto o migliorato il proprio giudizio sul marchio. Il risultato comprende dunque sia le opinioni rimaste stabili sia quelle diventate più favorevoli. La soddisfazione complessiva nei confronti della manifestazione raggiunge il 72%.
Milano rimane il principale bacino di provenienza: il 52,9% dei visitatori arriva dall’area milanese. L’osservatorio segnala però anche una crescente partecipazione dal resto della Lombardia e dalle altre regioni italiane. I risultati delineano così un appuntamento ancora fortemente legato alla città, ma capace di richiamare pubblico oltre il territorio locale e di riunire attività commerciali, consulenza e contenuti dedicati alla bellezza.
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