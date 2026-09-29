29 Settembre 2026

/ Home/MOBILE/HONOR Magic9 Pro Max debutta con workflow video sviluppato con ARRI

La notizia in sintesi HONOR Magic9 Pro Max è stato lanciato in Cina dal 28 settembre 2026.

Lo smartphone integra un workflow video sviluppato con ARRI.

Il comparto fotografico include due fotocamere posteriori da 200MP.

Il prezzo di partenza in Cina è di 6.499 RMB.

HONOR ha lanciato in Cina il Magic9 Pro Max, smartphone di fascia alta che punta sulla produzione di foto e video con strumenti sviluppati insieme ad ARRI. Il dispositivo, in vendita dal 28 settembre 2026 a partire da 6.499 RMB, combina un sistema di fotocamere posteriori Dual 200MP, funzioni video fino al 4K a 60 fps e una piattaforma Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

La collaborazione fra HONOR e ARRI riguarda in particolare il workflow per la ripresa e la gestione del colore. Lo smartphone integra la calibrazione dei sensori ottimizzata con ARRI Image Science, la curva ARRI LogC3, la profondità colore a 10 bit, ARRI Wide Gamut 3 e gli ARRI Looks. Il produttore presenta così un insieme di strumenti pensati per accompagnare la registrazione, l’anteprima e la post-produzione dei contenuti video.

“La serie HONOR Magic è nata per dare spazio alla creatività, sfruttando la tecnologia per valorizzare il potenziale creativo di ciascuno di noi”, ha dichiarato James Li, CEO di HONOR. “Con HONOR Magic9 Pro Max, l’intelligenza artificiale di HONOR aiuta a trasformare le idee in realtà, accompagnando i creator dall’ideazione e dalla scrittura fino al montaggio. Attraverso la nostra Cinematic Imaging Partnership con ARRI, uniamo il motore HONOR AIMAGE a oltre un secolo di esperienza cinematografica di ARRI, permettendo a sempre più persone di diventare registi della propria vita.” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email. #Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Video, colore e strumenti di ripresa

La modalità ARRI CINEMA consente di registrare filmati fino alla risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo. Durante la ripresa è possibile visualizzare gli ARRI Looks, ovvero le impostazioni cromatiche che permettono di controllare in anteprima la resa dell’immagine. Il telefono include 14 ARRI Looks preimpostati: due conversion Looks e 12 look stilizzati. La ARRI Look Library indicata dall’azienda comprende invece 87 gradazioni colore creative.

Per le riprese brevi è disponibile Cinematic LiveVideo, funzione che registra tre secondi di movimento tenendo premuto il pulsante di registrazione e supporta fino al 4K. Sul versante audio, HONOR dichiara di aver inserito un Cinematic Directional Microphone con quattro microfoni e doppi altoparlanti stereo 1216 per il monitoraggio e la riproduzione.

L’interfaccia della modalità ARRI CINEMA raccoglie controlli per risoluzione, frame rate, otturatore, ISO, bilanciamento del bianco, fuoco, obiettivo, formato, stabilizzazione, esposizione e preset audio. Fra gli accessori opzionali figurano SmallRig Mobile Video Kit, Teleconverter G200 e Teleconverter G500. Maggiori informazioni sull’azienda che ha collaborato al progetto sono disponibili sul sito di ARRI.

http://www.instagram.com/arri

Due sensori da 200MP e chip H1

Il comparto fotografico posteriore è composto da una fotocamera principale Ultra Night da 200MP, con sensore da 1/1,28 pollici, apertura f/1.57 e stabilizzazione ottica, e da un teleobiettivo Ultra Night da 200MP con sensore da 1/1,4 pollici, apertura f/2.6 e OIS. A queste si aggiunge una ultra-grandangolare da 50MP con apertura f/2.0. Secondo HONOR, entrambe le fotocamere da 200MP raggiungono la stabilizzazione CIPA 8.0.

Il nuovo HONOR Imaging Chip H1, realizzato con processo produttivo a 6 nm, è dedicato all’elaborazione delle immagini. L’azienda indica un’efficienza energetica di 18,8 TOPS/W e la possibilità di applicare la riduzione del rumore basata sull’intelligenza artificiale ai dati RAW in tempo reale. Nei test condotti nei laboratori HONOR, la pipeline avrebbe migliorato di 8 dB il rapporto segnale-rumore e raggiunto fino a 14 stop di gamma dinamica cinematografica.

La fotocamera frontale è da 55MP, in formato quadrato, ed è accompagnata da una fotocamera 3D Deep Sensing. Supporta il formato 1:1 e ritagli flessibili in verticale e orizzontale per selfie, vlog e ritratti.

Schermo, batteria e disponibilità

Magic9 Pro Max monta un display LTPO OLED da 6,8 pollici, con rivestimento antiriflesso e protezione HONOR Anti-Scratch NanoCrystal Shield. La riflettanza minima dichiarata è dell’1,5%, mentre la luminosità di picco arriva fino a 10.000 nit. Il dispositivo ha certificazioni IP68, IP69 e IP69K per la resistenza ad acqua e polvere.

La batteria silicon-carbon ha una capacità di 8.800 mAh e supporta la ricarica cablata da 100W e quella wireless da 80W. Il sistema operativo è MagicOS 11, basato su Android 17, con funzioni quali YOYO Memory, Video Highlights e YOYO Tasks. È previsto anche il trasferimento di file con dispositivi compatibili iOS, macOS, Android e Windows.

Lo smartphone viene proposto in Cina nei colori Shadow Black, Glacier Silver e Moss Green, nelle configurazioni 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB e 16GB+1TB. HONOR non ha comunicato date o prezzi per l’Europa. Informazioni sui prodotti sono disponibili sul sito ufficiale HONOR e nella community del marchio.

https://www.facebook.com/honorglobal/

HONOR indica che ulteriori aggiornamenti e contenuti sui propri prodotti vengono pubblicati anche sui canali social ufficiali.

Posts by Honorglobal

Il gruppo propone smartphone, tablet, laptop e dispositivi indossabili; nel caso di Magic9 Pro Max, il lancio cinese precede l’annuncio della distribuzione europea.

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http://www.youtube.com/c/HonorOfficial



FAQ

Quando è disponibile HONOR Magic9 Pro Max?

Le vendite in Cina sono iniziate il 28 settembre 2026. La disponibilità europea sarà comunicata prossimamente da HONOR.

Qual è il prezzo di Magic9 Pro Max in Cina?

Il prezzo di partenza è di 6.499 RMB per una delle quattro configurazioni di memoria previste.

Quali fotocamere monta HONOR Magic9 Pro Max?

Il sistema posteriore include due fotocamere da 200MP e una ultra-grandangolare da 50MP; quella frontale è da 55MP.

Quale qualità video supporta la modalità ARRI CINEMA?

La modalità ARRI CINEMA permette registrazioni video fino alla risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.