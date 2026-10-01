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POCO presenta X8 e C95 Pro in Italia con batterie ad alta capacità

POCO presenta X8 e C95 Pro in Italia con batterie ad alta capacità

1 Ottobre 2026

1 Ottobre 2026/Home/MOBILE/POCO presenta X8 e C95 Pro in Italia con batterie ad alta capacità

La notizia in sintesi

  • POCO presenta in Italia X8 e C95 Pro il 1 ottobre 2026.
  • X8 integra una batteria da 8.340 mAh, ricarica da 67 W e display da 6,83 pollici.
  • C95 Pro offre una batteria da 7.500 mAh e uno schermo da 6,9 pollici fino a 120 Hz.
  • I prezzi promozionali annunciati partono da 319,90 euro per X8 e 219,90 euro per C95 Pro.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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POCO X8 Pro, Smartphone 8+512GB, Nero, Dimensity 8500-Ultra

【Dimensity 8500-Ultra di livello flagship】LPDDR5X + UFS 4.1, memoria e archiviazione di fascia alta. Supporta Smart Frame Rate, super risoluzione 1.5K e Game HDR. Sistema di raffreddamento POCO 3D IceLoop a doppio strato da 5300 mm² con grafite e controllo intelligente della temperatura. · 【Display AMOLED ultra-luminoso da 6,59″ 1.5K 120Hz】Pannello M10 con luminosità di picco fino a 3500 nits al 25% APL, cornici ultra-sottili di livello flagship (1,5 mm × 3 lati) e protezione frontale in Corning Gorilla Glass 7i. · 【Batteria da 6500mAh (typ) con 100W HyperCharge】Batteria aggiornata con tecnologia silicio-carbonio (10%), ricarica rapida 100W HyperCharge, chip Xiaomi Surge P3, supporto al protocollo di ricarica 100W PPS e ricarica inversa cablata da 27W.

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POCO ha presentato il 1 ottobre 2026 due smartphone destinati al mercato italiano: X8 e C95 Pro. Entrambi puntano su batterie di grande capacità e schermi ampi, con differenze nella piattaforma hardware, nella ricarica e nelle protezioni contro acqua e polvere. I prezzi promozionali comunicati partono rispettivamente da 319,90 e 219,90 euro.

X8: batteria da 8.340 mAh e ricarica inversa

POCO X8 utilizza una batteria al silicio-carbonio da 8.340 mAh, con un contenuto di silicio del 13%. Secondo il produttore, la capacità aumenta del 63,2% rispetto al modello precedente e consente di superare due giorni di utilizzo. Si tratta di risultati ottenuti nei laboratori interni, non di misurazioni indipendenti sull’impiego quotidiano.

L’azienda dichiara inoltre il mantenimento di almeno l’80% della capacità iniziale dopo 1.600 cicli di ricarica e una certificazione TÜV SÜD a cinque stelle per le prestazioni della batteria. Il telefono supporta HyperCharge fino a 67 W e la ricarica inversa cablata fino a 22,5 W, utilizzabile per alimentare dispositivi compatibili.

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Lo schermo misura 6,83 pollici, ha risoluzione 1.5K e raggiunge una luminosità di picco dichiarata di 3.500 nit sul 25% della superficie. Sono previste certificazioni TÜV Rheinland per il comfort visivo. Il design abbina uno schermo piatto a una cornice centrale con finitura sabbiata.

Il comunicato indica protezioni IP66 e IP68 e un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. La modalità fotografica Underwater Mode non aumenta la resistenza all’acqua: il suo impiego è limitato ad acqua dolce statica, entro due metri di profondità e per un massimo di 30 minuti. Non è prevista per mare, piscina o acqua calda.

Processore, software e fotocamere

X8 monta lo Snapdragon 6s Gen 4, prodotto a 4 nanometri, con GPU Adreno. Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS 3, affiancato da HyperIsland e dall’assistente Google Gemini. Xiaomi Offline Communication permette chiamate vocali senza rete cellulare: richiede una SIM e un account Xiaomi connesso e, secondo le condizioni indicate dal produttore, arriva fino a 1,5 chilometri in spazi aperti senza ostacoli.

La fotocamera principale da 50 megapixel dispone di stabilizzazione ottica ed elettronica; quella anteriore ha un sensore da 16 megapixel. Dual Video consente di registrare contemporaneamente dalle due fotocamere. Gli strumenti di modifica comprendono AI Glare Removal, AI Erase Pro, AI Image Expansion, AI Image Enhancement e AI Beautify. La disponibilità delle funzioni di intelligenza artificiale può cambiare secondo la regione e alcune richiedono Internet.

C95 Pro: schermo più grande e piattaforma MediaTek

C95 Pro adotta una batteria da 7.500 mAh. POCO dichiara oltre due giorni di utilizzo e fino a 91 ore di riproduzione musicale, sulla base dei propri test. La ricarica arriva a 45 W; è supportata anche quella inversa cablata fino a 22,5 W. La capacità residua dichiarata è almeno l’80% dopo 1.000 cicli.

Il display da 6,9 pollici raggiunge 120 Hz nelle applicazioni compatibili e dispone di tre certificazioni TÜV Rheinland. La protezione comprende vetro Gorilla Glass 7i e certificazione IP64 contro polvere e schizzi. Il processore è MediaTek Helio G91-Ultra. L’estensione della memoria permette di arrivare fino a 16 GB di RAM nella versione con 8 GB fisici, usando parte dello spazio di archiviazione. Completano la dotazione un sistema fotografico posteriore da 50 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel.

Prezzi e condizioni di acquisto

X8 sarà proposto nei colori White, Black e Orange. Le configurazioni elencate sono 8+256 GB a 399,90 euro, in promozione a 319,90 euro, e 12+256 GB a 449,90 euro, ridotti a 369,90 euro. Per C95 Pro, nei colori Blue, Black e Green, la versione 6+128 GB costa 279,90 euro, con prezzo promozionale di 219,90 euro; quella 8+256 GB passa da 329,90 a 249,90 euro.

Su mi.com è annunciato un ulteriore sconto di 20 euro con il codice 26POCOX8. Per C95 Pro Black da 8+256 GB viene indicato anche uno sconto di 100 euro con lo stesso codice, senza chiarire la cumulabilità delle riduzioni. Gli acquisti comprendono un power bank Xiaomi da 10.000 mAh in omaggio, punti Mi doppi e tre mesi a interessi zero.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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