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vivo X Fold6 debutta in Italia con una fotocamera da 200 MP

vivo X Fold6 debutta in Italia con una fotocamera da 200 MP

1 Ottobre 2026

1 Ottobre 2026/Home/MOBILE/vivo X Fold6 debutta in Italia con una fotocamera da 200 MP

La notizia in sintesi

  • vivo X Fold6 arriva in Italia il 1° ottobre 2026, con prezzi a partire da 2.199 euro.
  • Il sistema fotografico comprende una principale da 200 MP e supporta un teleconvertitore esterno con focale equivalente di 200 mm.
  • La batteria da 6.900 mAh supporta la ricarica via cavo da 80 W e wireless da 40 W.
  • OriginOS 7 Fold permette di affiancare quattro applicazioni e offre una modalità desktop su schermi compatibili.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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vivo Smartphone X Fold6 5G 12+512 GB, fotocamera ZEISS da 200 MP

FOTOCAMERA PRINCIPALE ZEISS DA 200 MP: scatta ritratti da 200 MP ricchi di dettagli. A diverse lunghezze focali, i ritratti offrono tonalità della pelle naturali, lineamenti definiti e una nitidezza realistica. Grazie agli algoritmi intelligenti, il flash zoom multifocale valorizza i colori in controluce e con poca luce, mantenendo la pelle naturale e ben definiti soggetti e sfondi. · TELEOBIETTIVO ZEISS APO: potenziato con la tecnologia VCS esclusiva di vivo per una maggiore sensibilità alla luce. La stabilizzazione professionale CIPA 4.5 mantiene stabile ogni fotogramma, mentre il controllo dell’aberrazione cromatica secondo lo standard ZEISS APO garantisce immagini in tele di livello professionale ovunque tu vada · Origin Workbench e Assistente riunioni AI: visualizza contemporaneamente un’attività principale e fino a quattro secondarie e passa dall’una all’altra senza sovrapposizioni, per riunioni, documenti e analisi dei titoli azionari più fluidi. AI Snap Assist, Sottotitoli AI e Registratore AI ti aiutano a catturare, organizzare e gestire le informazioni, per un valido alleato di riunioni e produttività

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vivo X Fold6 è disponibile in Italia dal 1° ottobre 2026, a partire da 2.199 euro. Il nuovo smartphone pieghevole punta sulla fotografia, con una fotocamera principale da 200 MP e la compatibilità con un teleconvertitore esterno, affiancando queste caratteristiche a una batteria da 6.900 mAh.

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Il dispositivo arriva nella configurazione con 12 GB di memoria e 512 GB di archiviazione. Le colorazioni sono Black e Blue; è prevista anche una versione con Kit fotografico, proposta a 2.399 euro.

La compatibilità con il Teleconverter vivo ZEISS Gen 2 distingue questo modello dai precedenti pieghevoli del marchio. L’accessorio porta la lunghezza focale equivalente a 200 mm.

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Fotocamere e teleconvertitore esterno

Il sistema fotografico nasce dalla collaborazione tra vivo e ZEISS. La principale da 200 MP utilizza il sensore HPB, sviluppato con Samsung, e il rivestimento ZEISS T*.

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La stabilizzazione ottica della fotocamera principale è indicata al livello CIPA 4.5. Il teleobiettivo ZEISS APO adotta invece un sensore Sony LYTIA 602 e la tecnologia VCS di vivo.

Il teleobiettivo periscopico offre uno zoom 3x, con focale equivalente di 70 mm. Sono presenti anche la funzione telemacro e lo ZEISS HyperZoom fino a 100x.

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Alla principale e al teleobiettivo si aggiunge una fotocamera ultra-grandangolare ZEISS da 50 MP. L’elaborazione delle immagini è affidata anche al chip vivo V3+.

Il teleconvertitore può essere utilizzato nelle modalità Foto, Ritratto, Paesaggio, Istantanea, Video, Palco, Time-lapse e Pro. Il suo impiego è previsto anche per concerti e sport.

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Per i soggetti in movimento, Motion Portrait 2.0 combina il tracciamento del soggetto con l’elaborazione dei ritratti. Tra gli utilizzi descritti figurano fotografie di bambini e animali domestici.

Night Flash Portrait impiega invece un flash con zoom multifocale per i ritratti in condizioni di luce ridotta o in controluce. La modalità Palco utilizza gli algoritmi Magic 2.0 e NICE 3.0.

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La registrazione video arriva al formato Dolby Vision in 4K a 60 fotogrammi al secondo. Il display interno può essere usato per comporre l’inquadratura e controllare l’anteprima.

Le funzioni fotografiche sfruttano anche lo schermo esterno: durante le riprese con la fotocamera posteriore può diventare un teleprompter, mostrando il copione alla persona inquadrata.

Dimensioni, batteria e utilizzo dei due schermi

La versione Black misura circa 4,4 millimetri di spessore quando è aperta e pesa 228 grammi. La variante Blue ha dimensioni e peso leggermente superiori.

vivo X Fold6 Black ITA PR Product

La batteria BlueVolt ha una capacità di 6.900 mAh. La ricarica raggiunge gli 80 W via cavo e i 40 W in modalità wireless; è disponibile anche la ricarica wireless inversa.

vivo impiega un anodo al silicio di quinta generazione e una tecnologia semisolida di terza generazione. Secondo l’azienda, quest’ultima sostiene l’erogazione di energia anche a temperature fino a −20 °C.

vivo X Fold6 Blue ITA PR Camera

Con Left-Screen Preview, le fotografie appena realizzate appaiono nella metà sinistra dello schermo interno. Sulla destra rimane l’inquadratura, consentendo di confrontare gli scatti senza aprire la galleria.

Interactive Cover Screen mostra animazioni sul display esterno durante le riprese. La funzione è pensata per attirare l’attenzione di bambini e animali domestici verso il telefono.

vivo X Fold6 Blue ITA PR Lifestyle

Il formato pieghevole serve anche alla gestione simultanea delle applicazioni. OriginOS 7 Fold introduce strumenti per organizzare il lavoro sul display interno e trasferire contenuti tra app.

La variante Blue misura 4,8 millimetri da aperta e pesa 235 grammi. Entrambe le versioni dispongono delle certificazioni IPX8 e IPX9 per l’acqua e IP5X per la polvere.

vivo X Fold6 Blue ITA PR Product

Lo schermo interno ha una diagonale di 8,02 pollici e impiega materiale luminescente Samsung M14. Quello esterno misura 6,51 pollici e utilizza materiale BOE Q11.

I due pannelli adottano la tecnologia 8T-LTPO, con frequenza adattiva da 1 a 120 Hz. La luminosità dichiarata va da un minimo di 1 nit a un picco locale di 5.000 nit.

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La gestione delle connessioni cellulari e Wi-Fi è affidata a un chipset di comunicazione 1+4. Il sistema modifica il funzionamento in base alle condizioni d’uso.

Il processore è il Dimensity 9500 Super Edition, sviluppato da vivo insieme a MediaTek per X Fold6. L’elaborazione concorrente interviene nella distribuzione delle risorse durante il multitasking.

Quattro app insieme e modalità desktop

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Origin Workbench permette di affiancare fino a quattro applicazioni, scegliendone la disposizione. La funzione Trascina con AI consente di spostare contenuti da un’app all’altra tramite trascinamento.

Origin Smooth Engine coordina calcolo, memoria, archiviazione e grafica. Con vivo Office Kit, le funzioni di lavoro comprendono anche la collaborazione tra dispositivi.

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Collegando lo smartphone a un monitor o a un televisore compatibile, Modalità Desktop mette a disposizione un ambiente per gestire documenti, presentazioni e comunicazioni su uno schermo più grande.

La versione con Kit fotografico è venduta esclusivamente sullo store ufficiale italiano di vivo e su MediaWorld.it. Per gli iscritti alla lista d’attesa dello store vivo è previsto un codice sconto da 250 euro.

Prezzi, promozioni e arrivo con WINDTRE

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Su Amazon.it è disponibile un coupon da 100 euro. Da Unieuro ed Euronics, gli iscritti ai programmi fedeltà possono acquistare il telefono a 2.099 euro, con uno sconto di 100 euro e possibilità di finanziamento a tasso zero.

Su MediaWorld.it, lo stesso sconto per gli iscritti al programma fedeltà porta il Kit fotografico a 2.299 euro, anche con finanziamento a tasso zero. Dal 26 ottobre, WINDTRE proporrà inoltre una tariffa dedicata con dispositivo.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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