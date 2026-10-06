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Braun: rasoi, epilatori e regolabarba nelle offerte Amazon Prime Day

Braun: rasoi, epilatori e regolabarba nelle offerte Amazon Prime Day

6 Ottobre 2026

6 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Braun: rasoi, epilatori e regolabarba nelle offerte Amazon Prime Day

La notizia in sintesi

  • Le promozioni Braun per Amazon Prime Day sono previste il 6 e il 7 ottobre, per i clienti Prime.
  • La selezione comprende dispositivi a luce pulsata, epilatori, rasoi elettrici e un regolabarba.
  • Skin i·expert abbina la luce pulsata a un’app; NEVO integra un display e un sistema di manutenzione automatica.
  • Il regolabarba BT9 offre 52 impostazioni di lunghezza e un’autonomia dichiarata fino a 180 minuti.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Dispositivi per l’epilazione, rasoi elettrici e regolabarba fanno parte della selezione Braun prevista per le promozioni Amazon Prime Day del 6 e 7 ottobre, riservate ai clienti Prime. I modelli coinvolti sono Skin i·expert, Silk-épil 9 Flex, NEVO, Series 9 Pro+ e BT9: prodotti destinati a impieghi diversi, dalla rimozione dei peli alla rasatura e alla definizione della barba.

Braun non indica prezzi promozionali né percentuali di sconto per i singoli modelli. Le informazioni disponibili riguardano quindi soprattutto caratteristiche tecniche, autonomia e accessori. Per valutare le offerte, il confronto economico andrà distinto da quello tra le funzioni dei dispositivi e le dotazioni delle rispettive confezioni.

Luce pulsata ed epilazione: le caratteristiche dei due modelli

Skin i·expert è il dispositivo a luce pulsata della selezione. Il suo funzionamento prevede il riconoscimento della tonalità della pelle e la regolazione automatica della potenza di ciascun impulso. Un’app affianca l’utilizzo con indicazioni in tempo reale e con la pianificazione delle sessioni, adattandole agli impegni dell’utente.

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Le novità descritte per questo modello riguardano due testine. Smart Flex utilizza alette flessibili per seguire le curve del corpo, mentre la Mini Testina di Precisione è destinata alle superfici più piccole, come il viso. Secondo Braun, un trattamento su tutto il corpo richiede 10 minuti alla settimana. L’azienda riferisce inoltre che la propria gamma a luce pulsata è valutata da dermatologi indipendenti e certificata dalla Skin Health Alliance.

Silk-épil 9 Flex, disponibile nei colori oro e rosé, utilizza invece una testina completamente flessibile per l’epilazione meccanica. La funzione Smart Touch permette di passare dalla modalità Power alla Gentle modificando la pressione esercitata sulla pelle: la regolazione avviene dunque durante l’utilizzo.

La tecnologia MicroGrip è progettata per catturare peli fino a 0,5 millimetri. Braun dichiara un risultato di pelle liscia fino a quattro settimane. Nelle confezioni premium sono inclusi anche una spazzola esfoliante Gentle Brush e un accessorio radente, che consente di impiegare il dispositivo come rasoio nelle zone più delicate.

NEVO e Series 9 Pro+: rasatura e manutenzione

Per la rasatura elettrica, la selezione comprende NEVO e Series 9 Pro+. NEVO introduce la tecnologia AeroTouch, alla quale Braun associa la descrizione di uno scorrimento “leggero come l’aria”. Il rasoio ha un corpo unico in acciaio inossidabile di tipo chirurgico e un display che mostra informazioni durante l’uso e suggerimenti per la manutenzione.

Il sistema Smart Care NEVO 7in1 provvede automaticamente a pulizia, lubrificazione e ricarica. L’autonomia dichiarata arriva a 60 minuti con una carica completa; una ricarica rapida di cinque minuti è indicata dall’azienda come sufficiente per una rasatura. Il dispositivo è impermeabile.

Series 9 Pro+ è proposto per barbe di uno, tre o sette giorni. Integra il rifinitore Pro, destinato anche ai peli più lunghi, e il sistema ProShave con 5+1 elementi di rasatura. La batteria agli ioni di litio offre fino a 60 minuti di utilizzo. Completano le caratteristiche il LED Pro Display e l’impermeabilità, che permette l’impiego anche sotto l’acqua.

Per questo modello, la PowerCase permette la ricarica durante gli spostamenti: Braun indica fino a sei settimane di rasatura. La stazione SmartCare 6-in-1 esegue invece pulizia, asciugatura e ricarica automatiche. Series 9 Pro e Series 9 Pro+ sono coperti da una garanzia di cinque anni.

BT9, regolazioni e accessori per la barba

Il regolabarba BT9 si distingue dai rasoi per la possibilità di impostare la lunghezza del taglio. Il selettore ProWheel mette a disposizione 52 livelli, con intervalli di 0,25 millimetri. Le lame ProBlade hanno un angolo di 48 gradi, mentre le testine intercambiabili ProContour e ProDetails sono dedicate alla definizione dei contorni e dei dettagli.

Braun BT9 regolabarba

Due funzioni intervengono sulla potenza: Power Boost la aumenta automaticamente e AutoSense adegua la velocità alla densità della barba. Il dispositivo impiega inoltre cuscinetti a sfera progettati per ridurre l’attrito delle lame, il surriscaldamento e i consumi.

BT9 è impermeabile e raggiunge, secondo i dati dichiarati, fino a 180 minuti di autonomia. Il kit comprende pettini per le sfumature e stencil di precisione; la garanzia è di cinque anni. Nelle giornate promozionali, prezzo finale e accessori inclusi saranno quindi gli elementi da confrontare insieme alle funzioni, per scegliere tra epilazione, rasatura e regolazione della barba.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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