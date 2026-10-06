6 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Braun: rasoi, epilatori e regolabarba nelle offerte Amazon Prime Day

La notizia in sintesi Le promozioni Braun per Amazon Prime Day sono previste il 6 e il 7 ottobre, per i clienti Prime.

La selezione comprende dispositivi a luce pulsata, epilatori, rasoi elettrici e un regolabarba.

Skin i·expert abbina la luce pulsata a un’app; NEVO integra un display e un sistema di manutenzione automatica.

Il regolabarba BT9 offre 52 impostazioni di lunghezza e un’autonomia dichiarata fino a 180 minuti.

Dispositivi per l’epilazione, rasoi elettrici e regolabarba fanno parte della selezione Braun prevista per le promozioni Amazon Prime Day del 6 e 7 ottobre, riservate ai clienti Prime. I modelli coinvolti sono Skin i·expert, Silk-épil 9 Flex, NEVO, Series 9 Pro+ e BT9: prodotti destinati a impieghi diversi, dalla rimozione dei peli alla rasatura e alla definizione della barba.

Braun non indica prezzi promozionali né percentuali di sconto per i singoli modelli. Le informazioni disponibili riguardano quindi soprattutto caratteristiche tecniche, autonomia e accessori. Per valutare le offerte, il confronto economico andrà distinto da quello tra le funzioni dei dispositivi e le dotazioni delle rispettive confezioni.

Luce pulsata ed epilazione: le caratteristiche dei due modelli

Skin i·expert è il dispositivo a luce pulsata della selezione. Il suo funzionamento prevede il riconoscimento della tonalità della pelle e la regolazione automatica della potenza di ciascun impulso. Un’app affianca l’utilizzo con indicazioni in tempo reale e con la pianificazione delle sessioni, adattandole agli impegni dell’utente.

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Le novità descritte per questo modello riguardano due testine. Smart Flex utilizza alette flessibili per seguire le curve del corpo, mentre la Mini Testina di Precisione è destinata alle superfici più piccole, come il viso. Secondo Braun, un trattamento su tutto il corpo richiede 10 minuti alla settimana. L’azienda riferisce inoltre che la propria gamma a luce pulsata è valutata da dermatologi indipendenti e certificata dalla Skin Health Alliance.

Silk-épil 9 Flex, disponibile nei colori oro e rosé, utilizza invece una testina completamente flessibile per l’epilazione meccanica. La funzione Smart Touch permette di passare dalla modalità Power alla Gentle modificando la pressione esercitata sulla pelle: la regolazione avviene dunque durante l’utilizzo.

La tecnologia MicroGrip è progettata per catturare peli fino a 0,5 millimetri. Braun dichiara un risultato di pelle liscia fino a quattro settimane. Nelle confezioni premium sono inclusi anche una spazzola esfoliante Gentle Brush e un accessorio radente, che consente di impiegare il dispositivo come rasoio nelle zone più delicate.

NEVO e Series 9 Pro+: rasatura e manutenzione

Per la rasatura elettrica, la selezione comprende NEVO e Series 9 Pro+. NEVO introduce la tecnologia AeroTouch, alla quale Braun associa la descrizione di uno scorrimento “leggero come l’aria”. Il rasoio ha un corpo unico in acciaio inossidabile di tipo chirurgico e un display che mostra informazioni durante l’uso e suggerimenti per la manutenzione.

Il sistema Smart Care NEVO 7in1 provvede automaticamente a pulizia, lubrificazione e ricarica. L’autonomia dichiarata arriva a 60 minuti con una carica completa; una ricarica rapida di cinque minuti è indicata dall’azienda come sufficiente per una rasatura. Il dispositivo è impermeabile.

Series 9 Pro+ è proposto per barbe di uno, tre o sette giorni. Integra il rifinitore Pro, destinato anche ai peli più lunghi, e il sistema ProShave con 5+1 elementi di rasatura. La batteria agli ioni di litio offre fino a 60 minuti di utilizzo. Completano le caratteristiche il LED Pro Display e l’impermeabilità, che permette l’impiego anche sotto l’acqua.

Per questo modello, la PowerCase permette la ricarica durante gli spostamenti: Braun indica fino a sei settimane di rasatura. La stazione SmartCare 6-in-1 esegue invece pulizia, asciugatura e ricarica automatiche. Series 9 Pro e Series 9 Pro+ sono coperti da una garanzia di cinque anni.

BT9, regolazioni e accessori per la barba

Il regolabarba BT9 si distingue dai rasoi per la possibilità di impostare la lunghezza del taglio. Il selettore ProWheel mette a disposizione 52 livelli, con intervalli di 0,25 millimetri. Le lame ProBlade hanno un angolo di 48 gradi, mentre le testine intercambiabili ProContour e ProDetails sono dedicate alla definizione dei contorni e dei dettagli.

Due funzioni intervengono sulla potenza: Power Boost la aumenta automaticamente e AutoSense adegua la velocità alla densità della barba. Il dispositivo impiega inoltre cuscinetti a sfera progettati per ridurre l’attrito delle lame, il surriscaldamento e i consumi.

BT9 è impermeabile e raggiunge, secondo i dati dichiarati, fino a 180 minuti di autonomia. Il kit comprende pettini per le sfumature e stencil di precisione; la garanzia è di cinque anni. Nelle giornate promozionali, prezzo finale e accessori inclusi saranno quindi gli elementi da confrontare insieme alle funzioni, per scegliere tra epilazione, rasatura e regolazione della barba.