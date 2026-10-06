6 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Braun: rasoi, epilatori e regolabarba nelle offerte Amazon Prime Day
La notizia in sintesi
- Le promozioni Braun per Amazon Prime Day sono previste il 6 e il 7 ottobre, per i clienti Prime.
- La selezione comprende dispositivi a luce pulsata, epilatori, rasoi elettrici e un regolabarba.
- Skin i·expert abbina la luce pulsata a un’app; NEVO integra un display e un sistema di manutenzione automatica.
- Il regolabarba BT9 offre 52 impostazioni di lunghezza e un’autonomia dichiarata fino a 180 minuti.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Offerta Primei
Braun Skin I·Expert Epilatore Luce Pulsata Smart, 4 Testine, PL7431 Bronzo
Dispositivo Luce Pulsata Smart, alternativa all’epilazione laser a casa: la prima Luce Pulsata Smart al mondo che apprende e si adatta a te, fino a 2 anni senza peli, epilazione e riduzione permanente della ricrescita dei peli · I migliori risultati in tutta semplicità: l’unica Luce Pulsata connessa con guida passo passo e monitoraggio personalizzato in tempo reale; competenza professionale a portata di mano, come avere la tua estetista personale a casa tua · Uso su tutto il corpo: efficacia clinicamente provata; con 3 impostazioni e testine dedicate per risultati ottimali su ogni parte del corpo; include la testina Smart Flex per una copertura totale, anche nelle aree difficili
Offerta Primei
Braun Silk-Épil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna, 9-041 3d, Oro
Pelle liscia a lungo: goditi fino a 1 mese di pelle liscia comodamente da casa tua · Risultati professionali: la prima testina al mondo completamente flessibile, si addatta perfettamente alle tue curve, anche nelle aree difficili; l’epilatore cattura i peli più corti (0,5 mm) che la ceretta non riesce a rimuovere · Progettato per le zone sensibili: regola la pressione sulla pelle per passare facilmente tra modalità potente e delicata con la tecnologia Smart Touch
Braun Serie 9 Pro+ Rasoio Elettrico Barba, Smartcare, 9665cc Grafite
Rasatura profonda ad ogni passata: il miglior rasoio elettrico barba Braun con 5+1 elementi di rasatura perfettamente sincronizzati per tagliare delicatamente le barbe più difficili ad ogni passata · Eccezionale protezione della pelle: le lame di precisione ultra sottili radono in modo più efficiente rispetto a qualsiasi altro rasoio barba elettrico Series 9, garantendo un’eccezionale protezione della pelle · Massima efficienza su qualsiasi densità di barba: la tecnologia Pro SensoAdapt con sensori ad alta precisione analizza la densità della barba 300 volte al secondo e adatta automaticamente la potenza di rasatura
Braun Tagliaerba Barba Uomo Series 9 BT9520, Cromo
Precisione professionale e controllo al 100%: miglior rasaerba Braun che permette di falciare, radere, definire i contorni e curare i dettagli con strumenti di fascia alta per linee, sfumature e finiture impeccabili · Massima efficienza: falciate anche le barbe più spesse con la modalità PowerBoost per una maggiore potenza e ottieni una perfetta uniformità su qualsiasi tipo di barba grazie alla tecnologia AutoSense · Taglio e rasatura perfetti ad ogni passo: taglia anche i peli difficili con la lama ProBlade affilata e indistruttibile e ottieni linee perfette con la testina di rasatura PrecisionShave
Dispositivi per l’epilazione, rasoi elettrici e regolabarba fanno parte della selezione Braun prevista per le promozioni Amazon Prime Day del 6 e 7 ottobre, riservate ai clienti Prime. I modelli coinvolti sono Skin i·expert, Silk-épil 9 Flex, NEVO, Series 9 Pro+ e BT9: prodotti destinati a impieghi diversi, dalla rimozione dei peli alla rasatura e alla definizione della barba.
Braun non indica prezzi promozionali né percentuali di sconto per i singoli modelli. Le informazioni disponibili riguardano quindi soprattutto caratteristiche tecniche, autonomia e accessori. Per valutare le offerte, il confronto economico andrà distinto da quello tra le funzioni dei dispositivi e le dotazioni delle rispettive confezioni.
Luce pulsata ed epilazione: le caratteristiche dei due modelli
Skin i·expert è il dispositivo a luce pulsata della selezione. Il suo funzionamento prevede il riconoscimento della tonalità della pelle e la regolazione automatica della potenza di ciascun impulso. Un’app affianca l’utilizzo con indicazioni in tempo reale e con la pianificazione delle sessioni, adattandole agli impegni dell’utente.
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Le novità descritte per questo modello riguardano due testine. Smart Flex utilizza alette flessibili per seguire le curve del corpo, mentre la Mini Testina di Precisione è destinata alle superfici più piccole, come il viso. Secondo Braun, un trattamento su tutto il corpo richiede 10 minuti alla settimana. L’azienda riferisce inoltre che la propria gamma a luce pulsata è valutata da dermatologi indipendenti e certificata dalla Skin Health Alliance.
Silk-épil 9 Flex, disponibile nei colori oro e rosé, utilizza invece una testina completamente flessibile per l’epilazione meccanica. La funzione Smart Touch permette di passare dalla modalità Power alla Gentle modificando la pressione esercitata sulla pelle: la regolazione avviene dunque durante l’utilizzo.
La tecnologia MicroGrip è progettata per catturare peli fino a 0,5 millimetri. Braun dichiara un risultato di pelle liscia fino a quattro settimane. Nelle confezioni premium sono inclusi anche una spazzola esfoliante Gentle Brush e un accessorio radente, che consente di impiegare il dispositivo come rasoio nelle zone più delicate.
NEVO e Series 9 Pro+: rasatura e manutenzione
Per la rasatura elettrica, la selezione comprende NEVO e Series 9 Pro+. NEVO introduce la tecnologia AeroTouch, alla quale Braun associa la descrizione di uno scorrimento “leggero come l’aria”. Il rasoio ha un corpo unico in acciaio inossidabile di tipo chirurgico e un display che mostra informazioni durante l’uso e suggerimenti per la manutenzione.
Il sistema Smart Care NEVO 7in1 provvede automaticamente a pulizia, lubrificazione e ricarica. L’autonomia dichiarata arriva a 60 minuti con una carica completa; una ricarica rapida di cinque minuti è indicata dall’azienda come sufficiente per una rasatura. Il dispositivo è impermeabile.
Series 9 Pro+ è proposto per barbe di uno, tre o sette giorni. Integra il rifinitore Pro, destinato anche ai peli più lunghi, e il sistema ProShave con 5+1 elementi di rasatura. La batteria agli ioni di litio offre fino a 60 minuti di utilizzo. Completano le caratteristiche il LED Pro Display e l’impermeabilità, che permette l’impiego anche sotto l’acqua.
Per questo modello, la PowerCase permette la ricarica durante gli spostamenti: Braun indica fino a sei settimane di rasatura. La stazione SmartCare 6-in-1 esegue invece pulizia, asciugatura e ricarica automatiche. Series 9 Pro e Series 9 Pro+ sono coperti da una garanzia di cinque anni.
BT9, regolazioni e accessori per la barba
Il regolabarba BT9 si distingue dai rasoi per la possibilità di impostare la lunghezza del taglio. Il selettore ProWheel mette a disposizione 52 livelli, con intervalli di 0,25 millimetri. Le lame ProBlade hanno un angolo di 48 gradi, mentre le testine intercambiabili ProContour e ProDetails sono dedicate alla definizione dei contorni e dei dettagli.
Due funzioni intervengono sulla potenza: Power Boost la aumenta automaticamente e AutoSense adegua la velocità alla densità della barba. Il dispositivo impiega inoltre cuscinetti a sfera progettati per ridurre l’attrito delle lame, il surriscaldamento e i consumi.
BT9 è impermeabile e raggiunge, secondo i dati dichiarati, fino a 180 minuti di autonomia. Il kit comprende pettini per le sfumature e stencil di precisione; la garanzia è di cinque anni. Nelle giornate promozionali, prezzo finale e accessori inclusi saranno quindi gli elementi da confrontare insieme alle funzioni, per scegliere tra epilazione, rasatura e regolazione della barba.
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