4 Ottobre 2026

/ Home/BRANDED CONTENT/Assicurazione sulla vita online: come l’insurtech sta riscrivendo la sottoscrizione assicurativa

Preventivo in pochi minuti, questionario sanitario guidato, firma elettronica e gestione da app: l’insurtech sta riscrivendo il modo di sottoscrivere una polizza vita, per anni il ramo più refrattario al digitale.

Per anni l’assicurazione sulla vita è stata il segmento più refrattario alla digitalizzazione, frenato dalla complessità contrattuale e dalla necessità di una valutazione del rischio sanitario. L’insurtech, l’innovazione digitale applicata al settore assicurativo, ha però portato anche in questo comparto un percorso di sottoscrizione interamente online.

Una polizza vita, un tempo sinonimo di pratiche cartacee e appuntamenti in agenzia, può oggi essere valutata, personalizzata e firmata da remoto: preventivi in pochi minuti, questionari guidati, firma elettronica e gestione della copertura da app.

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Ecco come funziona, fase per fase, il percorso digitale.

Dal preventivo alla firma: come funzionano le assicurazioni sulla vita online nel 2026

Sottoscrivere una polizza vita online significa percorrere un flusso strutturato generalmente in cinque fasi:

Simulazione del preventivo : l’utente indica capitale, durata e profilo di base e ottiene una stima del premio.

: l’utente indica capitale, durata e profilo di base e ottiene una stima del premio. Questionario sanitario : raccoglie le informazioni necessarie a profilare il rischio.

: raccoglie le informazioni necessarie a profilare il rischio. Valutazione automatica del profilo : i sistemi della compagnia verificano la coerenza dei dati e la sottoscrivibilità della copertura.

: i sistemi della compagnia verificano la coerenza dei dati e la sottoscrivibilità della copertura. Firma digitale del contratto : conferisce valore giuridico alla sottoscrizione, senza carta.

: conferisce valore giuridico alla sottoscrizione, senza carta. Pagamento del primo premio: rende efficace la copertura.

Il preventivo personalizzato arriva in pochi minuti; per una temporanea caso morte (TCM) con capitali sotto una certa soglia l’intera sottoscrizione può concludersi nella stessa sessione, senza visita medica preventiva. È questa continuità del percorso digitale a distinguere l’esperienza online da quella allo sportello.

Come viene calcolato il prezzo di una polizza vita in pochi minuti

La rapidità con cui una compagnia digitale restituisce un preventivo personalizzato è il risultato di un’elaborazione automatica. Dietro il prezzo mostrato all’utente lavorano algoritmi che combinano età, professione, abitudini di vita e risposte al questionario sanitario con i parametri attuariali della compagnia, restituendo una stima coerente con il profilo di rischio individuale.

In molti casi il sistema approva la polizza in automatico; quando invece il profilo è più articolato, la pratica viene affidata a un sottoscrittore che la valuta manualmente.

La trasparenza di questo meccanismo è definita dal Regolamento IVASS n. 41 del 2018 che impone alle compagnie obblighi stringenti di informativa sui costi e sul funzionamento del prodotto. Nei canali digitali, questo principio si traduce in interfacce comprensibili, in cui ogni variabile mostra il proprio impatto sul prezzo finale. I costi di un’assicurazione vita dipendono da pochi fattori come il capitale assicurato, la durata, l’età e le garanzie scelte che vengono aggiornati in tempo reale, permettendo all’utente di vedere subito come ogni opzione incide sul costo mensile del premio.

L’acquisto online, dunque, non viene meno alle tutele del consumatore, ma le incorpora nel design stesso dell’esperienza di acquisto. A questo si aggiunge un ulteriore elemento di interesse: i premi di una polizza vita sono in parte detraibili. Secondo l’art. 15 del TUIR, si può ottenere una detrazione IRPEF del 19% sui premi versati per la copertura del rischio di morte e dell’invalidità permanente non inferiore al 5%, nei limiti previsti. Il beneficio si recupera in dichiarazione dei redditi, nel modello 730 o nel modello Redditi.

L’assicurazione vita online di Genertel: app e gestione self-service

Un esempio concreto di questo modello è l’assicurazione sulla vita di Genertel, compagnia digitale del Gruppo Generali: una polizza temporanea caso morte a capitale costante, interamente sottoscrivibile online. Il percorso parte dalla preventivazione: bastano pochi dati anagrafici e di profilo per ottenere una proposta personalizzata.

Le caratteristiche principali della copertura:

Capitale assicurabile : fino a 2 milioni di euro, costante per tutta la durata.

: fino a 2 milioni di euro, costante per tutta la durata. Durata : da 5 a 30 anni, scelta dal contraente.

: da 5 a 30 anni, scelta dal contraente. Garanzie complementari facoltative , attivabili in fase di proposta.

, attivabili in fase di proposta. Prestazione : il capitale è liquidato ai beneficiari in caso di decesso entro la scadenza.

: il capitale è liquidato ai beneficiari in caso di decesso entro la scadenza. A scadenza senza sinistro: nessun rimborso. È una polizza di pura protezione, senza valori di riscatto.

L’assicurazione sulla vita sta quindi attraversando la stessa trasformazione che negli ultimi anni ha già interessato altri servizi finanziari: un percorso più semplice, veloce e accessibile, senza rinunciare alle tutele previste dalla normativa. L’innovazione digitale non sostituisce la valutazione del rischio, ma la rende più efficiente e trasparente, consentendo alle persone di proteggere il futuro dei propri cari attraverso procedure più immediate e strumenti di gestione disponibili in qualsiasi momento. Un cambiamento che non modifica la finalità della polizza vita, ma il modo in cui si accede a questa forma di protezione, rendendola più vicina alle aspettative di chi oggi è abituato a gestire online gran parte dei propri servizi finanziari.

FAQ

La firma digitale ha valore legale per una polizza vita?

Sì. La sottoscrizione online di una polizza vita si perfeziona tramite firma elettronica, che in base alla normativa europea eIDAS e al Codice dell’Amministrazione Digitale ha pieno valore giuridico, equiparabile a quello della firma autografa quando ne ricorrono i requisiti. Il contratto firmato digitalmente è dunque vincolante e archiviabile in formato elettronico.

Quando è richiesta la visita medica nella sottoscrizione online?

Nella maggior parte dei casi la valutazione del rischio si basa sul questionario sanitario compilato online. Una visita medica può essere richiesta in presenza di capitali elevati o di profili di salute particolari; può inoltre servire a eliminare l’eventuale periodo di carenza previsto dalle condizioni di polizza. La verifica avviene comunque prima del perfezionamento della copertura.

I premi di una temporanea caso morte sono detraibili?

Sì. La detrazione IRPEF del 19% spetta sui premi per la copertura del rischio di morte e dell’invalidità permanente non inferiore al 5%, nei limiti previsti. Si fa valere in dichiarazione dei redditi, nel modello 730 o nel modello Redditi.

Che differenza c’è tra preventivo online e contratto?

Il preventivo è una stima personalizzata e non vincolante del premio. Il contratto si perfeziona solo con l’accettazione della proposta, la firma e il pagamento del primo premio: da quel momento la copertura diventa efficace.

Da dove provengono le informazioni contenute in questo articolo?

Le informazioni contenute in questo articolo sono tratte da fonti istituzionali quali IVASS e Agenzia delle Entrate (TUIR – D.P.R. 22 dicembre 1986,n.917) e dalla documentazione ufficiale di Genertel.