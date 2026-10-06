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Arden&Gale punta a creare una community di design thinker

Arden&Gale punta a creare una community di design thinker

6 Ottobre 2026

6 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Arden&Gale punta a creare una community di design thinker

La notizia in sintesi

  • A Milano, l’evento di Arden&Gale ha messo al centro il progetto di una community di design thinker.
  • L’incontro si è svolto a Inplace Garden, con professionisti ed esperti di design, tecnologia e innovazione.
  • Mauro Porcini ha indicato ottimismo, curiosità e bontà tra le leve per favorire l’innovazione.
  • Il confronto ha affrontato intelligenza artificiale, leadership e trasformazione dei modelli organizzativi delle imprese.

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Arden&Gale punta a costruire una community di design thinker per mettere in contatto professionisti e innovatori sui cambiamenti delle imprese. Il progetto è emerso durante l’evento di lancio della società, ospitato a Milano negli spazi di Inplace Garden. Il confronto ha riguardato il rapporto tra design, tecnologia e organizzazione aziendale, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alle sue implicazioni per i modelli d’impresa.

L’obiettivo è dare continuità allo scambio tra persone con competenze ed esperienze differenti, facendo del design thinking il terreno comune della discussione. La community è dunque una prospettiva di sviluppo dell’iniziativa: Arden&Gale intende promuovere un confronto stabile sulle trasformazioni delle organizzazioni e sulle possibilità aperte dalle tecnologie. Al centro non c’è soltanto il lavoro sul prodotto, ma anche il modo in cui un’impresa viene concepita, guidata e organizzata.

Il progetto di una community professionale

A moderare l’incontro è stato Andrea Zirilli, cofondatore di Arden&Gale insieme a Lorenzo Marchetti e Bruno Brancati, entrambi presenti. Tra i partecipanti figurava anche Pierluigi Fasano, Technology strategist. La discussione ha coinvolto professionisti del design e dell’innovazione, riuniti per confrontare approcci diversi alla trasformazione delle aziende. I fondatori hanno presentato la propria impostazione del rapporto tra design, cambiamento e leadership.

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Il messaggio scelto da Arden&Gale per l’appuntamento, “Think better. Impact more”, lega la qualità del pensiero agli effetti delle decisioni. Nel progetto della società, questo orientamento si traduce nella proposta di uno spazio di confronto tra professionalità diverse. L’evento milanese ha offerto una prima occasione per discutere questa impostazione, affiancando la presentazione della società a conversazioni sulle modalità con cui le organizzazioni affrontano l’innovazione e producono valore.

Le leve dell’innovazione secondo Porcini

Tra i partecipanti c’era Mauro Porcini, designer e manager internazionale, che ha richiamato gli aspetti personali e relazionali del lavoro innovativo. La sua posizione si riassume nella dichiarazione: “Ottimismo, curiosità e bontà leve decisive per fare innovazione”. Il suo intervento ha affrontato anche il passaggio dall’ambizione alla realizzazione delle idee, accostando la capacità di immaginare obiettivi ampi alla necessità di renderli concreti.

Porcini ha spiegato il legame tra questi atteggiamenti e le difficoltà che accompagnano i processi di innovazione:

“L’ottimismo è necessario quando si fa innovazione, anche perché troppo spesso si trovano porte chiuse. La curiosità è decisiva ed è il driver fondamentale per la crescita. E la bontà non è una debolezza, ma un motore per creare sinergie e produrre efficienza e produttività”.

La riflessione del designer ha portato nella discussione un piano diverso da quello strettamente tecnologico: le condizioni che consentono alle persone di collaborare e trasformare le idee in risultati. Ottimismo e curiosità sono stati indicati come strumenti per affrontare gli ostacoli e continuare ad apprendere; la bontà come una risorsa per la cooperazione, anziché come un limite nell’attività professionale.

L’impresa come oggetto di progettazione

Un altro asse dell’incontro ha riguardato le grandi organizzazioni e il modo in cui sviluppano innovazione. La conversazione intitolata “Enterprise as a Design Object” ha spostato l’attenzione sull’impresa stessa come oggetto del lavoro progettuale. In questo ambito è stato discusso il peso crescente dell’intelligenza artificiale, collegandolo alla necessità di riconsiderare insieme design, architettura e assetti organizzativi.

Il progetto della community si inserisce in questa discussione: mettere in relazione competenze differenti per ragionare non solo sulle tecnologie da adottare, ma anche sulle forme organizzative e sulla leadership. La direzione indicata da Arden&Gale è proseguire il confronto oltre l’appuntamento milanese, coinvolgendo professionisti e innovatori attorno a questi temi. La costruzione della rete resta l’obiettivo dichiarato dell’iniziativa.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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