27 Agosto 2026

/ Home/PRODOTTI/Plaud One Explorer Edition: auricolari 4G per trascrivere conversazioni

La notizia in sintesi Plaud ha presentato Plaud One Explorer Edition, auricolari con eSIM e connettività 4G LTE.

Il dispositivo registra conversazioni, carica trascrizioni e genera sintesi tramite Plaud Intelligence.

La versione Explorer Edition è in preordine dal 27 agosto a 249,90 euro.

Le prime spedizioni e l’app Plaud 4.0 sono previste nel quarto trimestre 2026.

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Plaud ha annunciato il lancio di Plaud One Explorer Edition, un dispositivo indossabile utilizzabile come auricolari oppure attraverso una custodia autonoma. Il prodotto è destinato a raccogliere conversazioni, chiamate, riunioni online e appunti vocali, per poi trascriverli, sintetizzarli e trasformarli in attività attraverso la piattaforma Plaud Intelligence.

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La società ha comunicato che Plaud One è disponibile in preordine, in mercati selezionati, dalle 15 del 27 agosto 2026 al prezzo di 249,90 euro. Le consegne sono attese nel quarto trimestre del 2026. Con l’acquisto, secondo quanto indicato dall’azienda, gli utenti riceveranno 176 euro in crediti Plaud da utilizzare per funzionalità e servizi idonei di Plaud Intelligence.

Registrazione senza telefono e trascrizioni automatiche

Il dispositivo integra una eSIM con connettività 4G LTE e può quindi operare senza essere collegato a uno smartphone. Plaud indica tra gli utilizzi possibili la registrazione di chiamate, incontri da remoto, conversazioni in presenza e idee raccolte durante gli spostamenti.

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Le registrazioni vengono caricate automaticamente per la trascrizione e la sintesi. La nuova versione di Plaud Intelligence, spiega l’azienda, punta a mantenere il contesto tra conversazioni svolte in momenti diversi, collegando decisioni, impegni e argomenti trattati nel corso di giorni o settimane.

L’obiettivo dichiarato è usare questo archivio per preparare follow-up, report e riepiloghi, oltre a creare attività sugli strumenti digitali collegati. Plaud One si rivolge quindi a professionisti che lavorano frequentemente attraverso riunioni, telefonate e confronti con clienti o collaboratori.

Le integrazioni con Gmail, Calendar, Notion e Slack

Al centro delle funzioni software c’è Plaud Agent, il sistema che utilizza contenuto e contesto delle conversazioni per proporre o generare azioni. Tra le integrazioni indicate figurano Gmail, Google Calendar, Notion e Slack.

Secondo la descrizione diffusa dalla società, l’agente può produrre bozze di email, documenti e presentazioni, che l’utente può poi modificare, condividere oppure esportare. Il sistema include inoltre “Skills”, cioè flussi di lavoro, e “Plugin”, raccolte di flussi pensate per ruoli specifici.

Tra gli scenari citati da Plaud ci sono un responsabile vendite che riceve una bozza di email dopo un incontro con un cliente, un consulente che organizza le discussioni della giornata in un rapporto e un team manager che prepara un riepilogo settimanale delle conversazioni.

La dichiarazione del CEO

Nathan Xu, CEO e co-fondatore di Plaud, ha collegato il nuovo prodotto alla necessità di fornire ai sistemi di intelligenza artificiale il contesto in cui maturano decisioni e richieste degli utenti.

“Gli agenti IA diventano davvero utili quando comprendono il contesto in cui si forma l’intento umano”, ha dichiarato Nathan Xu, CEO e co-fondatore di Plaud. “Quel contesto vive nella conversazione. Plaud One avvicina gli agenti al lavoro reale che le persone svolgono ogni giorno, mentre Plaud Intelligence offre loro il contesto e le capacità per agire. Apriamo l’Explorer Edition perché le sue interfacce sono state collaudate sul campo e plasmate da chi le ha messe alla prova”.

App Plaud 4.0 in arrivo nel quarto trimestre

Le funzionalità annunciate per Plaud Intelligence non saranno limitate al nuovo dispositivo. Plaud ha dichiarato che saranno rese disponibili anche sugli altri prodotti del marchio con l’aggiornamento dell’app Plaud 4.0, previsto nel quarto trimestre del 2026.

L’aggiornamento introdurrà un’interfaccia riprogettata e una nuova navigazione tra le funzioni della piattaforma. I piani Plaud già esistenti, secondo l’azienda, resteranno compatibili con Plaud One alle stesse condizioni previste per gli altri dispositivi della gamma.

Il lancio avviene con una Explorer Edition, formula che indica una prima disponibilità in mercati selezionati. Per il momento, Plaud non ha fornito nel comunicato l’elenco dei Paesi interessati né ulteriori dettagli sulle tempistiche di distribuzione oltre all’avvio delle spedizioni previsto nell’ultimo trimestre dell’anno.

FAQ

Quanto costa Plaud One Explorer Edition?

Il prezzo comunicato per il preordine è di 249,90 euro nei mercati selezionati.

Quando inizieranno le spedizioni di Plaud One?

Plaud prevede di iniziare le spedizioni dei dispositivi nel quarto trimestre del 2026.

Plaud One funziona senza smartphone?

Il dispositivo integra una eSIM con connettività 4G LTE e può funzionare indipendentemente dal telefono.

Quali servizi può integrare Plaud Agent?

Il comunicato indica integrazioni native con Gmail, Google Calendar, Notion e Slack.

Qual è la fonte delle informazioni su Plaud One?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.