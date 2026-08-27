27 Agosto 2026

/ Home/EVENTI/Zürich AI Festival riunisce ricerca e imprese sull’intelligenza affidabile

La notizia in sintesi Lo Zürich AI Festival 2026 si terrà dal 28 settembre al 3 ottobre.

Sono attesi oltre 7.000 partecipanti in più di 35 eventi.

Il tema scelto è “Trusted Intelligence”, dedicato a sistemi affidabili e responsabili.

L’AI+X Summit del 1° ottobre sarà l’appuntamento centrale della settimana.

Zurigo ospiterà dal 28 settembre al 3 ottobre 2026 una nuova edizione dello Zürich AI Festival, appuntamento dedicato al confronto su ricerca, applicazioni e regole dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa riunirà aziende, startup, università, investitori e istituzioni, con un programma che affronterà anche gli effetti dell’IA in sanità, ambiente, finanza, robotica, arte e politiche pubbliche.

Il festival è promosso dall’ETH AI Center e dalla Greater Zürich Area, organizzazione sostenuta da nove cantoni membri che opera per attrarre e accompagnare imprese internazionali nella regione. L’evento riceve inoltre il sostegno della Città di Zurigo, del Cantone di Zurigo e di Zürich Tourism, insieme a soggetti dell’università, dell’industria e delle istituzioni.

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La scelta della città si lega alla presenza, secondo gli organizzatori, di centri di ricerca di imprese tecnologiche come Apple, Anthropic, Disney Research, Google, Meta, Microsoft, NVIDIA e OpenAI, oltre all’ETH Zürich. Zurigo conta circa 400 mila abitanti e concentra attività accademiche e imprenditoriali legate alle tecnologie avanzate.

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Il programma e i numeri attesi

L’edizione 2026 dovrebbe coinvolgere oltre 7.000 partecipanti in più di 35 eventi. Il programma sarà articolato in sei filoni: AI+Health, AI+Robotics, AI+Finance, AI+Art, AI+Environment e AI Policy. Le sessioni saranno dedicate sia alle applicazioni dell’intelligenza artificiale in comparti specifici sia alle questioni trasversali che riguardano ricerca, regolazione e impatto sociale.

L’appuntamento principale sarà l’AI+X Summit, previsto per il 1° ottobre. Il summit dovrebbe richiamare oltre 2.000 persone e rappresenterà il momento centrale della settimana. Attorno a questa giornata saranno organizzati, tra gli altri, l’AI Policy Summit e l’AI Environment Summit, dedicati rispettivamente alle norme sull’IA e al rapporto fra tecnologie digitali e cambiamento climatico.

La prima edizione del festival, svolta nel 2025, ha registrato oltre 6.500 partecipanti provenienti da 78 Paesi. Per il 2026 gli organizzatori hanno quindi ampliato i temi trattati, inserendo con maggiore evidenza robotica, salute, finanza, ambiente e regolamentazione globale.

“Trusted Intelligence” al centro del confronto

Il tema dell’edizione 2026 è “Trusted Intelligence”. Il titolo orienterà il dibattito su sistemi di intelligenza artificiale affidabili, trasparenti e responsabili, con attenzione alle modalità con cui queste tecnologie possono essere adottate da imprese, amministrazioni e altri soggetti della società.

La discussione sulla fiducia nell’IA coinvolge aspetti diversi: dalla ricerca scientifica alle applicazioni industriali, fino alle decisioni delle autorità pubbliche. Il festival punta a far incontrare profili che operano in questi ambiti, mettendo in relazione ricercatori, imprenditori, investitori e decisori istituzionali durante i sei giorni di iniziative.

La presenza di appuntamenti dedicati alle policy segnala anche lo spazio riservato alle regole che accompagnano lo sviluppo tecnologico. Parallelamente, le aree dedicate a sanità, robotica, finanza, arte e ambiente saranno rivolte agli utilizzi dell’IA nei rispettivi settori, senza limitare il programma alla sola ricerca tecnica.

Zurigo come sede dell’evento

Per la Greater Zürich Area, il festival costituisce un’occasione per mettere in relazione il sistema universitario locale con imprese e organizzazioni attive nell’innovazione. L’ETH Zürich e l’ETH AI Center sono tra i soggetti coinvolti nel programma, insieme alle istituzioni territoriali che sostengono l’iniziativa.

Il calendario completo degli incontri si svilupperà nell’arco della settimana, dal 28 settembre al 3 ottobre. L’AI+X Summit del 1° ottobre concentrerà il maggior numero di partecipanti previsto dagli organizzatori, mentre gli altri eventi approfondiranno i sei filoni individuati per l’edizione 2026.

Con la seconda edizione, lo Zürich AI Festival consolida un appuntamento internazionale dedicato all’intelligenza artificiale, dopo i numeri della manifestazione inaugurale del 2025. Il focus su affidabilità e trasparenza indica la direzione scelta per il confronto fra chi sviluppa tecnologie, chi le finanzia e chi è chiamato a regolarne l’impiego.

FAQ

Quando si svolge lo Zürich AI Festival 2026?

Il festival è in programma a Zurigo dal 28 settembre al 3 ottobre 2026, per una durata complessiva di sei giorni.

Quanti partecipanti sono attesi al festival?

Gli organizzatori prevedono oltre 7.000 partecipanti distribuiti in più di 35 eventi durante la settimana del festival.

Qual è il tema dello Zürich AI Festival?

Il tema è “Trusted Intelligence” e riguarda lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale affidabili, trasparenti e responsabili.

Quando si terrà l’AI+X Summit?

L’AI+X Summit si terrà il 1° ottobre 2026 e dovrebbe riunire oltre 2.000 partecipanti.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.