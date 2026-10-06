6 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/NVIDIA aggiorna i driver GeForce per Modern Warfare 4 e altri giochi

La notizia in sintesi La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà accessibile dal 16 ottobre a chi ha preordinato.

I nuovi driver GeForce Game Ready includono ottimizzazioni per cinque giochi e aggiornamenti.

Gears of War: E-Day e STAR WARS: Galactic Racer sono già disponibili con supporto DLSS 4.5.

A ottobre arrivano Hellraiser: Revival, l’espansione di Dragon’s Dogma 2 e un aggiornamento di Flight Simulator 2024.

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 aprirà il 16 ottobre ai giocatori che hanno effettuato il preordine, prima dell’uscita completa fissata al 23 ottobre. Su PC il titolo supporterà DLSS 4.5, con funzionalità diverse secondo la generazione della scheda grafica. NVIDIA ha inoltre pubblicato nuovi driver GeForce Game Ready, mentre il calendario di ottobre comprende altri giochi e aggiornamenti che integrano le sue tecnologie grafiche.

I driver includono ottimizzazioni per Modern Warfare 4, STAR WARS: Galactic Racer, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Microsoft Flight Simulator 2024 Sim Update 7 e Valor Mortis. Il download è disponibile attraverso NVIDIA App oppure dalla pagina dei driver GeForce.

Modern Warfare 4: accesso anticipato e funzioni grafiche

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 racconta un’invasione nordcoreana della penisola coreana attraverso due vicende: quella di una squadra di giovani soldati sudcoreani impegnata sul fronte e quella del Capitano Price, che conduce una guerra personale mentre viene inseguito.

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Le funzionalità della versione PC comprendono DLSS 4.5 Super Resolution in tutte le modalità. Le GeForce RTX Serie 40 potranno utilizzare Frame Generation; sulle RTX Serie 50 sarà disponibile Dynamic Multi Frame Generation, con moltiplicatore fino a 6X. Il gioco offrirà anche riflessi opzionali in ray tracing e NVIDIA Reflex su tutte le GeForce RTX, per ridurre la latenza del PC.

NVIDIA descrive il supporto tecnologico previsto per il debutto nella presentazione di Modern Warfare 4 con DLSS 4.5. La distinzione fra le due date riguarda i contenuti accessibili: dal 16 ottobre sarà disponibile la campagna per chi ha preordinato, come indicato anche nella pagina dedicata all’accesso anticipato, mentre il lancio completo seguirà il 23 ottobre.

I titoli già disponibili

Gears of War: E-Day segue Marcus Fenix e Dom Santiago 14 anni prima degli eventi del primo Gears of War. La campagna e le modalità PvE “Horde Siege” e PvP “Versus” supportano Super Resolution, Frame Generation, Dynamic Multi Frame Generation, Reflex, RTX Mega Geometry e ray tracing accelerato dall’hardware. NVIDIA dichiara prestazioni medie pari a 7,5 volte quelle del rendering nativo in 4K, con Multi Frame Generation 6X e ray tracing Ultra attivi: un risultato riferito a queste specifiche impostazioni.

È già disponibile anche STAR WARS: Galactic Racer, gioco di corse ambientato nell’Outer Rim. Offre una campagna narrativa e sfide multigiocatore, con veicoli appartenenti a diverse classi, fra cui landspeeder, speeder bike e pod. Il supporto nativo comprende DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation e Super Resolution, insieme all’illuminazione Lumen con ray tracing hardware e Ray Reconstruction.

Per 007 First Light, l’aggiornamento gratuito Extended Operations aggiunge le missioni TacSim “Valhalla Protocol”, con un’Aston Martin Valhalla armata, e “Jungle Heist”, ambientata in un hotel vietnamita. Arrivano inoltre New Game+, armi e abiti aggiuntivi, cambio dei gadget, difficoltà “00” e modalità foto. Il titolo supporta Path Tracing e DLSS 4.5 Ray Reconstruction su PC GeForce RTX e GeForce NOW Ultimate.

DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered, anch’esso disponibile, riunisce le riedizioni di DYNASTY WARRIORS 3 e Xtreme Legends. Realizzato con Unreal Engine 5, comprende oltre 40 ufficiali giocabili e integra DLSS Super Resolution con il modello Transformer di seconda generazione.

Le uscite dell’8, 9 e 13 ottobre

L’8 ottobre uscirà Clive Barker’s Hellraiser: Revival, survival horror per giocatore singolo di Saber Interactive e Boss Team Games. Doug Bradley tornerà a interpretare Pinhead, mentre la storia seguirà Aidan nel tentativo di salvare la propria ragazza attraverso i poteri della Genesis Configuration. Il gioco supporterà DLSS Super Resolution e Frame Generation; NVIDIA App consentirà di aggiornare i modelli DLSS e aggiungere Dynamic Frame Generation fino a 6X.

Il 9 ottobre sarà la volta di Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. L’espansione a pagamento introdurrà la regione di Norgan, il personaggio di Eir, vicende legate al Drago Caduto e 12 sfide nei dungeon. Sono previste nuove acconciature e tatuaggi, oltre all’integrazione di DLSS 4.5 con Dynamic Multi Frame Generation e Super Resolution.

Il 13 ottobre arriverà l’aggiornamento gratuito Sim Update 7 di Microsoft Flight Simulator 2024, con le National Championship Air Races e interventi sui motori. Sul versante grafico introdurrà DLSS 4.5, Multi Frame Generation e Dynamic Multi Frame Generation fino a 6X. Per chi cerca indicazioni sulle impostazioni di un altro titolo, NVIDIA ha inoltre pubblicato una guida video a CONTROL Resonant, dedicata anche a DLSS 4.5 e Path Tracing.