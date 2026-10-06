 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
NVIDIA aggiorna i driver GeForce per Modern Warfare 4 e altri giochi

NVIDIA aggiorna i driver GeForce per Modern Warfare 4 e altri giochi

6 Ottobre 2026

6 Ottobre 2026/Home/INTERNET/NVIDIA aggiorna i driver GeForce per Modern Warfare 4 e altri giochi

La notizia in sintesi

  • La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà accessibile dal 16 ottobre a chi ha preordinato.
  • I nuovi driver GeForce Game Ready includono ottimizzazioni per cinque giochi e aggiornamenti.
  • Gears of War: E-Day e STAR WARS: Galactic Racer sono già disponibili con supporto DLSS 4.5.
  • A ottobre arrivano Hellraiser: Revival, l’espansione di Dragon’s Dogma 2 e un aggiornamento di Flight Simulator 2024.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

ASUS PRIME RTX5070 OC, Scheda Grafica da 12 GB GDDR7 NVIDIA GeForce, Nera

Le ventole con doppio cuscinetto a sfera Axial-Tech, più lunghe, migliorano il flusso e la dispersione dell’aria, e queste, unite a pad termico a cambio di fase, consentono una dissipazione ottimale del calore per una maggiore longevità della GPU · Il rivestimento protettivo della scheda grafica, realizzato tramite l’innovativo processo di produzione Auto Extreme, protegge da umidità, polvere e temperature estreme, per garantire costante precisione e affidabilità · Dual BIOS: la modalità Performance consente alle ventole di girare per mantenere la scheda sempre fresca, mentre la modalità silenziosa, che funziona a temperature più moderate, ha lo stesso obiettivo ma tramite un funzionamento più silenzioso

Prezzo su Amazon791,81 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 aprirà il 16 ottobre ai giocatori che hanno effettuato il preordine, prima dell’uscita completa fissata al 23 ottobre. Su PC il titolo supporterà DLSS 4.5, con funzionalità diverse secondo la generazione della scheda grafica. NVIDIA ha inoltre pubblicato nuovi driver GeForce Game Ready, mentre il calendario di ottobre comprende altri giochi e aggiornamenti che integrano le sue tecnologie grafiche.

I driver includono ottimizzazioni per Modern Warfare 4, STAR WARS: Galactic Racer, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Microsoft Flight Simulator 2024 Sim Update 7 e Valor Mortis. Il download è disponibile attraverso NVIDIA App oppure dalla pagina dei driver GeForce.

Modern Warfare 4: accesso anticipato e funzioni grafiche

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 racconta un’invasione nordcoreana della penisola coreana attraverso due vicende: quella di una squadra di giovani soldati sudcoreani impegnata sul fronte e quella del Capitano Price, che conduce una guerra personale mentre viene inseguito.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Le funzionalità della versione PC comprendono DLSS 4.5 Super Resolution in tutte le modalità. Le GeForce RTX Serie 40 potranno utilizzare Frame Generation; sulle RTX Serie 50 sarà disponibile Dynamic Multi Frame Generation, con moltiplicatore fino a 6X. Il gioco offrirà anche riflessi opzionali in ray tracing e NVIDIA Reflex su tutte le GeForce RTX, per ridurre la latenza del PC.

NVIDIA descrive il supporto tecnologico previsto per il debutto nella presentazione di Modern Warfare 4 con DLSS 4.5. La distinzione fra le due date riguarda i contenuti accessibili: dal 16 ottobre sarà disponibile la campagna per chi ha preordinato, come indicato anche nella pagina dedicata all’accesso anticipato, mentre il lancio completo seguirà il 23 ottobre.

I titoli già disponibili

Gears of War: E-Day segue Marcus Fenix e Dom Santiago 14 anni prima degli eventi del primo Gears of War. La campagna e le modalità PvE “Horde Siege” e PvP “Versus” supportano Super Resolution, Frame Generation, Dynamic Multi Frame Generation, Reflex, RTX Mega Geometry e ray tracing accelerato dall’hardware. NVIDIA dichiara prestazioni medie pari a 7,5 volte quelle del rendering nativo in 4K, con Multi Frame Generation 6X e ray tracing Ultra attivi: un risultato riferito a queste specifiche impostazioni.

È già disponibile anche STAR WARS: Galactic Racer, gioco di corse ambientato nell’Outer Rim. Offre una campagna narrativa e sfide multigiocatore, con veicoli appartenenti a diverse classi, fra cui landspeeder, speeder bike e pod. Il supporto nativo comprende DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation e Super Resolution, insieme all’illuminazione Lumen con ray tracing hardware e Ray Reconstruction.

Per 007 First Light, l’aggiornamento gratuito Extended Operations aggiunge le missioni TacSim “Valhalla Protocol”, con un’Aston Martin Valhalla armata, e “Jungle Heist”, ambientata in un hotel vietnamita. Arrivano inoltre New Game+, armi e abiti aggiuntivi, cambio dei gadget, difficoltà “00” e modalità foto. Il titolo supporta Path Tracing e DLSS 4.5 Ray Reconstruction su PC GeForce RTX e GeForce NOW Ultimate.

DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered, anch’esso disponibile, riunisce le riedizioni di DYNASTY WARRIORS 3 e Xtreme Legends. Realizzato con Unreal Engine 5, comprende oltre 40 ufficiali giocabili e integra DLSS Super Resolution con il modello Transformer di seconda generazione.

Le uscite dell’8, 9 e 13 ottobre

L’8 ottobre uscirà Clive Barker’s Hellraiser: Revival, survival horror per giocatore singolo di Saber Interactive e Boss Team Games. Doug Bradley tornerà a interpretare Pinhead, mentre la storia seguirà Aidan nel tentativo di salvare la propria ragazza attraverso i poteri della Genesis Configuration. Il gioco supporterà DLSS Super Resolution e Frame Generation; NVIDIA App consentirà di aggiornare i modelli DLSS e aggiungere Dynamic Frame Generation fino a 6X.

Il 9 ottobre sarà la volta di Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. L’espansione a pagamento introdurrà la regione di Norgan, il personaggio di Eir, vicende legate al Drago Caduto e 12 sfide nei dungeon. Sono previste nuove acconciature e tatuaggi, oltre all’integrazione di DLSS 4.5 con Dynamic Multi Frame Generation e Super Resolution.

Il 13 ottobre arriverà l’aggiornamento gratuito Sim Update 7 di Microsoft Flight Simulator 2024, con le National Championship Air Races e interventi sui motori. Sul versante grafico introdurrà DLSS 4.5, Multi Frame Generation e Dynamic Multi Frame Generation fino a 6X. Per chi cerca indicazioni sulle impostazioni di un altro titolo, NVIDIA ha inoltre pubblicato una guida video a CONTROL Resonant, dedicata anche a DLSS 4.5 e Path Tracing.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori lavastoviglie di agosto 2026Tech e casaI migliori droni di agosto 2026Tech e casaLe migliori strisce LED di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
BRANDED CONTENT
Assicurazione sulla vita online: come l’insurtech sta riscrivendo la sottoscrizione assicurativa
di YOUR_DIGITAL_VOICE! 4 ott
#2
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Acer prosegue i progetti di IA nelle scuole di quattro Paesi europei
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 2 ott
#3
EVENTI
Milano Beauty Week cresce del 32% e supera 360mila presenze
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#4
INTERNET
Arden&Gale punta a creare una community di design thinker
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#5
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Next Alliance Awards, prorogate le candidature di una settimana
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 5 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.