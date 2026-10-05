5 Ottobre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Next Alliance Awards, prorogate le candidature di una settimana

La notizia in sintesi Il termine per candidarsi ai Next Alliance Awards 2026 passa dal 30 settembre al 7 ottobre.

Tre categorie in gara: Gen AI, AI Creative e Web3 & Immersive, affiancate da tre premi speciali.

Possono partecipare progetti sviluppati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2026.

La premiazione si terrà il 19 ottobre al Blue Note di Milano, durante il gala di Next Gems.

Una settimana in più per presentare i progetti ai Next Alliance Awards 2026: il consorzio Next Alliance ha spostato la scadenza delle candidature dal 30 settembre al 7 ottobre. Il premio riguarda iniziative digitali italiane nei settori dell’intelligenza artificiale generativa e delle tecnologie Web3 e immersive. La cerimonia di assegnazione è prevista per il 19 ottobre al Blue Note di Milano, durante la serata di gala di Next Gems.

La proroga lascia più tempo per l’iscrizione, ma non modifica il periodo di sviluppo richiesto per i lavori in gara: sono ammessi i progetti realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2026. La novità di questa edizione è l’introduzione di AI Creative, che si aggiunge alle due categorie già presenti al debutto del premio.

Le categorie e i premi speciali

La categoria Gen AI comprende applicazioni dell’intelligenza artificiale generativa destinate alla produzione di contenuti, dati ed esperienze. Tra gli ambiti indicati figurano la multimodalità avanzata, gli agenti AI autonomi, gli small language models, i dati sintetici e l’inserimento dell’AI nei processi di lavoro.

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AI Creative si concentra invece sull’impiego della stessa tecnologia nella comunicazione. Possono concorrere campagne pubblicitarie, progetti di storytelling, produzioni audiovisive e installazioni narrative, oltre a lavori nei quali l’intelligenza artificiale partecipa come co-autore al processo creativo. La distinzione riguarda quindi l’uso della Gen AI come strumento per costruire contenuti e narrazioni.

Web3 & Immersive raccoglie i progetti che utilizzano blockchain, realtà aumentata, realtà virtuale e metaverso. Il perimetro comprende DeFi, NFT, creator economy, mondi virtuali e gaming Web3. Per ciascuna delle tre categorie sono previsti un oro, un argento e un bronzo.

Si aggiungono tre riconoscimenti speciali. Innovatore dell’anno è destinato a un manager o imprenditore che abbia contribuito allo sviluppo della Gen AI o del Web3 in Italia. AI for Impact premia un progetto di intelligenza artificiale generativa per il suo impatto positivo sulla società; Web3 Visionary riguarda la visione nell’applicazione delle tecnologie Web3 e immersive.

Come saranno valutati i progetti

La selezione prevede sei criteri: innovazione e tecnica, impatto e utilità, qualità tecnica, esperienza d’uso e design, potenziale di mercato, strategia e visione. La valutazione, quindi, non si limita all’aspetto estetico del risultato, ma prende in considerazione anche il funzionamento del progetto, la sua utilità e le prospettive commerciali.

Andrea De Micheli, presidente di Next Alliance e Founder, Chairman & CEO di Casta Diva Group, collega l’ampliamento delle categorie al passaggio del consorzio, nato come Web3 Alliance, alla nuova identità.

“Con la nuova categoria AI Creative e il passaggio a Next Alliance abbiamo allargato il perimetro a tutte le tecnologie abilitanti, mantenendo il nostro tratto distintivo: una giuria che guarda al valore tecnico e all’impatto reale dei progetti, non solo alla loro resa estetica,”

La giuria riunisce rappresentanti del consorzio, imprenditori e professionisti. Accanto a De Micheli siedono Riccardo Barbieri, Giorgio D’Amore, Riccardo Saracchi, Roberto Silva Coronel e Ivan Montis. Ne fanno parte anche Ivan Barcellona di Le Village by CA Milano, Francesco Brocca di eGroup Italy, Pietro Galvan e Davide Reinecke di Certo, Monica Magnoni, Mattia Mor di Emotion Network e Betty Pagnin, fondatrice di BuddyJob ed Equity Partner di OneDay Group.

Completano il gruppo Layla Pavone, coordinatrice del Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano, Marco Pizzini, CEO e fondatore di Metagate, e Stefano Silvestri, giornalista specializzato in intelligenza artificiale e politiche tecnologiche, fondatore e direttore di TechTalking.

Iscrizioni, costi e cerimonia

La partecipazione costa 250 euro più IVA per ogni progetto. Per le aziende che si associano contestualmente a Next Alliance, l’iscrizione del primo progetto è gratuita. La candidatura diventa valida una volta completato il pagamento; registrazione, regolamento e istruzioni per il versamento sono disponibili sul sito del consorzio.

L’iniziativa è sponsorizzata da Le Village by CA Milano. Alla serata di premiazione è prevista la presenza di circa 150 persone tra investitori istituzionali e dirigenti C-level di società quotate e non quotate. Dopo l’assegnazione dei riconoscimenti è in programma un incontro di networking con giurati, vincitori e partner.

Il precedente risale al 2025, quando il premio esordì come Web3 Alliance Awards al Talent Garden di Milano, con due categorie, 14 giurati e oltre 400 partecipanti. L’oro nella Gen AI fu assegnato a “Emoti” di BitForFun Italia. Per Web3 & Immersive vinse “Genius Loci” di Ice Cubes, sviluppato per la Direzione Regionale Musei Nazionali Campania del Ministero della Cultura e premiato anche con il riconoscimento Web3 Visionary. L’edizione 2026 amplia dunque la competizione alla comunicazione realizzata con l’AI generativa, mantenendo la valutazione degli aspetti tecnici e dell’impatto dei progetti.