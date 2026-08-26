26 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Xiaomi ufficializza il Redmi 17C 5G: batteria da 6.000 mAh e prezzo di 279 SGD

La notizia in sintesi Redmi ufficializza il Redmi 17C 5G dopo un precedente avvistamento europeo.

ufficializza il dopo un precedente avvistamento europeo. Il nuovo modello adotta chip MediaTek Dimensity 6300 , Android 16 e batteria da 6.000 mAh.

, Android 16 e batteria da 6.000 mAh. Il prezzo comunicato a Singapore è di 279 dollari di Singapore, circa 220 dollari USA.

Non sono stati annunciati prezzo italiano né data di disponibilità in Italia.





Redmi 17C 5G debutta con Dimensity 6300

Redmi ha reso ufficiale il Redmi 17C 5G, smartphone economico con connettività di quinta generazione presentato inizialmente a Singapore dopo una comparsa anticipata presso rivenditori europei. Il dispositivo è la versione 5G del già noto Redmi 17C 4G e punta su autonomia, grande display e connettività mobile aggiornata, mantenendo caratteristiche tecniche essenziali per la fascia più accessibile.

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Il lancio chiarisce le specifiche che erano emerse nelle settimane precedenti e colloca il telefono nella proposta entry-level di Xiaomi attraverso il marchio Redmi. Il prezzo comunicato è di 279 dollari di Singapore, equivalenti a circa 220 dollari statunitensi, mentre la distribuzione in altri mercati è attesa nelle prossime settimane. Per l’Italia non sono stati indicati né listino né tempistiche ufficiali.

La scelta del 5G è il principale elemento distintivo rispetto al modello 4G, con il processore MediaTek Dimensity 6300 al centro della configurazione. L’obiettivo dichiarato dal posizionamento del prodotto è offrire accesso alle reti mobili di nuova generazione senza spostarsi su una fascia di prezzo superiore. Il quadro emerso dalle informazioni pubblicate da GSMArena, nell’articolo firmato da Michail, e da SmartWorld conferma una dotazione coerente tra hardware, software e disponibilità iniziale.

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Display ampio, autonomia e software aggiornato

Il Redmi 17C 5G integra 4 GB di RAM LPDDR4X e memoria UFS 2.2 nei tagli da 64 GB o 128 GB. Lo spazio può essere ampliato tramite scheda microSD, una caratteristica utile per chi conserva foto, video e file direttamente sul telefono. Rimane anche il jack audio da 3,5 millimetri, componente sempre meno frequente ma ancora rilevante per l’uso di cuffie cablate.

Il pannello è un IPS LCD da 6,9 pollici, con risoluzione HD+, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima dichiarata di 810 nit. Si tratta di una diagonale pensata per privilegiare la visualizzazione di contenuti e la navigazione, mentre la risoluzione resta allineata a un prodotto indirizzato alla fascia economica. Nella parte superiore, il notch a goccia ospita la fotocamera anteriore da 8 megapixel.

Sul retro è presente una sola fotocamera principale da 50 megapixel: non sono indicati sensori ultra-grandangolari o teleobiettivi. La configurazione fotografica punta quindi alla semplicità, concentrando la dotazione su un unico modulo posteriore. L’assenza di più lenti delimita con chiarezza l’ambizione fotografica del modello, senza alterare il profilo di un dispositivo costruito intorno a connettività, schermo e batteria.

La batteria da 6.000 mAh supporta la ricarica cablata fino a 33 W. Alla capacità elevata si aggiunge la protezione IP64 contro polvere e spruzzi d’acqua, secondo quanto dichiarato nelle specifiche diffuse al lancio. L’insieme dei due elementi rende l’autonomia e la resistenza nell’uso quotidiano aspetti centrali della proposta, più della ricerca di funzioni premium.

Dal lato software, il telefono arriva con HyperOS 3 basato su Android 16. La presenza di Android 16 già al debutto distingue il Redmi 17C 5G da molti concorrenti della stessa categoria che possono arrivare sul mercato con piattaforme meno recenti. Le fonti non riportano però dettagli sulla durata del supporto software, sugli aggiornamenti garantiti o sulle funzioni regionali dell’interfaccia.

Le colorazioni annunciate sono nero, viola e marrone con finitura in ecopelle vegana. Questa opzione estetica amplia la scelta senza modificare la dotazione tecnica del dispositivo. Il passaggio dalla comparsa non ufficiale in Europa all’annuncio commerciale a Singapore definisce ora un punto fermo: le specifiche sono ufficiali, mentre la disponibilità europea resta da formalizzare mercato per mercato.

Il nodo resta la distribuzione nei singoli mercati

Il prezzo di Singapore offre un riferimento, ma non consente di ricavare automaticamente quello destinato all’Italia. Tasse, canali distributivi, promozioni e configurazioni commercializzate possono infatti variare tra Paesi, e le fonti non indicano equivalenze in euro. Per questo il dato di 279 dollari di Singapore va letto come listino locale, non come previsione del prezzo italiano.

Il Redmi 17C 5G amplia l’offerta di Xiaomi nella fascia 5G più economica con componenti concreti: memoria espandibile, jack, batteria capiente e schermo ad alta frequenza di aggiornamento. Il limite più evidente riguarda la fotocamera posteriore singola e il pannello HD+, scelte che definiscono il compromesso del prodotto. I prossimi annunci nei mercati esteri chiariranno quali versioni arriveranno effettivamente fuori da Singapore.

FAQ

Quanto costa Redmi 17C 5G?

Il prezzo ufficiale a Singapore è di 279 dollari di Singapore, circa 220 dollari USA. Non è stato comunicato un prezzo per l’Italia.

Quale processore monta Redmi 17C 5G?

Monta il MediaTek Dimensity 6300, abbinato a 4 GB di RAM LPDDR4X e memoria UFS 2.2 da 64 GB o 128 GB.

Redmi 17C 5G supporta microSD e cuffie cablate?

Supporta l’espansione della memoria tramite microSD e mantiene il jack audio da 3,5 millimetri per cuffie cablate.

Che fotocamere ha Redmi 17C 5G?

Include una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel collocata nel notch a goccia.

Come sono state verificate queste informazioni?

Il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su GSMArena e SmartWorld; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.