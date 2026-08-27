27 Agosto 2026

/ Home/MOBILE/HONOR Magic V6 vince il premio EISA per gli smartphone pieghevoli

La notizia in sintesi HONOR Magic V6 ha ricevuto il premio EISA Foldable Smartphone 2026-2027.

EISA cita chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, fino a 16 GB di RAM e display AMOLED.

Il pieghevole dispone di batteria da 6.660 mAh e ricarica fino a 80W.

Il dispositivo ha certificazioni IP68 e IP69 e supporta HONOR Magic-Pen.

HONOR Magic V6 ha ricevuto il riconoscimento “EISA Foldable Smartphone 2026-2027” dall’Expert Imaging and Sound Association. L’annuncio è stato diffuso dall’azienda il 26 agosto 2026 e riguarda il suo smartphone pieghevole, premiato dall’associazione per le caratteristiche tecniche indicate nella motivazione riportata da HONOR.

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Secondo il comunicato, tra gli aspetti considerati figurano il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzato a 3 nanometri, configurazioni con fino a 16 GB di RAM e due schermi AMOLED: un display interno da 7,95 pollici e uno esterno da 6,52 pollici. Entrambi supportano una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Le caratteristiche indicate nel riconoscimento

Il Magic V6 è un modello pieghevole che punta su dotazione hardware, autonomia e resistenza. HONOR riferisce che lo smartphone monta una batteria al silicio-carbonio da 6.660 mAh, compatibile con ricarica cablata fino a 80W e ricarica wireless fino a 66W.

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Il dispositivo dispone inoltre delle certificazioni IP68 e IP69, caratteristiche che indicano una protezione dichiarata contro polvere e acqua secondo gli standard citati dall’azienda. Fra gli accessori supportati c’è anche il pennino HONOR Magic-Pen, previsto per l’uso su attività di produttività, creatività e intrattenimento.

Il premio EISA si inserisce nel mercato degli smartphone con schermo flessibile, dove prestazioni, dimensioni dei pannelli, gestione energetica e durata del dispositivo sono elementi centrali nella valutazione dei prodotti. Nel caso del Magic V6, HONOR attribuisce il riconoscimento alla combinazione di questi aspetti tecnici.

Il premio e la comunicazione di HONOR

EISA, sigla di Expert Imaging and Sound Association, ha assegnato al modello la denominazione “EISA Foldable Smartphone 2026-2027”. Il comunicato non fornisce ulteriori dettagli sul confronto con altri prodotti o sui criteri completi adottati per la selezione, ma rimanda alla motivazione ufficiale del premio.

HONOR produce dispositivi intelligenti, tra cui smartphone, tablet, laptop e indossabili. Per il produttore, l’assegnazione del premio offre visibilità al Magic V6 nel comparto dei pieghevoli, una categoria in cui il formato a doppio schermo viene affiancato da specifiche tipiche degli smartphone di fascia alta.

Le informazioni diffuse dall’azienda non indicano disponibilità, prezzo o date di commercializzazione del modello. L’annuncio si concentra invece sulle specifiche hardware e sulle certificazioni del dispositivo, oltre che sul riconoscimento attribuito da EISA per il biennio 2026-2027.

I canali social indicati dall’azienda

Nel materiale diffuso da HONOR sono riportati anche i canali social globali del marchio, attraverso i quali l’azienda pubblica aggiornamenti sui propri dispositivi e iniziative.

https://www.facebook.com/honorglobal/

Posts by Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial



FAQ

Quale premio ha ricevuto HONOR Magic V6?

HONOR Magic V6 ha ricevuto il riconoscimento “EISA Foldable Smartphone 2026-2027” dall’Expert Imaging and Sound Association.

Che processore monta HONOR Magic V6?

Il comunicato indica il chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nanometri, con configurazioni che arrivano fino a 16 GB di RAM.

Quanto è grande lo schermo di HONOR Magic V6?

Il dispositivo ha un display AMOLED interno da 7,95 pollici e uno esterno da 6,52 pollici, entrambi fino a 120 Hz.

Quali ricariche supporta HONOR Magic V6?

HONOR dichiara una batteria da 6.660 mAh, ricarica cablata fino a 80W e ricarica wireless fino a 66W.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.