15 Luglio 2026

Home / INTERNET / Motorola Edge 70 Max arriva in Italia: batteria da 7.100 mAh e Snapdragon 8 Gen 5

La notizia in sintesi

Motorola Edge 70 Max debutta in Italia nella fascia alta.

debutta in Italia nella fascia alta. Batteria silicio-carbonio da 7.100 mAh e ricarica cablata da 90 W.

Il modello offre ricarica wireless magnetica Qi2 fino a 25 W.

Prezzo italiano di 899 euro per 8 GB e 256 GB.

(Riassunto generato con AI)

Motorola Edge 70 Max arriva in Italia

Motorola, brand del gruppo Lenovo, ha lanciato Motorola Edge 70 Max, nuovo smartphone di fascia alta pensato per attività energivore come gaming, streaming e intrattenimento in mobilità. Il dispositivo è disponibile in Italia e in altri mercati europei dal 15 luglio, con listino italiano fissato a 899 euro per la configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Il tratto distintivo è la batteria al silicio-carbonio da 7.100 mAh, abbinata a ricarica cablata da 90 W e wireless magnetica Qi2 fino a 25 W. Motorola punta così a combinare autonomia elevata, prestazioni del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 e un display ad alta definizione.

La scelta risponde a un segmento premium nel quale potenza, schermi luminosi e ricarica rapida sono centrali, ma la capacità della batteria resta un elemento meno comune. Le stime di autonomia e velocità di ricarica diffuse dal produttore vanno considerate come dichiarazioni aziendali, in attesa di prove indipendenti sul campo.

Specifiche, fotocamere e dotazione tecnica

Il cuore hardware di Motorola Edge 70 Max è lo Snapdragon 8 Gen 5, supportato nella variante italiana da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Per la dissipazione, il produttore indica una camera di vapore a metallo liquido da 5.500 mm², soluzione destinata a gestire il calore durante utilizzi prolungati.

Lo schermo è un LTPO AMOLED da 6,82 pollici, con risoluzione QHD+ di 1.440 × 3.168 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. La luminosità di picco dichiarata raggiunge 7.000 nit; sono presenti supporto HDR10+, colori a 10 bit, gamma DCI-P3 e validazione Pantone.

La batteria da 7.100 mAh utilizza chimica silicio-carbonio, tecnologia che mira ad aumentare la densità energetica rispetto alle tradizionali celle agli ioni di litio. La ricarica via USB-C arriva a 90 W, mentre quella Qi2 magnetica tocca 25 W: un valore che colloca il modello fra i pochi Android con supporto completo a questa potenza.

Il comparto fotografico comprende una principale Sony LYTIA 710 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e un’ultra-grandangolare da 8 megapixel utilizzabile anche per gli scatti macro. Davanti trova posto una fotocamera da 32 megapixel, con registrazione video selfie in 4K secondo le specifiche diffuse.

La scheda tecnica include Android 16, Dual SIM con eSIM, NFC, lettore d’impronte e certificazioni IP68/IP69. Il telaio combina alluminio e vetro opaco; il produttore cita inoltre Corning Gorilla Glass 7i e tre colori sviluppati con Pantone Color Institute: Aqua Gray, Dark Shadow e Ice Melt.

In Italia, fino al 15 agosto, lo store Motorola associa al telefono Moto Buds Loop e caricatore Duo da 125 W. Sono previste anche protezione dai danni allo schermo a un euro e una valutazione aggiuntiva di 100 euro tramite permuta, alle condizioni indicate dal produttore.

Il nodo sarà la prova nell’uso quotidiano

L’arrivo di Motorola Edge 70 Max sposta l’attenzione dalla sola sottigliezza del design a un equilibrio tra autonomia, display e ricarica wireless. La batteria da 7.100 mAh è il dato più rilevante sulla carta, soprattutto per chi usa intensamente video, giochi e connettività.

Resta da verificare con test indipendenti quanto l’hardware mantenga prestazioni e temperature stabili nel tempo. Saranno inoltre decisivi gli aggiornamenti software, l’efficienza reale del chip e l’impatto dell’ampio pannello QHD+ sui consumi.

FAQ

Quanto costa Motorola Edge 70 Max in Italia?

Sì, il prezzo di listino italiano indicato è 899 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Che batteria monta Motorola Edge 70 Max?

Sì, integra una batteria al silicio-carbonio da 7.100 mAh, progettata per offrire maggiore densità energetica rispetto alle celle agli ioni di litio tradizionali.

Quale ricarica wireless supporta Edge 70 Max?

Sì, supporta la ricarica wireless magnetica Qi2 fino a 25 W, oltre alla ricarica cablata via USB-C fino a 90 W.

Quali fotocamere ha Motorola Edge 70 Max?

Sì, offre una principale Sony LYTIA 710 da 50 megapixel, ultra-grandangolare da 8 megapixel e fotocamera frontale da 32 megapixel.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su Hardware Upgrade, MisterGadget.Tech, The Verge e Tom’s Hardware, incluso il contributo di Luca Viscardi.