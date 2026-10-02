2 Ottobre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/IBM rende Bob self-hosted per lo sviluppo software con AI

La notizia in sintesi IBM ha annunciato il 1 ottobre 2026 la disponibilità della modalità self-hosted di Bob per lo sviluppo software con AI.

La piattaforma può essere installata in ambienti on-premise, private cloud, sovereign cloud e air-gapped controllati dalle organizzazioni.

Le imprese possono utilizzare modelli supportati nelle proprie infrastrutture oppure collegare Bob a servizi esterni attraverso configurazioni ibride.

L’opzione si rivolge alle organizzazioni con esigenze di controllo su codice sensibile, residenza dei dati e governance dell’AI.

IBM ha annunciato il 1 ottobre 2026 la disponibilità di una modalità self-hosted per Bob, la sua piattaforma di sviluppo software basata sull’AI agentica. Le organizzazioni possono installarla nelle proprie infrastrutture, dai sistemi on-premise ai private cloud, fino agli ambienti sovereign cloud e air-gapped. L’opzione è destinata soprattutto alle imprese che devono utilizzare l’intelligenza artificiale su codice e dati sensibili senza esporli direttamente al di fuori del perimetro aziendale.

Bob non si limita alla produzione di codice: le sue funzionalità riguardano anche lo sviluppo, la distribuzione e la modernizzazione delle applicazioni. Con la nuova modalità, queste attività possono essere svolte negli ambienti che già ospitano codice sorgente, dati e contesto applicativo. Per IBM, quotata al NYSE con il simbolo IBM, il lancio amplia quindi le possibilità di implementazione della piattaforma nelle infrastrutture gestite dai clienti.

Il controllo su dati e infrastrutture

La questione riguarda in particolare le organizzazioni soggette a vincoli di sicurezza e conformità. Proprietà intellettuale, codice proprietario e informazioni regolamentate sui clienti possono rendere problematico il ricorso a servizi AI pubblici. La scelta dell’ambiente di esecuzione diventa così parte delle decisioni su quali dati rendere accessibili ai sistemi e su quali regole applicare al loro utilizzo.

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L’opzione self-hosted è progettata per consentire alle imprese di mantenere il controllo sulla residenza dei dati, sulle politiche di sicurezza e sui processi di sviluppo. Il punto non è soltanto dove installare lo strumento, ma anche come inserirlo nelle procedure di governo dell’AI già adottate dall’organizzazione.

“Il futuro dell’AI per le imprese dipenderà da sicurezza, governance e sovranità”, ha dichiarato Neel Sundaresan, General Manager, AI e Automation, IBM.

La difficoltà di gestire questi requisiti emerge anche da una ricerca della stessa azienda. Nel rapporto The Calculus of AI Sovereignty, pubblicato nel giugno 2026 dall’IBM Institute for Business Value, il 68% degli executive intervistati considera complesso rispettare le prescrizioni sulla residenza e sulla sovranità dei dati nelle diverse aree geografiche. Il dato riguarda dunque le valutazioni del campione intervistato, non una misurazione dell’efficacia della nuova modalità di Bob.

Modelli locali e configurazioni ibride

Le possibilità di utilizzo comprendono l’esecuzione di modelli supportati nelle infrastrutture on-premise, anche in ambienti air-gapped, purché le organizzazioni dispongano delle relative licenze. È prevista inoltre la connessione a servizi esterni di modelli supportati mediante configurazioni ibride. L’installazione self-hosted offre quindi diverse scelte: l’eventuale ricorso a servizi esterni dipende dalla configurazione adottata.

“Le organizzazioni hanno bisogno di un’AI che operi all’interno di ambienti sotto il loro controllo, soprattutto quando lavorano con codice sensibile e dati regolamentati. L’implementazione self-hosted di Bob permette alle imprese di portare l’AI agentica direttamente in questi ambienti, così da beneficiare della tecnologia mantenendo sicurezza, conformità e controllo operativo”.

La dichiarazione è di Neel Sundaresan, General Manager, AI e Automation, IBM. L’obiettivo indicato dall’azienda è applicare l’AI dove si trovano le risorse software, anziché richiedere che queste vengano trasferite verso un servizio esterno. Questa impostazione riguarda anche la modernizzazione delle applicazioni distribuite tra sistemi locali, cloud privati e altri ambienti controllati.

La domanda di infrastrutture sotto controllo aziendale

Una previsione di Futurum Research colloca questa scelta in una tendenza più ampia. Secondo il rapporto Sovereign AI: What Nations Want (And What They’ll Actually Get), nel 2030 le implementazioni ibride ed edge dovrebbero raggiungere il 44% del mercato delle infrastrutture AI, mentre la quota del cloud pubblico dovrebbe scendere al 46%. Sono stime sul mercato futuro, legate alla ricerca di un equilibrio tra controllo sovrano e connessione agli ecosistemi tecnologici.

Per i team di sviluppo, la novità consiste nella possibilità di adottare Bob senza scegliere necessariamente un’implementazione esterna alle infrastrutture aziendali. La disponibilità della modalità self-hosted di IBM Bob aggiunge un’opzione per le imprese che devono conciliare l’impiego dell’AI con vincoli sui dati e sul software. La scelta tra modelli locali e servizi esterni resta legata agli ambienti e alle regole operative di ciascuna organizzazione.