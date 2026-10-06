6 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/TP-Link presenta InSight PTZ5425 con zoom ottico 25× per esterni

La notizia in sintesi TP-Link presenta InSight PTZ5425, telecamera VIGI per la sorveglianza di ampie aree esterne.

Il dispositivo offre risoluzione fino a 4 MP, rotazione a 360° e zoom ottico 25×.

Le funzioni di analisi video comprendono tracciamento automatico e ricerca di persone e veicoli per attributi.

La dotazione include illuminazione notturna, sirena, audio bidirezionale e gestione locale o remota.

TP-Link ha presentato il 6 ottobre 2026 InSight PTZ5425, una telecamera di rete Speed Dome destinata alla videosorveglianza di spazi esterni estesi. Il modello combina immagini con risoluzione fino a 4 MP, rotazione a 360° e zoom ottico 25×, insieme a strumenti per seguire automaticamente i soggetti e analizzare le registrazioni.

La novità entra nella gamma InSight di VIGI, la linea di videosorveglianza professionale dell’azienda. Gli impieghi indicati comprendono parcheggi, strutture scolastiche, complessi residenziali e aziende agricole: contesti nei quali serve alternare l’osservazione generale dell’area all’inquadratura di persone, mezzi o punti distanti.

Movimento e zoom per controllare aree estese

Il sistema Pan/Tilt consente di orientare la telecamera, con una velocità preimpostata di rotazione orizzontale che raggiunge 240° al secondo. Allo zoom ottico 25× si affianca uno zoom digitale 16×. La combinazione permette di modificare l’inquadratura e concentrarsi su una parte della scena senza cambiare dispositivo.

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Per le riprese all’aperto sono previsti diversi accorgimenti. La stabilizzazione elettronica dell’immagine, indicata come EIS, serve a limitare l’instabilità del video in presenza di vento. Il Digital Defog e il riscaldamento integrato dell’obiettivo sono invece destinati a sostenere la visibilità in condizioni di nebbia, pioggia e altri fattori ambientali sfavorevoli.

Tracciamento automatico e ricerca nelle registrazioni

InSight PTZ5425 integra Intelligent Auto Tracking, la funzione che rileva e segue automaticamente persone, veicoli o eventi specifici. Il movimento della telecamera viene quindi affiancato da un sistema di inseguimento del soggetto, anziché dipendere soltanto dal controllo manuale dell’inquadratura.

Secondo le caratteristiche illustrate dall’azienda, il rilevamento basato sull’intelligenza artificiale VIGI distingue persone e mezzi dagli elementi non pertinenti, con l’obiettivo di ridurre i falsi allarmi. A questa funzione si aggiunge People & Vehicle Attribute Analytics, che permette di cercare e filtrare persone o veicoli nelle registrazioni attraverso attributi specifici.

L’analisi riguarda dunque sia il monitoraggio della scena sia la successiva consultazione dei filmati. Il sistema associa al rilevamento l’invio di notifiche, mentre i filtri per attributi servono a selezionare i contenuti di interesse nell’archivio video.

Visione notturna e segnalazioni di allarme

Per il funzionamento con poca luce, la telecamera dispone di illuminazione a infrarossi con una portata dichiarata fino a 100 metri. Il rilevamento di persone e veicoli può inoltre attivare la modalità Full-Color, per immagini a colori fino a 50 metri. Le due distanze si riferiscono quindi a modalità di visione differenti.

La dotazione comprende anche luci lampeggianti rosse e blu e una sirena. Questi elementi possono essere utilizzati come deterrenti quando viene individuato un potenziale pericolo, aggiungendo una segnalazione luminosa e sonora alla registrazione dell’evento.

Protezione esterna, audio e archiviazione

Il dispositivo ha un corpo metallico, certificazione IP66 contro gli agenti atmosferici e protezione antivandalismo IK08. Le specifiche includono una protezione contro i fulmini fino a 6 kV e un intervallo di temperatura operativa compreso fra -30 °C e 65 °C.

Microfono e altoparlante integrati consentono l’audio bidirezionale. Sono presenti anche ingressi e uscite audio e allarme, supporto PoE e uno slot per schede microSD con capacità fino a 512 GB. La compressione H.265+ è prevista per contenere l’occupazione di banda e lo spazio richiesto dalle registrazioni.

Controllo locale e gestione su più sedi

La configurazione e l’accesso alla telecamera possono avvenire attraverso l’interfaccia web o l’app VIGI. Per la gestione centralizzata sono disponibili VIGI VMS e VIGI Cloud VMS, con strumenti per vedere le immagini in diretta, consultare le registrazioni e gestire gli eventi anche quando gli impianti si trovano in sedi diverse.

Nei progetti che comprendono anche l’infrastruttura di rete, Omada Central riunisce sulla stessa piattaforma cloud i dispositivi Omada e i sistemi VIGI. Installatori e responsabili IT possono così controllare da remoto entrambe le componenti e intervenire nelle attività di manutenzione e risoluzione dei problemi.