6 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Assicurazioni, il 23% integra l’AI lungo la catena del valore

La notizia in sintesi Nel 2025 la raccolta assicurativa ha raggiunto 181,9 miliardi di euro, in aumento dell’8% sul 2024.

Il 49% delle compagnie sviluppa applicazioni AI in più funzioni; il 23% le ha integrate lungo la catena del valore.

L’80% dei consumatori si fida dei consigli della GenAI; il 63% prevede effetti sulle proprie scelte di spesa assicurativa.

Il 65% delle compagnie indica assistenza ed esperienza del cliente come principale obiettivo degli investimenti nell’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale si sta diffondendo nelle assicurazioni, ma l’utilizzo in singole funzioni aziendali non coincide ancora con un’integrazione estesa a tutta l’attività. È il quadro dei dati presentati da Accenture il 6 ottobre a Milano, durante l’Accenture Insurance Day 2026: il 49% delle compagnie sviluppa applicazioni di AI e AI generativa in più aree, mentre il 23% ha raggiunto un’integrazione su scala lungo la catena del valore. La trasformazione riguarda sia la gestione delle polizze e dei sinistri sia il modo in cui i consumatori cercano consigli e scelgono le coperture.

Il contesto economico è quello di un mercato in crescita. Nel 2025 la raccolta assicurativa complessiva ha toccato 181,9 miliardi di euro, con un aumento dell’8% rispetto al 2024, secondo i dati ANIA richiamati nell’analisi. Accenture individua ulteriori spazi di sviluppo nelle coperture per la salute, le catastrofi naturali e le piccole e medie imprese, oltre che nella longevità e nella previdenza.

La posizione della società è sintetizzata nella formula: “Il ciclo positivo è il momento per trasformarsi”. Paolo Ceschi, Responsabile Financial Services Accenture Italia, collega questa prospettiva alla necessità di intervenire anche sull’organizzazione delle compagnie:

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“Per i Financial Services italiani questo è un momento particolarmente favorevole e il settore assicurativo è una parte fondamentale di questa storia di solidità. Ma un ciclo positivo non è una garanzia: è una ﬁnestra di opportunità da usare ora per trasformarsi. Anche nell’Insurance il tema non è più se investire nell’ AI, ma come scalarla davvero per generare nuova capacità produttiva, agendo insieme su modello operativo, business e persone: è quello che noi chiamiamo Reinvention. In un settore regolamentato come il nostro, inoltre, governance e ﬁducia non sono un vincolo, ma una componente essenziale del valore e un vero vantaggio competitivo”

Dove si concentrano gli investimenti

I livelli di adozione restano diversi. Accanto alle compagnie che hanno esteso l’AI a più funzioni, pur con applicazioni ancora frammentate, il 19% si trova in una fase di utilizzo circoscritto, con effetti limitati sull’attività. Le percentuali presentate da Accenture distinguono quindi la diffusione degli strumenti dalla loro integrazione nei processi aziendali.

L’assistenza e l’esperienza del cliente sono il principale obiettivo degli investimenti per il 65% delle compagnie. Il 41% punta a rendere più accurata la valutazione dei rischi in fase di sottoscrizione, mentre un altro 41% cerca maggiore efficienza nella gestione dei sinistri. Per il 35%, l’impiego dell’AI serve anche a favorire l’aumento dei ricavi e l’ampliamento dell’attività.

Fabio Frisa, Responsabile Insurance per Accenture Italia e Grecia, descrive il passaggio dalle singole applicazioni a un modello organizzativo più integrato:

“Il settore assicurativo sta vivendo una trasformazione profonda. Da un lato conferma solidità e capacità di crescita, dall’altro sta entrando in una nuova fase in cui l’ AI può incidere in modo concreto su business, oﬀerta, distribuzione e relazione con il cliente. I dati mostrano che l’adozione è già diﬀusa in molte realtà, ma anche che la vera sﬁda oggi è portarla a scala, integrando tecnologia, persone e organizzazione. È in questo passaggio che prende forma l’ AInsurance: un modello in cui l’ AI non è più soltanto uno strumento di eﬃcientamento, ma una leva per ripensare il valore dell’intermediazione, migliorare l’esperienza del cliente e aprire nuove opportunità di crescita per il settore”

Secondo le evidenze illustrate, i benefici rilevati dalle compagnie riguardano soprattutto tempi più brevi per liquidare i sinistri e una maggiore accuratezza nella valutazione dei rischi e nella definizione dei prezzi. Sono segnalati anche una riduzione dei tempi di lancio dell’offerta e di sottoscrizione, miglioramenti nella soddisfazione dei clienti e opportunità commerciali. Per questi risultati non vengono indicate quantificazioni.

Le scelte dei clienti e il lavoro nelle compagnie

La ricerca Accenture sui consumatori dei servizi finanziari del 2026 indica che l’80% si fida delle raccomandazioni assicurative fornite dalla GenAI. Il 63% ritiene inoltre che questa tecnologia influenzerà la futura distribuzione della propria spesa assicurativa. Nell’analisi presentata, la GenAI risulta già il primo canale digitale per ottenere raccomandazioni sulle assicurazioni: un cambiamento che, secondo Accenture, sposta il contributo degli intermediari verso la consulenza e il rapporto con il cliente.

La crescita degli investimenti tecnologici non è però accompagnata ovunque da interventi coordinati sull’organizzazione. L’86% dei dirigenti di vertice prevede di aumentare la spesa in AI e GenAI, ma soltanto il 14% delle organizzazioni dei servizi finanziari integra in modo strutturato strategia, tecnologia e persone. La prospettiva indicata da Accenture è dunque affiancare agli strumenti tecnologici una revisione del lavoro, delle responsabilità e dei modelli operativi, per estenderne l’utilizzo oltre le applicazioni isolate.