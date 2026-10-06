 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Assicurazioni, il 23% integra l’AI lungo la catena del valore

Assicurazioni, il 23% integra l’AI lungo la catena del valore

6 Ottobre 2026

6 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Assicurazioni, il 23% integra l’AI lungo la catena del valore

La notizia in sintesi

  • Nel 2025 la raccolta assicurativa ha raggiunto 181,9 miliardi di euro, in aumento dell’8% sul 2024.
  • Il 49% delle compagnie sviluppa applicazioni AI in più funzioni; il 23% le ha integrate lungo la catena del valore.
  • L’80% dei consumatori si fida dei consigli della GenAI; il 63% prevede effetti sulle proprie scelte di spesa assicurativa.
  • Il 65% delle compagnie indica assistenza ed esperienza del cliente come principale obiettivo degli investimenti nell’intelligenza artificiale.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon
Offerta Primei
Offerta valida fino a esaurimento scorte. Alla promozione manca 1 giorno.

K&F CONCEPT 20 in 1 Kit Pulizia PC Tastiera Phone Schermo Fotocamera

[Multifunzione 20-in-1] Il kit di pulizia della tastiera fornisce 20 tipi di strumenti di pulizia, tra cui panno di pulizia, liquido di pulizia, spazzola, soffiatore d’aria, ecc. Questo che possono pulire la superficie completamente, lo schermo, l’obiettivo e altre parti di cuffie Bluetooth, telefoni cellulari, fotocamere, obiettivi, tastiere e altri dispositivi. · [Pulizia dello Schermo] Rimuovete facilmente grasso e impronte digitali strofinando lo schermo con un panno in fibra e pulendo il telefono e l’obiettivo della fotocamera con una penna per la pulizia. Tutti gli strumenti e gli accessori per la pulizia sono realizzati con materiali di alta qualità per garantire che siano atossici e innocui e non causino alcun danno alla superficie del dispositivo. · [Pulizia delle Cuffie] Diversi accessori possono eseguire una pulizia precisa delle cuffie e soddisfare le esigenze di pulizia di molti dispositivi. La penna con punta in metallo può pulire in profondità le macchie più ostinate, mentre la spazzola in spugna può pulire in profondità le macchie nascoste all’interno della custodia di ricarica wireless.

-11%SCONTOOra14,24 €Prezzo consigliato: 15,99 €RISPARMI 1,75 €
⏳ Alla promozione manca 1 giorno
Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

L’intelligenza artificiale si sta diffondendo nelle assicurazioni, ma l’utilizzo in singole funzioni aziendali non coincide ancora con un’integrazione estesa a tutta l’attività. È il quadro dei dati presentati da Accenture il 6 ottobre a Milano, durante l’Accenture Insurance Day 2026: il 49% delle compagnie sviluppa applicazioni di AI e AI generativa in più aree, mentre il 23% ha raggiunto un’integrazione su scala lungo la catena del valore. La trasformazione riguarda sia la gestione delle polizze e dei sinistri sia il modo in cui i consumatori cercano consigli e scelgono le coperture.

Il contesto economico è quello di un mercato in crescita. Nel 2025 la raccolta assicurativa complessiva ha toccato 181,9 miliardi di euro, con un aumento dell’8% rispetto al 2024, secondo i dati ANIA richiamati nell’analisi. Accenture individua ulteriori spazi di sviluppo nelle coperture per la salute, le catastrofi naturali e le piccole e medie imprese, oltre che nella longevità e nella previdenza.

La posizione della società è sintetizzata nella formula: “Il ciclo positivo è il momento per trasformarsi”. Paolo Ceschi, Responsabile Financial Services Accenture Italia, collega questa prospettiva alla necessità di intervenire anche sull’organizzazione delle compagnie:

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

“Per i Financial Services italiani questo è un momento particolarmente favorevole e il settore assicurativo è una parte fondamentale di questa storia di solidità. Ma un ciclo positivo non è una garanzia: è una ﬁnestra di opportunità da usare ora per trasformarsi. Anche nell’Insurance il tema non è più se investire nell’ AI, ma come scalarla davvero per generare nuova capacità produttiva, agendo insieme su modello operativo, business e persone: è quello che noi chiamiamo Reinvention. In un settore regolamentato come il nostro, inoltre, governance e ﬁducia non sono un vincolo, ma una componente essenziale del valore e un vero vantaggio competitivo”

Dove si concentrano gli investimenti

I livelli di adozione restano diversi. Accanto alle compagnie che hanno esteso l’AI a più funzioni, pur con applicazioni ancora frammentate, il 19% si trova in una fase di utilizzo circoscritto, con effetti limitati sull’attività. Le percentuali presentate da Accenture distinguono quindi la diffusione degli strumenti dalla loro integrazione nei processi aziendali.

L’assistenza e l’esperienza del cliente sono il principale obiettivo degli investimenti per il 65% delle compagnie. Il 41% punta a rendere più accurata la valutazione dei rischi in fase di sottoscrizione, mentre un altro 41% cerca maggiore efficienza nella gestione dei sinistri. Per il 35%, l’impiego dell’AI serve anche a favorire l’aumento dei ricavi e l’ampliamento dell’attività.

Fabio Frisa, Responsabile Insurance per Accenture Italia e Grecia, descrive il passaggio dalle singole applicazioni a un modello organizzativo più integrato:

Fabio Frisa, Responsabile Insurance Accenture Italia

“Il settore assicurativo sta vivendo una trasformazione profonda. Da un lato conferma solidità e capacità di crescita, dall’altro sta entrando in una nuova fase in cui l’ AI può incidere in modo concreto su business, oﬀerta, distribuzione e relazione con il cliente. I dati mostrano che l’adozione è già diﬀusa in molte realtà, ma anche che la vera sﬁda oggi è portarla a scala, integrando tecnologia, persone e organizzazione. È in questo passaggio che prende forma l’ AInsurance: un modello in cui l’ AI non è più soltanto uno strumento di eﬃcientamento, ma una leva per ripensare il valore dell’intermediazione, migliorare l’esperienza del cliente e aprire nuove opportunità di crescita per il settore”

Secondo le evidenze illustrate, i benefici rilevati dalle compagnie riguardano soprattutto tempi più brevi per liquidare i sinistri e una maggiore accuratezza nella valutazione dei rischi e nella definizione dei prezzi. Sono segnalati anche una riduzione dei tempi di lancio dell’offerta e di sottoscrizione, miglioramenti nella soddisfazione dei clienti e opportunità commerciali. Per questi risultati non vengono indicate quantificazioni.

Le scelte dei clienti e il lavoro nelle compagnie

La ricerca Accenture sui consumatori dei servizi finanziari del 2026 indica che l’80% si fida delle raccomandazioni assicurative fornite dalla GenAI. Il 63% ritiene inoltre che questa tecnologia influenzerà la futura distribuzione della propria spesa assicurativa. Nell’analisi presentata, la GenAI risulta già il primo canale digitale per ottenere raccomandazioni sulle assicurazioni: un cambiamento che, secondo Accenture, sposta il contributo degli intermediari verso la consulenza e il rapporto con il cliente.

La crescita degli investimenti tecnologici non è però accompagnata ovunque da interventi coordinati sull’organizzazione. L’86% dei dirigenti di vertice prevede di aumentare la spesa in AI e GenAI, ma soltanto il 14% delle organizzazioni dei servizi finanziari integra in modo strutturato strategia, tecnologia e persone. La prospettiva indicata da Accenture è dunque affiancare agli strumenti tecnologici una revisione del lavoro, delle responsabilità e dei modelli operativi, per estenderne l’utilizzo oltre le applicazioni isolate.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

CucinaLe migliori friggitrici ad aria di agosto 2026Pulizia casaLe migliori asciugatrici di agosto 2026Pulizia casaI migliori aspirapolvere e lavapavimenti di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
BRANDED CONTENT
Assicurazione sulla vita online: come l’insurtech sta riscrivendo la sottoscrizione assicurativa
di YOUR_DIGITAL_VOICE! 4 ott
#2
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Acer prosegue i progetti di IA nelle scuole di quattro Paesi europei
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 2 ott
#3
EVENTI
Milano Beauty Week cresce del 32% e supera 360mila presenze
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#4
INTERNET
Arden&Gale punta a creare una community di design thinker
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#5
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Next Alliance Awards, prorogate le candidature di una settimana
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 5 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.