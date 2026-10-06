6 Ottobre 2026

/ Home/EVENTI/LONGEVEATS debutta a Milano con due Café e servizi per le aziende

La notizia in sintesi LONGEVEATS apre i primi due Café a Milano, in Via Vespucci e Corso di Porta Romana.

L’offerta comprende colazione, pranzo e merenda, con ricette sviluppate intorno al bilanciamento degli ingredienti.

Il menu include bowl, bento e pasticceria, con consegne a domicilio attraverso Glovo.

Il progetto prevede catering per aziende, eventi e meeting e un servizio di pasti consegnati in ufficio.

Due nuove caffetterie a Milano, in Via Vespucci e in Corso di Porta Romana, segnano il debutto di LONGEVEATS. Il marchio italiano fondato dall’imprenditore Boris Vizio annuncia nell’ottobre 2026 l’apertura dei suoi primi locali, con un’offerta che copre colazione, pranzo e merenda. Il progetto punta su ricette formulate prestando attenzione alla composizione nutrizionale e affianca al consumo nei Café la consegna a domicilio e i servizi per le aziende.

Il cibo e le abitudini alimentari quotidiane sono il centro dell’iniziativa. Il marchio non presenta la propria proposta come una promessa di longevità: l’obiettivo dichiarato è favorire scelte alimentari consapevoli, senza separare l’attenzione agli ingredienti dal piacere del pasto.

Boris Vizio, fondatore di LONGEVEATS, descrive così l’impostazione del progetto:

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«La base del progetto LONGEVEATS – dichiara Vizio – è etica ed educativa e riguarda l a nutrizione , certamente connessa a tutti gli altri elementi della longevità come sonno, gestione dello stress e movimento, ma dove il focus centrale della nostra visione è, e rimane, il cibo.»

La proposta dei due Café

I locali sono concepiti come caffetterie di quartiere. Gli interni utilizzano legno, vetro, terracotta e vegetazione, con l’intenzione di offrire spazi dove fermarsi per un pasto o una pausa. La formula distribuisce il servizio su tre occasioni di consumo, dalla colazione alla merenda, passando per il pranzo.

La costruzione dei piatti tiene conto sia delle consistenze sia della ripartizione dei macronutrienti. Anche la presentazione rientra nel lavoro sulle ricette: il fondatore Boris Vizio richiama questo aspetto con l’espressione “si mangia anche con gli occhi”. La cura visiva accompagna quindi la scelta e il dosaggio degli ingredienti, senza essere descritta come un elemento separato dalla preparazione.

Le tre formule con cui il marchio sintetizza il proprio approccio sono Joyful Food, Conscious Eating e Mindful Nutrition. Indicano, nelle intenzioni dell’azienda, una proposta che mette insieme gusto, attenzione alle scelte alimentari e composizione dei pasti.

Ingredienti e piatti in menu

Lo sviluppo delle ricette prevede l’impiego di ingredienti alternativi a quelli delle preparazioni tradizionali. Al posto dello zucchero bianco vengono privilegiati eritritolo, purea di mela, sciroppo d’agave e zucchero integrale di canna. Per le farine, la scelta comprende versioni semi-integrali, grani antichi, grano saraceno e frutta a guscio. Tra i grassi utilizzati in cucina figura l’olio di cocco.

L’ispirazione gastronomica arriva da diverse cucine internazionali. Per la selezione dei fornitori, il marchio indica come criteri le certificazioni, l’origine e la tracciabilità delle materie prime, con una preferenza, quando possibile, per produzioni italiane stagionali e filiere controllate.

Tra le proposte del menu compaiono il Chicken Thai Escape e la Muscle Bowl. Quest’ultima riunisce proteine vegetali, cacao amaro, banana, frutta fresca, granola preparata internamente e burro di mandorle o arachidi. I LONGEVEATS Bento sono invece piatti unici costruiti combinando una componente proteica, carboidrati e vegetali. La parte di pasticceria comprende Banana Bread, Carrot Cake e Velvet muffin.

Consegne a domicilio e pasti per gli uffici

Il servizio attraverso Glovo affianca le attività dei locali. Per le consegne, LONGEVEATS utilizza contenitori in polpa di cellulosa, progettati con l’obiettivo di mantenere la presentazione e le caratteristiche delle preparazioni durante il trasporto.

Un altro ambito del progetto è il programma Corporate Wellness, che comprende catering per aziende, eventi e meeting. Per i dipendenti delle aziende partner senza mensa interna, il modello prevede la possibilità di ordinare con un codice dedicato e ricevere i pasti in ufficio a orari prestabiliti.

L’iniziativa nasce anche dall’esperienza personale di Vizio. Durante gli anni trascorsi a Parigi nel settore del lusso, l’imprenditore ha osservato le abitudini alimentari cittadine e le insegne biologiche di quartiere. A questo percorso ha affiancato lo studio della pasticceria e delle possibilità di riformulare ricette tradizionali con ingredienti diversi.

Le due aperture milanesi costituiscono il primo passaggio di un modello pensato per essere replicato. Accanto ai Café, lo sviluppo indicato dal marchio riguarda il delivery e la ristorazione aziendale, portando la stessa proposta oltre il consumo nei locali.