UTILIZZO DI AI PER GENERAZIONE IMMAGINI E TESTI A FINI EDITORIALI

Alcune immagini presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative, artistiche o giornalistiche.

Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti eventualmente menzionati nei contenuti editoriali.

Ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile italiano e degli artt. 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), ogni utilizzo dell’immagine è effettuato nel rispetto della normativa sul diritto all’immagine, sulla libertà di informazione e del principio di interesse pubblico.

In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e all’art. 5 della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), qualora un’immagine generata artificialmente risultasse idonea a identificare direttamente o indirettamente una persona fisica, garantiamo la piena disponibilità a rimuovere, oscurare o modificare tale contenuto, su semplice richiesta della persona interessata.

Ai sensi dell’art. 12 LPD, ogni persona ha diritto a ottenere informazioni, rettifiche o cancellazioni relative a dati personali trattati o rappresentati in forma visiva, anche attraverso strumenti automatizzati.

Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione all’indirizzo privacy@assodigitale.it o tramite l’apposito modulo di contatto.

AFFILIAZIONE PUBBLICITARIA PER PROMOZIONE PRODOTTI AMAZON

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono includere link di affiliazione al Programma Amazon Partner (Amazon EU Associates Program).

In qualità di affiliato Amazon, guadagniamo una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul sito, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.

Tali link sono selezionati per offrire valore informativo, comparativo o promozionale ai lettori, nel rispetto della trasparenza e della linea editoriale del portale.

Assodigitale.it non è in alcun modo responsabile per la disponibilità, la qualità o l’affidabilità dei prodotti acquistati su Amazon, né per eventuali variazioni di prezzo o condizioni di vendita.

L’affiliazione contribuisce al sostegno delle attività redazionali e alla produzione di contenuti giornalistici di qualità.