6 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/KitchenAid presenta Luminaire con luce LED e ciotola in vetro scanalato

La notizia in sintesi KitchenAid presenta Luminaire, la planetaria della Design Series 2026 basata sul modello Artisan Plus.

Il progetto abbina illuminazione LED integrata, ciotola in vetro scanalato e colore Blue Peppercorn.

La planetaria dispone di 11 velocità preimpostate, avvio graduale e accessori in acciaio inox lavabili in lavastoviglie.

La ciotola ha una capacità di 4,7 litri. Il prezzo al pubblico è di 999 euro.

KitchenAid ha presentato il 15 settembre 2026 Luminaire, la nuova planetaria della Design Series, con un prezzo al pubblico di 999 euro. Il modello utilizza la piattaforma Artisan Plus e abbina una luce LED nella testa dell’apparecchio a una ciotola in vetro temperato scanalato. La proposta interviene soprattutto su materiali, colore e finiture, mantenendo le funzioni della nuova Artisan Plus, dalle 11 velocità all’avvio graduale.

Luminaire porta nella serie dedicata al design l’illuminazione introdotta quest’anno con Artisan Plus: secondo KitchenAid, è la prima planetaria nella storia del marchio a incorporare una luce LED nella testa. La sua funzione è illuminare l’interno del recipiente durante la lavorazione degli ingredienti. In questa versione, la luce viene utilizzata anche come elemento estetico, attraverso i riflessi prodotti dal vetro e dalle superfici lucide.

Vetro scanalato e finitura Blue Peppercorn

La ciotola è uno degli elementi che distinguono Luminaire. La superficie scanalata richiama, nelle intenzioni dei progettisti, i cristalli lavorati, le porcellane vintage e la decorazione francese. Il vetro trasparente lascia visibile il contenuto durante le preparazioni, mentre le scanalature interagiscono con l’illuminazione integrata, producendo riflessi sul piano di lavoro.

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Il corpo della planetaria è proposto in Blue Peppercorn, una tonalità che riprende il blu francese con un sottotono caldo. La finitura crinkle introduce una superficie materica, affiancata dai particolari lucidi del coprimozzo e della fascia decorativa. Sono scelte rivolte anche alla collocazione dell’apparecchio: il progetto lo considera un oggetto da lasciare sul piano della cucina, non soltanto uno strumento da riporre dopo l’uso.

Brittni Pertijs, Design Manager presso Whirlpool Corporation, collega queste scelte a un’interpretazione delle abitudini domestiche e dei momenti condivisi:

“Luminaire riflette un ampio cambiamento culturale verso la connessione: le persone desiderano riunirsi per creare ricordi significativi con chi amano senza sentirsi costrette a essere troppo perfette”

Capacità, velocità e dotazione

Alla parte estetica si affianca una scheda tecnica che identifica Luminaire con il codice 5KSM50GSVEBP. La planetaria ha un corpo motore mobile e una ciotola da 4,7 litri. Il motore è di tipo CA, con potenza di 325 W e alimentazione a 230 V. Le dimensioni dichiarate sono 35,2 centimetri di altezza, 22,2 di larghezza e 35,8 di profondità.

La regolazione offre due modalità: si possono selezionare le 11 velocità preimpostate oppure utilizzare la manopola per il controllo di precisione. La funzione Soft Start prevede un avvio graduale, pensato per limitare gli schizzi. È inoltre disponibile la velocità 1/2 di incorporatura, destinata agli ingredienti più delicati. Il modello dispone anche di un attacco unico per gli accessori multifunzione.

La dotazione comprende una frusta a doppio bordo flessibile in acciaio inossidabile, con bordi in silicone che passano sulle pareti della ciotola durante la miscelazione, una frusta piatta, un gancio per impasto e una frusta a sei fili, tutti in acciaio inossidabile. Gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

Per la ciotola in vetro temperato, KitchenAid dichiara resistenza ai graffi durante l’impiego e la pulizia. Il recipiente può essere utilizzato in congelatore, microonde e lavastoviglie, oltre che in forno fino a 240 °C. Le caratteristiche del vetro riguardano quindi non soltanto l’aspetto della planetaria, ma anche gli ambienti nei quali la ciotola può essere impiegata.

Il progetto della Design Series 2026

La Design Series modifica l’aspetto della planetaria attraverso l’abbinamento di colori, materiali e finiture. Per Luminaire, il collegamento tra illuminazione e trasparenza è al centro della lettura proposta dal gruppo di design. È ancora Brittni Pertijs, Design Manager presso Whirlpool Corporation, a descriverne l’obiettivo:

«La Design Series di quest’anno è stata concepita per sostenere questo cambiamento, che prende vita grazie ai suoi colori tenui e accoglienti, alla trasparenza della ciotola in vetro scanalato, alla luce integrata e agli elementi riflettenti. Insieme, questi dettagli fondono le sensazioni di connessione, nostalgia e gioia in un oggetto progettato per illuminare la quotidianità».

Il risultato è una versione di Artisan Plus che concentra la propria caratterizzazione sulla presenza dell’elettrodomestico in cucina. Per chi valuta l’acquisto, gli elementi concreti sono la ciotola scanalata, la colorazione Blue Peppercorn e le finiture, insieme all’illuminazione e ai controlli della piattaforma Artisan Plus. Il prezzo indicato per questa configurazione è di 999 euro.