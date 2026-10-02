Acer prosegue i progetti di IA nelle scuole di quattro Paesi europei

2 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Acer prosegue nel 2026/2027 i progetti di intelligenza artificiale nelle scuole di quattro Paesi europei.

Le sperimentazioni riguardano materiali didattici, personalizzazione dell’apprendimento, formazione dei docenti e attività amministrative.

A Sofia è stato inaugurato un laboratorio di IA con il Center for Creative Training e Intel.

Secondo Context, Acer detiene il 33,8% del mercato europeo dei notebook ChromeOS per la scuola.

Acer for Education prosegue per l’anno scolastico 2026/2027 il percorso di introduzione dell’intelligenza artificiale nelle scuole europee, partendo dai progetti pilota realizzati nel Regno Unito, in Italia, Danimarca e Bulgaria. Le attività riguardano soprattutto la preparazione delle lezioni, l’adattamento dei materiali ai bisogni degli studenti e il lavoro amministrativo degli istituti. Alla sperimentazione degli strumenti si affiancano la formazione degli insegnanti e l’attenzione alla sicurezza.

Il programma interessa scuole che hanno adottato dispositivi e piattaforme differenti, dai portatili Windows con Microsoft Copilot ai Chromebook con Gemini for Education. Acer punta a utilizzare queste esperienze per ampliare i progetti ad altri istituti e Paesi europei nei prossimi anni.

La diffusione dell’IA tra i professionisti dell’istruzione emerge anche da una ricerca della European School Education Platform pubblicata nel 2026: l’81% degli intervistati dichiara di utilizzarla nel proprio lavoro e il 73% se ne serve, almeno in parte, per preparare lezioni e materiali. Sono dati sull’impiego della tecnologia, non una misurazione dei risultati dei progetti Acer.

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Cristina Pez, Director Commercial Marketing and Go-to-Market Acer EMEA, collega l’utilizzo degli strumenti alla possibilità di dedicare più tempo agli studenti:

“L’Intelligenza Artificiale può trasformare il lavoro degli insegnanti” – spiega Cristina Pez, Director Commercial Marketing and Go-to-Market Acer EMEA – supportandoli nella creazione di lezioni e contenuti personalizzati per i diversi livelli di apprendimento degli studenti e automatizzando molte attività amministrative. In questo modo, i docenti possono concentrarsi maggiormente su ciò che conta davvero: accompagnare i giovani nello sviluppo di competenze e talenti per il futuro. Acer for Education conferma un approccio che affianca formazione, sicurezza e utilizzo responsabile all’innovazione”.

Le sperimentazioni nelle scuole

Nel Regno Unito, la Brighton Hill Community School ha ricevuto portatili TravelMate dotati di processori Intel Core Ultra e Microsoft Copilot. Gli insegnanti li utilizzano per elaborare presentazioni, organizzare schemi di lavoro e preparare esercizi di scrittura creativa. Tra gli impieghi figura anche l’adattamento dei contenuti per gli studenti con bisogni educativi speciali. Secondo Acer, l’esperienza ha ridotto il tempo necessario per preparare le risorse e svolgere attività ripetitive, senza che siano indicate misurazioni quantitative.

Il progetto italiano si svolge all’International School of Bologna, con la collaborazione di Google for Education, Intel e C2 Group. La dotazione comprende Acer Chromebook Plus Spin 714, Google Workspace for Education e Gemini for Education. La sperimentazione riguarda la personalizzazione dei materiali, il lavoro condiviso tra insegnanti e l’organizzazione della didattica in funzione delle esigenze individuali. L’adozione dell’ambiente Google è stata estesa anche ai processi amministrativi dell’istituto.

In Danimarca, il lavoro si è concentrato su incontri operativi con i docenti. I workshop sono stati organizzati per costruire modalità di utilizzo dell’IA applicabili nelle lezioni, coinvolgendo gli insegnanti anche nella progettazione delle metodologie, oltre che nella formazione sull’uso degli strumenti.

In Bulgaria, Acer ha partecipato alla realizzazione di quello che l’azienda presenta come il primo AI Lab del Paese. Il laboratorio è stato inaugurato alla Second English High School di Sofia, insieme al Center for Creative Training e Intel. Studenti e docenti possono sperimentare l’IA attraverso Chromebook Plus Spin 714 e attività del programma Intel Skills for Innovation.

Formazione, protezione dei dati e uso critico

Le iniziative si collocano in un contesto nel quale molti sistemi scolastici stanno definendo politiche sull’intelligenza artificiale. Il rapporto Artificial Intelligence in School Education di European Schoolnet, pubblicato nel dicembre 2025, indica che 13 dei 23 sistemi educativi analizzati attribuiscono all’IA una priorità elevata e altri 7 una priorità moderata. In 20 sono già disponibili, o in preparazione, politiche, strategie, programmi nazionali o linee guida. La formazione dei docenti è una priorità a breve e medio termine per 22 sistemi.

Il percorso proposto da Acer comprende anche la comprensione del funzionamento e dei limiti dell’IA. L’obiettivo dichiarato è evitare che l’utilizzo degli strumenti sostituisca l’autonomia di giudizio degli studenti. Pez richiama la necessità di accompagnare un impiego che, secondo la sua valutazione, è già iniziato:

“Il vero rischio oggi non è adottare l’AI, ma aspettare – continua Pez -. gli studenti la utilizzano già, spesso senza guida. Per questo è fondamentale partire subito, dando priorità alla formazione degli insegnanti e creando ambienti sicuri in cui sperimentare questa nuova tecnologia in evoluzione. La sfida è fornire al mondo della scuola soluzioni concrete e strumenti efficaci che supportino i docenti nel loro ruolo e, allo stesso tempo, preparino gli studenti a sviluppare le competenze digitali e trasversali richieste dal futuro del lavoro. Solo così possiamo costruire un modello educativo realmente capace di accompagnare il cambiamento”.

Sul versante tecnologico, i TravelMate con Windows possono integrare Copilot e Microsoft Learning Zone, mentre i Chromebook Plus utilizzano le funzionalità di Gemini negli ambienti ChromeOS e Google Workspace. Secondo Context, nel secondo trimestre 2026 Acer ha venduto oltre 66.000 notebook ChromeOS destinati alla scuola in Europa, ottenendo il primo posto nel segmento con una quota del 33,8%.

La scelta delle piattaforme si accompagna alla gestione dei rischi. Il quadro europeo dell’AI Act prevede requisiti e responsabilità legati alla sicurezza, alla trasparenza e al rispetto dei diritti fondamentali. Per gli istituti scolastici, il percorso descritto comprende quindi protezione dei dati, cybersecurity e preparazione delle persone che utilizzano i sistemi.

L’estensione dei progetti dovrà mantenere insieme questi aspetti e lo sviluppo delle competenze. Il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum stima che entro il 2030 circa il 39% delle competenze attuali subirà una trasformazione. Per la scuola, il tema non riguarda soltanto l’accesso a nuovi dispositivi, ma la capacità di insegnare un uso consapevole dell’IA e di esercitare il pensiero critico.