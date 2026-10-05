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MediaWorld racconta le prime esperienze tecnologiche con Armando Testa

MediaWorld racconta le prime esperienze tecnologiche con Armando Testa

5 Ottobre 2026

5 Ottobre 2026/Home/INTERNET/MediaWorld racconta le prime esperienze tecnologiche con Armando Testa

La notizia in sintesi

  • MediaWorld celebra 35 anni dall’apertura del primo negozio italiano, avvenuta a Curno nel 1991.
  • La campagna realizzata con Armando Testa racconta le prime esperienze delle persone con la tecnologia.
  • Il film sarà diffuso su TV, Connected TV, video online e social, con formati di diversa durata.
  • Le iniziative coinvolgeranno anche i negozi; una seconda fase della campagna partirà a gennaio 2027.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

MediaWorld celebra il 35° anniversario con una campagna realizzata insieme al Gruppo Armando Testa, un film e iniziative nei negozi. La prima fase della comunicazione parte nella prima settimana di ottobre e prosegue fino al 24 ottobre, giorno dell’anniversario dell’apertura del punto vendita di Curno nel 1991. Per i clienti, il programma comprende anche promozioni, attività nei Tech Village e appuntamenti legati al gaming. Una seconda fase è prevista da gennaio 2027.

Il progetto, denominato Let’s Wow!, sceglie di raccontare l’anniversario attraverso le prime esperienze con la tecnologia: l’arrivo di un televisore, di un computer o di una console, fino ai dispositivi acquistati per la prima casa. Il percorso narrativo copre il periodo dal 1991 a oggi, collegando questi passaggi della vita quotidiana alla presenza dell’insegna.

Un film sulle prime esperienze con la tecnologia

Diretto da Paolo Monico, il film è stato ideato da Armando Testa e prodotto da AT Studios. La narrazione segue le emozioni associate alla scoperta di nuovi strumenti e possibilità, anziché concentrarsi su un singolo prodotto. La chiusura del film recita: “Per regalarti l’emozione della prima volta, ogni volta. Noi ci siamo, da 35 anni.”

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Francesco Sodano, Marketing Director di MediaWorld, descrive così la scelta del racconto e il calendario della campagna:

«Per celebrare questo importante traguardo abbiamo scelto una campagna a forte vocazione video, pensata per raccontare non soltanto l’evoluzione della tecnologia, ma soprattutto le emozioni che la tecnologia ci ha fatto vivere in questi 35 anni. Perché la storia di MediaWorld non è fatta solo di negozi, prodotti o campagne: è fatta soprattutto di persone e delle loro prime volte. Il primo televisore, il primo computer, il primo smartphone, la prima console, la tecnologia scelta per la prima casa. Dal 1991 abbiamo accompagnato milioni di italiani in tanti di questi momenti e, molto spesso, MediaWorld era lì con loro. Da questa idea nasce il film realizzato con Armando Testa: un viaggio attraverso 35 anni di una storia condivisa, costruita intorno ai “primi momenti” vissuti insieme ai nostri clienti. Sono cambiate le tecnologie, siamo cambiati noi, ma MediaWorld ha continuato a esserci. La campagna vivrà attraverso un ecosistema integrato di TV, Connected TV, Online Video e Social Media, con formati pensati per amplificarne l’impatto emotivo e raggiungere le persone nei diversi touchpoint. Il racconto prenderà il via nella prima settimana di ottobre e ci accompagnerà fino al 24 ottobre, una data particolarmente significativa per noi, perché coincide con l’anniversario dell’apertura del nostro primo punto vendita in Italia, a Curno. Ma il 35° Anniversario non si fermerà qui: da gennaio 2027 si aprirà un nuovo capitolo della campagna, con una seconda wave e nuove modalità attraverso cui continuare a raccontare e celebrare questo percorso insieme ai nostri clienti»

Il film celebrativo è disponibile su YouTube:

Youtube video

La domanda iniziale introduce il tema su cui è costruita la sceneggiatura. Georgia Ferraro, Direttore Creativo Esecutivo di Armando Testa, spiega:

«Quando è stata l’ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? È la domanda che apre il film e racchiude il cuore del progetto: le prime volte ci cambiano, ma spesso ce ne accorgiamo solo dopo. Volevamo riportare l’attenzione proprio su quell’emozione, su quell’istante in cui qualcosa entra per la prima volta nella nostra vita»

La diffusione e i materiali per l’anniversario

Il piano video comprende versioni da 60, 30 e 15 secondi, destinate alla televisione, alle piattaforme digitali e ai social. Le previsioni della pianificazione indicano una copertura del 75% del target socio-demografico, oltre 300 GRP e 60 milioni di impression: si tratta di obiettivi di diffusione, non di risultati già conseguiti. La pianificazione media e l’attivazione sui diversi canali sono state sviluppate con Starcom, agenzia del gruppo Publicis.

Accanto al film, il Gruppo Armando Testa ha curato l’identità visiva dell’anniversario. Il lavoro comprende il logo celebrativo, realizzato con AT Design, materiali per i punti vendita, volantini e contenuti digitali e social. Questi elementi accompagnano le diverse attività del programma con un’impostazione grafica comune.

Nicola Cellemme, Direttore Creativo Esecutivo di Armando Testa, collega la scelta creativa ai ricordi evocati dalla campagna:

«Raccontare 35 anni di MediaWorld significava ritrovare tanti di quegli istanti e il senso di meraviglia che li accompagna. Perché il wow nasce proprio lì: quando qualcosa di nuovo ci sorprende abbastanza da restare»

Le attività nei negozi e la fase del 2027

Le celebrazioni comprendono iniziative commerciali come Sottocosto 35° e attività nelle Red Zone dei Tech Village. Sono inoltre previsti contenuti digitali e social, appuntamenti dedicati al gaming e momenti rivolti ai partner e ai collaboratori di MediaWorld, oltre a un evento dedicato all’anniversario.

Il calendario non si esaurisce quindi con la ricorrenza del 24 ottobre. La seconda fase annunciata per gennaio 2027 estenderà il racconto dell’anniversario con nuove modalità di coinvolgimento dei clienti, affiancando alle attività nei punti vendita la prosecuzione della campagna.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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