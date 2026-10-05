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Trust propone sconti fino al 50% su sei accessori per gaming e ufficio

Trust propone sconti fino al 50% su sei accessori per gaming e ufficio

5 Ottobre 2026

5 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Trust propone sconti fino al 50% su sei accessori per gaming e ufficio

La notizia in sintesi

  • Trust propone offerte su sei accessori gaming e Home&Office dal 2 al 9 ottobre 2026.
  • Gli sconti annunciati arrivano fino al 50%, in anticipo sul Prime Day del 6 e 7 ottobre.
  • La selezione gaming comprende cuffie wireless e due tastiere, una delle quali in formato compatto TKL.
  • Per casa e ufficio sono inclusi un mouse verticale, una tastiera Bluetooth multidispositivo e una webcam 2K QHD.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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GXTrust Ravox Cuffie Gaming Wireless Bluetooth + 2.4 GHz Over Ear, Nero

ADDIO LAG – Con una connessione wireless a bassa latenza tramite ricevitore a 2,4 GHz e la possibilità di passare al Bluetooth, collega Ravox ai tuoi dispositivi preferiti e dimentica il lag! · GIOCO SENZA LIMITI – Gioca tutto il giorno (e tutta la notte, se vuoi!) grazie alla batteria ricaricabile di queste cuffie, che offre fino a 70 ore di divertimento no-stop · ZONA DI COMFORT – Con un design over-ear progettato per il tuo benessere e i potenti driver da 50 mm, le Ravox uniscono suono di alta qualità e massimo comfort

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GXTrust Revyn Tastiera Gaming Wireless Meccanica 60% Layout Italiano QWERTY

VINCENTE, CON O SENZA CAVO – Con la possibilità di scegliere tra connessione con ricevitore USB-A, Bluetooth x2 o cablata, questa tastiera meccanica è perfetta per giocare a modo tuo · PICCOLA TASTIERA, GRANDI VITTORIE – Questa tastiera meccanica al 60% combina un layout ultra-compatto con tasti a tripla funzione per un’esperienza full-size, ideale per vincere anche con poco spazio · FLUIDA E INARRESTABILE – Gli interruttori lineari OUTEMU Red, testati fino a 50 milioni di battute, offrono pressioni scorrevoli e reattive, per prestazioni sempre al top partita dopo partita

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GXTrust Dothix Tastiera Gaming Wireless TKL 80% Italiano QWERTY, Nero

WIRELESS SENZA LAG – Dothix offre connessione a bassissima latenza grazie al ricevitore USB-A a 2,4 G riponibile. Collegalo e sei subito pronto a partire! · CONTROLLO COMPATTO – Con design TKL 80%, questa tastiera da gaming RGB consente di risparmiare spazio sulla scrivania, mantenendo tutti i tasti essenziali per giocare al meglio · ENERGIA CHE DURA – Con la batteria ricaricabile integrata, Dothix garantisce fino a 420 ore di gioco senza interruzioni, accompagnandoti anche nelle sessioni gaming più intense

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Trust Yuno Mouse Ergonomico Senza Filo, Mouse Verticale Ricaricabile, Nero

ERGOCERT APPROVATO – Addio tensione a braccio e polso! Grazie all’angolo ergonomico ottimale di 57° e il comodo supporto per pollice di Yuno, la tua mano resterà felice per tutto il giorno · WIRELESS – Collegamento senza fili tramite il microricevitore USB 2,4GHz, che può essere facilmente riposto all’interno del mouse · CHE CARICA! – Grazie alla batteria ricaricabile integrata, questo mouse ti consente di lavorare non-stop fino a 3 mesi con una carica completa oppure fino a 8 ore dopo soli cinque minuti di ricarica

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Trust Vira Tastiera Wireless Bluetooth Layout Italiano QWERTY, Nero

FANTASTICA MULTI-TASKER – Capace di connettersi e passare da un dispositivo Bluetooth all’altro, fino a un massimo di tre, questa tastiera wireless multi-dispositivo è perfetta per il multitasking · OS, CERTO! – Qualunque sia il tuo dispositivo preferito, il supporto multi-OS di Nado II (Windows, iOS, iPadOS, MacOS, Android) ti garantisce che sarà sempre pronta all’uso, ovunque tu sia · CARICA MENO, SCRIVI DI PIÙ – Lavora senza interruzioni grazie alla batteria ricaricabile integrata nella tastiera Bluetooth, che garantisce fino a 3 mesi di utilizzo con una singola ricarica

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Trust propone sconti fino al 50% su una selezione di sei accessori per il gioco e il lavoro al computer, con una finestra di offerte dal 2 al 9 ottobre 2026. L’iniziativa precede e comprende le giornate dell’Amazon Prime Day autunnale, previste per il 6 e 7 ottobre. Sono coinvolti cuffie, tastiere, un mouse e una webcam: tre prodotti appartengono alla gamma gaming, altri tre alla categoria Home&Office.

Il calendario delle offerte si estende quindi oltre le due giornate ufficiali del Prime Day. Il 50% indicato da Trust è lo sconto massimo annunciato per la selezione, non una riduzione uniforme attribuita a tutti gli articoli. Non sono specificati i prezzi dei singoli modelli né le rispettive percentuali di ribasso: il dato complessivo non consente dunque di quantificare il risparmio previsto per ciascuna periferica.

Cuffie e tastiere nella selezione gaming

Tra gli accessori destinati al gioco figurano le GXT1493 RAVOX, cuffie wireless. La connessione senza fili è la caratteristica su cui si concentra la loro presentazione, legata alla possibilità di muoversi durante le sessioni senza il vincolo di un cavo. La selezione annunciata non comprende altre cuffie e non fornisce dettagli su autonomia, portata della connessione o caratteristiche del microfono.

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Le altre due periferiche gaming sono tastiere wireless, ma con caratteristiche differenti. La GXT1873 REVYN Tri-Mode dispone di connettività multipla, un elemento che riguarda le modalità di collegamento e la configurazione della postazione. Non vengono precisati i singoli tipi di connessione disponibili. La GXT1831 DOTHIX adotta invece il formato TKL: il tratto evidenziato è la struttura compatta, pensata per occupare meno spazio sulla scrivania.

Per chi valuta una tastiera da gioco, la distinzione tra i due modelli riguarda quindi soprattutto gli aspetti descritti nell’offerta: da una parte le opzioni di collegamento della REVYN, dall’altra l’ingombro della DOTHIX. Entrambe sono presentate come wireless. Non sono indicati ulteriori elementi di confronto, come dimensioni precise, autonomia o caratteristiche dei tasti, che permettano di approfondire le differenze tecniche tra le due proposte.

Gli accessori per casa e ufficio

Nella selezione Home&Office rientra lo YUNO MOUSE, un mouse wireless con impostazione ergonomica e angolo verticale. Trust associa questa conformazione all’obiettivo di ridurre le tensioni al polso. Si tratta della finalità dichiarata per il prodotto, non di un risultato quantificato: non vengono forniti dati che misurino l’effetto durante l’utilizzo. L’accessorio è l’unico mouse compreso tra i sei modelli interessati dall’iniziativa.

La VIRA Multidevice Bluetooth è invece una tastiera wireless destinata all’impiego con più dispositivi. La funzione descritta consente di passare dall’uno all’altro, mentre il collegamento senza fili elimina il cavo della tastiera dalla postazione. Rispetto alle due tastiere gaming, la VIRA viene proposta nella categoria dedicata a casa e ufficio, con l’attenzione rivolta alla gestione di più dispositivi nello stesso ambiente di lavoro.

Completa l’elenco la OVALA 2K QHD Webcam, destinata a videochiamate, riunioni online e contenuti in streaming. La risoluzione 2K QHD è il dato tecnico indicato per questo modello. La promozione raccoglie così accessori con funzioni diverse, dall’audio per il gioco agli strumenti per comunicare e lavorare al computer. La scadenza annunciata è il 9 ottobre, dopo le giornate ufficiali del Prime Day; per confrontare le offerte sui singoli prodotti, il riferimento resta il prezzo applicato a ciascun modello.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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