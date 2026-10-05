5 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Trust propone sconti fino al 50% su sei accessori per gaming e ufficio

La notizia in sintesi Trust propone offerte su sei accessori gaming e Home&Office dal 2 al 9 ottobre 2026.

Gli sconti annunciati arrivano fino al 50%, in anticipo sul Prime Day del 6 e 7 ottobre.

La selezione gaming comprende cuffie wireless e due tastiere, una delle quali in formato compatto TKL.

Per casa e ufficio sono inclusi un mouse verticale, una tastiera Bluetooth multidispositivo e una webcam 2K QHD.

Trust propone sconti fino al 50% su una selezione di sei accessori per il gioco e il lavoro al computer, con una finestra di offerte dal 2 al 9 ottobre 2026. L’iniziativa precede e comprende le giornate dell’Amazon Prime Day autunnale, previste per il 6 e 7 ottobre. Sono coinvolti cuffie, tastiere, un mouse e una webcam: tre prodotti appartengono alla gamma gaming, altri tre alla categoria Home&Office.

Il calendario delle offerte si estende quindi oltre le due giornate ufficiali del Prime Day. Il 50% indicato da Trust è lo sconto massimo annunciato per la selezione, non una riduzione uniforme attribuita a tutti gli articoli. Non sono specificati i prezzi dei singoli modelli né le rispettive percentuali di ribasso: il dato complessivo non consente dunque di quantificare il risparmio previsto per ciascuna periferica.

Cuffie e tastiere nella selezione gaming

Tra gli accessori destinati al gioco figurano le GXT1493 RAVOX, cuffie wireless. La connessione senza fili è la caratteristica su cui si concentra la loro presentazione, legata alla possibilità di muoversi durante le sessioni senza il vincolo di un cavo. La selezione annunciata non comprende altre cuffie e non fornisce dettagli su autonomia, portata della connessione o caratteristiche del microfono.

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Le altre due periferiche gaming sono tastiere wireless, ma con caratteristiche differenti. La GXT1873 REVYN Tri-Mode dispone di connettività multipla, un elemento che riguarda le modalità di collegamento e la configurazione della postazione. Non vengono precisati i singoli tipi di connessione disponibili. La GXT1831 DOTHIX adotta invece il formato TKL: il tratto evidenziato è la struttura compatta, pensata per occupare meno spazio sulla scrivania.

Per chi valuta una tastiera da gioco, la distinzione tra i due modelli riguarda quindi soprattutto gli aspetti descritti nell’offerta: da una parte le opzioni di collegamento della REVYN, dall’altra l’ingombro della DOTHIX. Entrambe sono presentate come wireless. Non sono indicati ulteriori elementi di confronto, come dimensioni precise, autonomia o caratteristiche dei tasti, che permettano di approfondire le differenze tecniche tra le due proposte.

Gli accessori per casa e ufficio

Nella selezione Home&Office rientra lo YUNO MOUSE, un mouse wireless con impostazione ergonomica e angolo verticale. Trust associa questa conformazione all’obiettivo di ridurre le tensioni al polso. Si tratta della finalità dichiarata per il prodotto, non di un risultato quantificato: non vengono forniti dati che misurino l’effetto durante l’utilizzo. L’accessorio è l’unico mouse compreso tra i sei modelli interessati dall’iniziativa.

La VIRA Multidevice Bluetooth è invece una tastiera wireless destinata all’impiego con più dispositivi. La funzione descritta consente di passare dall’uno all’altro, mentre il collegamento senza fili elimina il cavo della tastiera dalla postazione. Rispetto alle due tastiere gaming, la VIRA viene proposta nella categoria dedicata a casa e ufficio, con l’attenzione rivolta alla gestione di più dispositivi nello stesso ambiente di lavoro.

Completa l’elenco la OVALA 2K QHD Webcam, destinata a videochiamate, riunioni online e contenuti in streaming. La risoluzione 2K QHD è il dato tecnico indicato per questo modello. La promozione raccoglie così accessori con funzioni diverse, dall’audio per il gioco agli strumenti per comunicare e lavorare al computer. La scadenza annunciata è il 9 ottobre, dopo le giornate ufficiali del Prime Day; per confrontare le offerte sui singoli prodotti, il riferimento resta il prezzo applicato a ciascun modello.