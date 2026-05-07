Home / MOBILE / WhatsApp guida completa per bloccare e silenziare le chiamate da numeri sconosciuti e indesiderati

WhatsApp, come bloccare le chiamate sconosciute e proteggere la privacy

WhatsApp ha introdotto da circa tre anni una funzione per silenziere le chiamate da sconosciuti, ma molti utenti ancora la ignorano. La novità riguarda chiunque utilizzi WhatsApp su smartphone Android o iOS, ovunque nel mondo, oggi più esposto a spam, call center aggressivi e tentativi di truffa. In queste settimane l’app sta mostrando un promemoria interno per ricordare l’esistenza di questo filtro, nascosto tra le impostazioni di Privacy. L’obiettivo è ridurre le interruzioni indesiderate, migliorare la sicurezza digitale e restituire controllo all’utente sulle proprie comunicazioni in tempo reale.

In sintesi:

Silenziate le chiamate WhatsApp da numeri non salvati in rubrica, senza squilli né vibrazioni.

Le chiamate sconosciute restano registrate nel registro, così verificate chi ha provato a contattarvi.

Attivazione rapida: Impostazioni > Privacy > Chiamate, con un semplice tocco.

Il Controllo della privacy guida alla configurazione completa di sicurezza e visibilità dati.

Come funziona davvero il filtro chiamate sconosciute di WhatsApp

Il sistema di silenziamento chiamate da sconosciuti su WhatsApp è pensato per essere automatico e discreto. Una volta attivato, blocca squilli e vibrazioni di tutte le telefonate provenienti da numeri non presenti nella rubrica dell’app, siano essi italiani o esteri. Le chiamate, però, non vengono cancellate: restano visibili nell’elenco delle chiamate ricevute, garantendo tracciabilità e controllo successivo.

Questa scelta di design permette di filtrare spam e call center, senza rischiare di perdere contatti legittimi che non avete ancora salvato. Potrete verificare a posteriori chi ha provato a raggiungervi e decidere se richiamare o meno.

Dal punto di vista pratico, il vantaggio è notevole: niente più notifiche improvvise durante riunioni, lezioni, viaggi o momenti di riposo, riducendo il carico di interruzioni digitali. Il filtro agisce in background, senza richiedere interventi continui e senza modificare il funzionamento delle chiamate dai contatti già salvati.

Attivazione pratica e strumenti aggiuntivi di sicurezza su WhatsApp

Per attivare il silenziamento delle chiamate sconosciute su WhatsApp, aprite l’app, accedete a Impostazioni, quindi alla sezione Privacy e selezionate Chiamate. Qui trovate l’opzione per abilitare il filtro: basta un tocco per bloccare gli squilli da numeri non salvati.

Nella stessa area è disponibile anche il Controllo della privacy, introdotto nel 2023. Toccando “Avvia controllo”, l’utente viene guidato passo passo nella revisione delle principali impostazioni di sicurezza: chi può vedere informazioni personali, chi può aggiungere ai gruppi, chi può contattare direttamente con messaggi e chiamate.

Il Controllo della privacy funziona come un cruscotto centralizzato: tramite tasti rapidi consente di rafforzare, in pochi minuti, tutti i livelli di protezione del profilo WhatsApp. Combinare questo strumento con il silenziamento delle chiamate sconosciute significa costruire una barriera efficace contro molestie digitali, campagne commerciali invasive e potenziali tentativi di truffa.

Perché ora conviene aggiornare le impostazioni di WhatsApp

L’aumento di spam e chiamate indesiderate via internet rende prioritario un controllo periodico delle impostazioni di WhatsApp. Il recente promemoria mostrato dall’app segnala che la piattaforma sta puntando sempre più su strumenti di autodifesa per l’utente. Aggiornare oggi le opzioni di Privacy non solo riduce il fastidio quotidiano, ma limita l’esposizione a tecniche di social engineering sempre più sofisticate. Nei prossimi mesi è plausibile che WhatsApp integri ulteriori funzioni automatiche di filtraggio e segnalazione, rendendo strategico abituarsi fin d’ora a gestire consapevolmente chi può chiamarvi e quali dati personali sono realmente visibili ai contatti.

FAQ

Come si attiva il silenziamento chiamate sconosciute su WhatsApp?

È sufficiente aprire Impostazioni > Privacy > Chiamate e attivare l’opzione “Silenziate chiamate da sconosciuti”. L’effetto è immediato e reversibile in qualunque momento.

Le chiamate WhatsApp silenziate vengono completamente bloccate?

No, vengono solo zittite. Restano registrate nel registro chiamate di WhatsApp, così potete verificare in seguito chi ha tentato di contattarvi.

La funzione di silenziamento vale anche per i numeri esteri?

Sì, il filtro si applica a qualsiasi numero non salvato in rubrica, indipendentemente dal Paese o dal prefisso internazionale del chiamante.

Che cosa permette di fare il Controllo della privacy su WhatsApp?

Consente di rivedere rapidamente chi può vedere stato, foto profilo, ultimo accesso, chi può aggiungervi ai gruppi e chi può contattarvi.

Qual è la fonte di queste informazioni su WhatsApp e privacy?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.