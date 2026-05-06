Home / MOBILE / Google Pixel 11 svelato il nuovo smartphone Android tra indiscrezioni su design, fotocamera, prestazioni e lancio

Pixel 11, cosa sappiamo finora tra chip Tensor G6 e Pixel Glow

I nuovi Google Pixel 11 sono attesi per agosto 2026 a livello globale, Italia inclusa. Le informazioni provengono da Mystic Leaks, riprese da Hdblog, e delineano quattro modelli con design vicino alla serie Pixel 9.

Il cuore hardware sarà il nuovo chip Tensor G6, con CPU potenziata ma GPU basata su un’architettura grafica del 2021.

Debutta inoltre Pixel Glow, un sistema di LED posteriori per notifiche e per segnalare quando l’AI Gemini è in ascolto. Le fotocamere vedranno un sensore principale da 50 MP su Pixel 11 e Pixel 11 Pro Fold, mentre i modelli Pro introdurranno sensori completamente nuovi.

In sintesi:

Quattro modelli Pixel 11 previsti ad agosto 2026, con design simile a Pixel 9.

Nuovo chip Tensor G6: CPU aggiornata, GPU basata su architettura 2021.

Pixel Glow: LED posteriori per notifiche e attività dell’AI Gemini.

Fotocamere rinnovate, ma niente riconoscimento facciale tipo Face ID Apple.

Le anticipazioni delineano una strategia in continuità: Google punta su AI, fotografia computazionale e servizi, più che su rivoluzioni estetiche.

Il compromesso tecnico più evidente riguarda la GPU del Tensor G6, che adotterebbe una tecnologia grafica non di ultima generazione, potenzialmente meno competitiva nel gaming avanzato.

In compenso, l’integrazione di una nuova TPU e di un ISP proprietario aggiornato indica un investimento mirato sulla qualità delle immagini e sulle funzioni AI locali, centrali per la proposta Pixel.

La scelta di rinviare il “Project Toscana”, ovvero un sistema di riconoscimento facciale avanzato paragonabile al Face ID di Apple, mostra un approccio prudente sulla biometria: niente debutto finché l’affidabilità non sarà considerata allineata agli standard di mercato premium.

Tensor G6, Pixel Glow e fotocamere: le scelte chiave di Google

Il nuovo Tensor G6 dovrebbe offrire una CPU sensibilmente più potente rispetto alla generazione precedente, con benefici in multitasking, elaborazione AI on‑device e gestione energetica.

La GPU, però, utilizzerebbe ancora un’architettura risalente al 2021: una decisione letta dagli analisti come possibile limite per chi cerca il massimo nelle prestazioni grafiche, pur lasciando spazio ad ottimizzazioni software proprietarie.

La parte imaging è quella che cambia di più: Pixel 11 e Pixel 11 Pro Fold adotteranno un sensore principale da 50 MP, in sostituzione dell’attuale 48 MP.

I modelli Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL dovrebbero ricevere sensori completamente nuovi, sia per la camera principale sia per il teleobiettivo, con una pipeline di elaborazione supportata da TPU e ISP rivisti.

Il sistema Pixel Glow introduce LED posteriori multifunzione: indicatori di notifica, stato di ricarica e soprattutto segnalazione visiva quando l’AI Gemini è in ascolto, risposta diretta al crescente dibattito sulla trasparenza dei sistemi AI.

I quattro modelli Pixel 11 e gli scenari futuri del segmento premium

La famiglia comprenderà quattro varianti: Pixel 11 base, Pixel 11 Pro con stessa diagonale ma display a risoluzione superiore, Pixel 11 Pro XL per chi desidera uno schermo più ampio e Pixel 11 Pro Fold con doppio pannello OLED pieghevole.

Il design resterà vicino a quello introdotto da Pixel 9, coerente con la tendenza di settore a rinnovare la scocca solo ogni tre‑quattro generazioni, concentrando l’innovazione su AI, fotocamere e autonomia.

Nel medio periodo, l’assenza del “Project Toscana” lascia spazio a un’evoluzione graduale delle funzioni biometriche: è plausibile aspettarsi un riconoscimento facciale 3D avanzato sulle generazioni successive, quando la tecnologia sarà matura.

Per il mercato, Pixel 11 si candida a consolidare la posizione di Google nella fascia alta come riferimento per fotografia computazionale, integrazione AI e aggiornamenti software lunghi, più che per pura potenza grafica.

FAQ

Quando uscirà la serie Google Pixel 11 sul mercato

È previsto un lancio ad agosto 2026, con disponibilità nelle principali regioni, inclusa l’Europa, nelle settimane immediatamente successive all’evento di presentazione.

Cosa cambia tra Pixel 11 e Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro dovrebbe mantenere dimensioni simili al modello base ma integrare un display a risoluzione più alta e un comparto fotografico ulteriormente avanzato.

Il Tensor G6 è adatto al gaming rispetto ai concorrenti

Sì, ma con riserve: la CPU sarà moderna e potente, mentre la GPU su architettura 2021 potrebbe risultare inferiore a Snapdragon e Apple nei giochi più pesanti.

Pixel 11 avrà un riconoscimento facciale sicuro come Face ID

No, secondo i leak il “Project Toscana” non sarà incluso. Continueranno a essere usati metodi biometrici più tradizionali, come sensore di impronte e sblocco facciale meno avanzato.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni sui Pixel 11

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.