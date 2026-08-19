19 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Google Pixel 11 Pro, le recensioni promuovono un’evoluzione senza rivoluzioni

La notizia in sintesi Google Pixel 11 Pro debutta in Italia dal 20 agosto 2026.

debutta in Italia dal 20 agosto 2026. Il chip Tensor G6 è il miglioramento più percepibile nei primi test.

è il miglioramento più percepibile nei primi test. Magic Capture punta a semplificare foto di soggetti e scene in movimento.

punta a semplificare foto di soggetti e scene in movimento. Prestazioni grafiche e autonomia richiedono valutazioni più approfondite.

Google Pixel 11 Pro, evoluzione mirata

Google Pixel 11 Pro arriva in Italia dal 20 agosto 2026 come nuovo smartphone Android di fascia alta di Google, con prezzi da 1.199 euro per 256 GB fino a 1.529 euro per 512 GB e 16 GB di RAM. Presentato nel contesto dell’evento annuale Made by Google, il dispositivo non cerca una rivoluzione estetica: l’obiettivo è affinare una piattaforma già matura, puntando soprattutto su processore, software e fotografia computazionale.

Il principale cambiamento è il chip Tensor G6, che nei primi test viene descritto come più reattivo e più efficace nella gestione del calore rispetto alla precedente generazione. Attorno a questo aggiornamento ruotano le funzioni di Gemini Intelligence, la modalità fotografica Magic Capture e miglioramenti a display, ricarica e stabilizzazione video.

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Il quadro emerso dalle prove è quindi quello di un flagship completo, ma destinato soprattutto a chi entra nell’ecosistema Google o proviene da smartphone meno recenti. Per i possessori di Pixel 10 Pro, l’incremento appare più graduale che decisivo.

Hardware, fotocamera e intelligenza artificiale

Il Pixel 11 Pro conserva la barra fotografica in vetro e il formato compatto: ha un display Super Actua OLED LTPO da 6,3 pollici, refresh variabile da 1 a 120 Hz e luminosità massima dichiarata di 3.600 nit. La protezione è affidata a Corning Gorilla Glass Victus 2 con rivestimento antigraffio, mentre la certificazione IP68 riguarda resistenza ad acqua e polvere.

Il comparto fotografico resta imperniato su una principale da 50 megapixel, un’ultra-grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel con Zoom Pro fino a 120x. Le fonti concordano nel rilevare che l’evoluzione non riguarda tanto i sensori, quanto l’elaborazione software: Foto Notturna rapida promette catture fino a 4,5 volte più veloci e la modalità Ritratto migliora il rilevamento dei capelli.

Magic Capture, disponibile sull’intera serie Pixel 11, registra una scena e seleziona automaticamente fotogrammi trasformandoli in immagini fisse; può inoltre ritagliare e ridurre la sfocatura senza connessione dati. È una funzione particolarmente adatta a sport, animali e soggetti in movimento, perché riduce la necessità di scegliere il momento esatto dello scatto.

Tra le novità software emerge anche Rambler, evoluzione della dettatura in Gboard: elimina intercalari e correzioni ripetute, può formattare il testo con elenchi o emoji e supporta trascrizione e traduzione. Gemini offre inoltre suggerimenti contestuali in alcune app, ad esempio per consultare il calendario o creare un evento da una conversazione.

Più controversa HiLight, esclusiva dei modelli Pro: i LED vicino al flash segnalano chiamate e l’attivazione di Gemini, ma al lancio le opzioni risultano limitate e le notifiche dei messaggi sono previste solo in seguito.

Il vero banco di prova sarà quotidiano

Il Tensor G6 è indicato come più efficiente nell’uso ordinario, ma i test indipendenti segnalano limiti nei giochi più esigenti, con problemi grafici riscontrati in Genshin Impact. Google ha riferito di lavorare con HoYoverse per una correzione attesa in un prossimo aggiornamento del gioco.

Anche l’autonomia merita prudenza: Google dichiara oltre 30 ore con Batteria Adattiva, mentre le valutazioni preliminari restano non univoche in base all’intensità d’uso. La conseguenza è chiara: il valore del Pixel 11 Pro dipenderà sempre più dall’affidabilità delle sue funzioni intelligenti nel tempo, non da un cambiamento di design.

FAQ

Quanto costa Google Pixel 11 Pro in Italia?

Sì, il listino parte da 1.199 euro per la versione da 256 GB e arriva a 1.529 euro per 512 GB con 16 GB di RAM.

Quando arriva Pixel 11 Pro nei negozi italiani?

Sì, la disponibilità in Italia è indicata dal 20 agosto 2026, secondo le informazioni riportate dalle recensioni preliminari.

Qual è la principale novità del Tensor G6?

Sì, il chip viene indicato come più reattivo e con migliore gestione termica; Google dichiara anche maggiore efficienza energetica della CPU.

Come funziona Magic Capture?

Sì, registra una scena video e ricava automaticamente più foto fisse, con opzioni per ritaglio e riduzione della sfocatura eseguibili direttamente sul dispositivo.

Quali fonti hanno verificato questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Mashable, MisterGadget.Tech, WIRED e libero.it.