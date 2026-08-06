Russia, in vigore la legge sulle criptovalute: investimenti regolati, pagamenti interni vietati

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Vladimir Putin firma la legge russa sul mercato delle criptovalute.

firma la legge russa sul mercato delle criptovalute. Trading e custodia saranno consentiti tramite operatori registrati e vigilati.

Restano vietati i pagamenti crypto interni per beni e servizi.

I retail avranno test obbligatori e limiti agli investimenti.

( Riassunto generato con AI)

Russia regola le crypto ma difende il rublo

Vladimir Putin, presidente della Russia, ha firmato la legge che introduce il primo quadro organico nazionale per criptovalute e diritti digitali. Le nuove regole, operative dal 1° settembre 2026 per le disposizioni previste, consentono ai residenti di acquistare, detenere e vendere asset digitali attraverso intermediari autorizzati, ma confermano il divieto di utilizzare Bitcoin e altre crypto per i normali pagamenti interni.

La riforma riguarda l’intera filiera: exchange, broker, depositari digitali, società di gestione e altri partecipanti dovranno operare entro un sistema di registrazione e sotto la supervisione della Banca di Russia. L’obiettivo politico è distinguere nettamente le criptovalute come investimento o proprietà patrimoniale dalla moneta utilizzabile nell’economia domestica, dove il rublo resta l’unico mezzo legale di pagamento.

Il provvedimento chiude il confronto tra il ministero delle Finanze, favorevole a un mercato regolato, e la banca centrale, contraria a riconoscere alle crypto una funzione monetaria alternativa. La firma di Putin non equivale quindi a una liberalizzazione generalizzata: formalizza un mercato sorvegliato, mantenendo l’uso quotidiano delle valute digitali fuori dal commercio nazionale.

Regole per operatori, investitori e tutela patrimoniale

La legge prevede un registro speciale per gli operatori: dal 1° luglio 2027 potranno lavorare in Russia soltanto i soggetti iscritti. Secondo le informazioni riportate da Tass e riprese da Gianluca Grossi, per l’accesso sarebbe richiesto un capitale minimo di 15 milioni di rubli e l’adesione obbligatoria a un’associazione di autoregolamentazione.

La vigilanza della Banca di Russia si estende alle condizioni operative degli intermediari e ai test di conoscenza destinati agli investitori. I clienti retail non qualificati, dopo aver superato il test previsto, potranno acquistare fino a 300.000 rubli di criptovalute l’anno tramite ciascun intermediario autorizzato, circa 3.500 euro secondo la conversione indicata dalle fonti.

Gli investitori qualificati dovranno comunque affrontare verifiche, ma non avranno il medesimo limite di investimento. Per i risparmiatori ordinari l’accesso sarà inoltre circoscritto alle criptovalute considerate sufficientemente liquide. La struttura crea quindi un mercato a due livelli: maggior libertà per i soggetti professionali, protezioni e limiti più rigidi per il pubblico retail.

Restano ammesse alcune eccezioni al divieto domestico, in particolare per regolamenti commerciali con l’estero, determinate operazioni su altri asset finanziari digitali, pagamenti connessi al mining e specifiche commissioni di sistema. Si tratta di aperture rivolte soprattutto a impieghi istituzionali e transfrontalieri, non alla spesa quotidiana di famiglie e imprese sul mercato interno.

Il testo riconosce inoltre tutela giudiziaria ai detentori di crypto nelle controversie civili, nelle procedure fallimentari e nella protezione patrimoniale, anche per asset non dichiarati in precedenza. È un passaggio rilevante per un mercato che, secondo Chainalysis, è il maggiore d’Europa per volume di transazioni, ma che ha operato a lungo tramite piattaforme offshore e canali informali.

Effetti attesi sul mercato russo

La conseguenza più concreta sarà il tentativo di portare attività già esistenti entro il perimetro regolatorio nazionale, con intermediari identificabili e responsabilità più chiare. Non cambia invece il quadro delle sanzioni internazionali: la normativa russa non ripristina l’accesso alle infrastrutture bancarie occidentali né obbliga exchange, custodi o fornitori esteri a servire clienti russi.

Resta inoltre incerta la disponibilità dei grandi operatori globali a registrarsi, proprio alla luce delle restrizioni applicate da Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea. La legge consolida dunque una scelta: accettare la crypto come attività finanziaria controllata, senza consentirle di competere con il rublo come mezzo di pagamento interno.

FAQ

Quando entrano in vigore le nuove regole?

Sì, le disposizioni indicate dalle fonti partono dal 1° settembre 2026, mentre l’obbligo di registrazione degli operatori scatta dal 1° luglio 2027.

Si può pagare un acquisto in Bitcoin in Russia?

No, i pagamenti interni in criptovalute per beni, servizi, informazioni o proprietà intellettuale restano vietati dalla nuova normativa.

Qual è il limite crypto per gli investitori retail?

Sì, i non qualificati che superano il test potranno investire fino a 300.000 rubli annui attraverso ciascun intermediario autorizzato.

Le crypto saranno tutelate nelle cause civili?

Sì, la legge riconosce protezione giudiziaria agli asset digitali nelle controversie, nei fallimenti e nelle questioni patrimoniali dei detentori.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Criptovaluta.it® e FinanceFeeds.