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Hyundai Tucson cresce e rinnova motori e tecnologia di bordo

Hyundai Tucson cresce e rinnova motori e tecnologia di bordo

2 Ottobre 2026

2 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Hyundai Tucson cresce e rinnova motori e tecnologia di bordo

La notizia in sintesi

  • Hyundai ha presentato la nuova Tucson il 1 ottobre 2026, con dimensioni maggiori e quattro tipologie di motorizzazione.
  • La plug-in hybrid sviluppa 292 CV e dichiara un’autonomia elettrica stimata fino a 81 chilometri.
  • Arrivano l’infotainment Pleos Connect, l’assistente vocale Gleo AI e la funzione HEV Stay Mode.
  • Il 12 ottobre, al Salone dell’Auto di Parigi, sarà presentata un’ulteriore versione della Tucson.

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Hyundai ha presentato il 1 ottobre 2026 la nuova Tucson, SUV di segmento C che cresce nelle dimensioni e rinnova motorizzazioni, abitacolo e sistemi digitali. La gamma comprende benzina, mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. Tra le novità figurano l’infotainment Pleos Connect e una modalità per utilizzare climatizzazione, audio e ricarica dei dispositivi durante le soste a motore termico spento.

Nuova TUCSON 02

Le vetture destinate all’Europa saranno costruite nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech, in Repubblica Ceca. Dal debutto del 2004, il modello ha superato i due milioni di esemplari venduti nel continente.

“Rinnovare un’icona non è mai facile”, afferma Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

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“Avremmo potuto andare sul sicuro e limitarci a evolvere un modello di successo. Ma non è nello stile di Hyundai. Ci siamo sfidati ed abbiamo deciso di far progredire TUCSON in ogni ambito importante per i clienti, dal design al comfort, dalla tecnologia all’efficienza. Il risultato non è semplicemente la nuova generazione di TUCSON. È la migliore TUCSON che abbiamo mai realizzato”.

Nuova TUCSON 03

Dimensioni maggiori e nuove luci

La carrozzeria raggiunge 4.560 millimetri di lunghezza, 1.900 di larghezza e 1.670 di altezza. Rispetto alla precedente generazione, gli incrementi sono rispettivamente di 35, 35 e 20 millimetri.

Il passo sale a 2.720 millimetri, con un aumento di 40 millimetri. Le porte si aprono fino a 83 gradi, contro i precedenti 73, per facilitare l’ingresso e l’uscita dei passeggeri.

Nuova TUCSON 04

Il disegno degli esterni segue il linguaggio stilistico denominato Art of Steel. I passaruota restano marcati, mentre le fiancate adottano superfici più lineari. Lo sbalzo anteriore aumenta di 20 millimetri per rispondere ai requisiti di protezione dei pedoni.

Sul frontale debutta la firma H-Edge, che associa una zona centrale illuminata indirettamente a elementi luminosi lungo il perimetro. La disposizione accentua lo sviluppo orizzontale del muso.

Nuova TUCSON dettaglio 01

Al posteriore, i fanali Prism Rear Lamp utilizzano una struttura interna tridimensionale. Le luci posteriori a LED sono previste su tutti gli allestimenti.

Per alcune versioni è disponibile il Micro Pixel Lighting: impiega 25.600 pixel LED controllabili per regolare i fasci luminosi e realizzare animazioni all’apertura e alla chiusura della vettura.

Nuova TUCSON dettaglio 02

Infotainment con assistente vocale

Pleos Connect si basa su Android Automotive OS. Lo schermo centrale può misurare 12,9 oppure 17 pollici; davanti al conducente trova posto una strumentazione digitale da 9,9 pollici, visibile sopra la corona del volante.

L’assistente Gleo AI permette di richiamare informazioni e funzioni tramite comandi vocali, utilizzando anche dati online in tempo reale. L’obiettivo dichiarato è ridurre i passaggi nei menu del touchscreen.

Nuova TUCSON dettaglio Pleos 01

La piattaforma supporta applicazioni compatibili e servizi connessi. Gli aggiornamenti da remoto interessano alcune funzioni dell’infotainment e alcuni sistemi della vettura, senza richiedere un intervento in presenza.

La Digital Key 2 consente di aprire e avviare l’auto con smartphone e smartwatch compatibili. Tra le dotazioni disponibili figurano inoltre un impianto Bang & Olufsen con 12 altoparlanti e l’illuminazione ambientale interattiva Smart Mood Lamp.

Nuova TUCSON dettaglio Pleos 02

Spazio interno e comandi fisici

La plancia è organizzata su due livelli, con un vano aperto nella parte inferiore e superfici imbottite nella zona superiore, sulle porte e sul bracciolo. L’Head-Up Display è previsto in funzione dell’allestimento.

Sotto lo schermo centrale rimangono pulsanti fisici per le funzioni principali. Il cambio shift-by-wire si comanda dal piantone dello sterzo, lasciando spazio nella console a due alloggiamenti di ricarica wireless da 15 W. Sono presenti anche quattro prese USB-C da 100 W.

Nuova TUCSON interni 01

I sedili posteriori sono frazionabili secondo lo schema 40/20/40 e scorrono per 150 millimetri. Le dotazioni disponibili comprendono il sedile conducente Ergo Motion, con sette celle pneumatiche e massaggio, e sedili anteriori reclinabili con un comando dedicato.

Il bagagliaio arriva fino a 695 litri. Per i passeggeri posteriori sono dichiarati 1.002 millimetri di spazio per le gambe. La climatizzazione a tre zone permette regolazioni separate, mentre il sistema Multi-Air distribuisce l’aria attraverso più diffusori.

Nuova TUCSON interni 02

Quattro motorizzazioni, fino a 292 CV

La versione d’accesso utilizza un benzina 1.6 T-GDI da 150 CV con cambio manuale a sei marce. Abbinato all’automatico a doppia frizione a sette rapporti, lo stesso motore adotta un sistema mild hybrid a 48 volt.

La full hybrid sviluppa 245 CV e 380 Nm; la plug-in hybrid raggiunge 292 CV, mantenendo la stessa coppia massima. Entrambe impiegano un cambio automatico a sei rapporti.

Sulla ricaricabile, la batteria da 17,1 kWh alimenta un’autonomia elettrica stimata fino a 81 chilometri con cerchi da 17 pollici, ancora soggetta a omologazione. Il caricatore di bordo ha una potenza di 7,2 kW.

La funzione HEV Stay Mode mantiene attivi climatizzazione, audio e ricarica dei dispositivi durante le soste con il motore termico spento. La capacità di traino dichiarata raggiunge 1.910 kg sulla full hybrid e 1.810 kg sulla plug-in, su pendenze del 12%.

Assistenza alla guida e prossimo debutto

Tra gli aiuti alle manovre, il Memory Reverse Assist memorizza fino a 50 metri percorsi in avanti e gestisce lo sterzo nel tragitto inverso. Sono previsti anche parcheggio telecomandato, assistenza alla retromarcia con rimorchio e, sulle versioni 4WD, una visualizzazione dell’area sotto il veicolo.

La dotazione comprende sette airbag e sistemi di monitoraggio dell’attenzione del conducente e della presenza di occupanti. Il prossimo appuntamento è il 12 ottobre al Salone dell’Auto di Parigi, dove Hyundai presenterà un’altra versione della Tucson, descritta come più dinamica.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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