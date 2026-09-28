Dacia Hipster, ipotesi elettrica urbana sotto i 15mila euro

28 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Dacia Hipster è un progetto elettrico ultracompatto derivato dal concept del 2025.

è un progetto elettrico ultracompatto derivato dal concept del 2025. La versione di serie potrebbe debuttare nel 2027, ma mancano conferme ufficiali.

Prezzo stimato tra 12.000 e 15.000 euro, prima di incentivi e costi accessori.

Quattro posti e tre metri di lunghezza puntano alla mobilità urbana essenziale.

Dacia Hipster, l’elettrica urbana sotto i 15mila euro

Dacia Hipster, progetto elettrico del marchio rumeno del gruppo Renault, potrebbe arrivare in versione di serie nel 2027 secondo le informazioni disponibili sul programma industriale. Derivata dal prototipo presentato nel 2025, la vettura è pensata per la mobilità urbana, con quattro posti e una lunghezza di circa tre metri. Il prezzo ipotizzato, tra 12.000 e 15.000 euro prima di incentivi e costi di messa su strada, è il fattore che renderebbe il modello competitivo.

La possibile proposta di Dacia mira a ridurre ingombri, peso e complessità senza rinunciare alla praticità quotidiana. L’analisi firmata da Stefano Gallo evidenzia però che render, brevetti e concept non sostituiscono specifiche tecniche certificate. Autonomia, configurazione definitiva, categoria di omologazione e dotazioni restano elementi da confermare.

Dimensioni compatte, abitacolo modulare e dotazione essenziale

La Dacia Hipster dovrebbe misurare circa tre metri in lunghezza e 1,55 metri in larghezza, dimensioni inferiori a quelle di una tradizionale utilitaria di segmento A. Il progetto non viene descritto come una Sandero ridotta, ma come un veicolo sviluppato per le strade strette e le manovre cittadine. Cofano corto, sbalzi ridotti e ruote collocate alle estremità della carrozzeria dovrebbero contribuire a sfruttare meglio lo spazio interno.

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La configurazione prevista è a quattro posti, pur con limiti prevedibili per gli adulti seduti dietro nei percorsi più lunghi. Le ricostruzioni citate indicano un bagagliaio di circa 70 litri con tutti i posti utilizzati, espandibile fino a circa 500 litri abbattendo i sedili posteriori. L’architettura elettrica, priva dell’ingombro di un motore termico anteriore e della trasmissione tradizionale, può favorire questa organizzazione dell’abitacolo.

Il design ipotizzato privilegia superfici verticali, tetto quasi rettilineo e forme robuste, mentre l’interno potrebbe adottare materiali resistenti e facili da pulire. Lo smartphone del conducente potrebbe sostituire un sistema multimediale convenzionale attraverso un supporto dedicato. Compatibilità, sicurezza d’uso, autonomia e tempi di ricarica non sono però ancora definiti.

Il prezzo dipenderà da omologazione e configurazione finale

La soglia tra 12.000 e 15.000 euro resta una stima e non un prezzo ufficiale di listino. Il posizionamento della Dacia Hipster dipenderà anche dalla categoria di omologazione: una classificazione come quadriciclo pesante modificherebbe requisiti tecnici e confronto con le utilitarie convenzionali.

La futura elettrica dovrà inoltre rispettare le norme europee applicabili, compreso il regolamento UE 2019/2144 sulla sicurezza generale. Il risultato commerciale dipenderà dall’equilibrio fra costo, affidabilità, autonomia, sicurezza e reale praticità urbana.

FAQ

Quando potrebbe arrivare la Dacia Hipster?

La versione di serie potrebbe arrivare nel corso del 2027, dopo sviluppo, collaudi, scelta dell’omologazione e definizione della piattaforma.

Quanto dovrebbe costare la Dacia Hipster?

La stima indicata colloca il prezzo tra 12.000 e 15.000 euro, prima di incentivi, promozioni, costi accessori e messa su strada.

Quanti posti avrà la Dacia Hipster?

La configurazione prevista include quattro posti, con maggiore fruibilità posteriore per bambini e ragazzi rispetto agli adulti durante tragitti brevi.

Quale bagagliaio è previsto per Hipster?

Le ricostruzioni indicano circa 70 litri con quattro posti occupati e fino a circa 500 litri abbattendo i sedili posteriori.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi editoriale di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con controllo e supervisione umana.