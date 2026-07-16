Dyson Cyclone V10 Submarine unisce aspirazione potente e lavaggio dei pavimenti duri

Il Dyson Cyclone V10 Submarine punta a una pulizia completa, combinando aspirazione fino a 150 Air Watt e rullo umido in microfibra motorizzato per rimuovere versamenti e macchie dai pavimenti duri. È incluso nel confronto come soluzione top di gamma per tappeti e peli di animali, grazie anche alla tecnologia che districa automaticamente i capelli e alla spazzola Motorbar. L’autonomia dichiarata arriva fino a 60 minuti e la dotazione è ampia, ma il prezzo di 349,00 € resta impegnativo nonostante lo sconto reale del 36% rispetto a 549,00 €.
Aspirazione, lavaggio dei pavimenti duri e accessori completi, con tecnologia anti-groviglio per capelli e peli.
➖Contro
Anche con il 36% di sconto, 349,00 € è un prezzo elevato.
Domande frequenti
Dyson Cyclone V10 Submarine può aspirare e lavare i pavimenti duri?
Sì, questo modello è presentato come aspirapolvere e lavapavimenti senza filo per pavimenti duri. È quindi pensato per unire l’aspirazione alla pulizia lavapavimenti. Nei dati disponibili non sono indicate informazioni specifiche su serbatoi, accessori inclusi o modalità di lavaggio.
Quanto costa in offerta e qual è l’autonomia dichiarata?
Il prezzo attuale rilevato è di 349,00 €, con uno sconto reale del 36%. Dyson dichiara fino a 60 minuti di autonomia; la durata effettiva può variare in base alla modalità selezionata e all’uso, ma non sono disponibili dettagli ulteriori sulle condizioni del test.
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