Dyson Cyclone V10 Submarine unisce aspirazione potente e lavaggio dei pavimenti duri

Aspirapolvere e lavapavimenti con rullo umido

Il Dyson Cyclone V10 Submarine punta a una pulizia completa, combinando aspirazione fino a 150 Air Watt e rullo umido in microfibra motorizzato per rimuovere versamenti e macchie dai pavimenti duri. È incluso nel confronto come soluzione top di gamma per tappeti e peli di animali, grazie anche alla tecnologia che districa automaticamente i capelli e alla spazzola Motorbar. L’autonomia dichiarata arriva fino a 60 minuti e la dotazione è ampia, ma il prezzo di 349,00 € resta impegnativo nonostante lo sconto reale del 36% rispetto a 549,00 €.