1 Settembre 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Polymarket punta a una valutazione di 21 miliardi di dollari

La notizia in sintesi Polymarket valuta una raccolta da circa un miliardo di dollari.

valuta una raccolta da circa un miliardo di dollari. 1789 Capital prevede un investimento di circa 300 milioni.

prevede un investimento di circa 300 milioni. La valutazione post-investimento indicata è pari a 21 miliardi di dollari.

L’operazione resta soggetta a modifiche prima della chiusura.

Polymarket verso una valutazione da 21 miliardi

Polymarket, piattaforma di mercati previsionali basata su blockchain, starebbe raccogliendo circa un miliardo di dollari in un’operazione che potrebbe portarne la valutazione a circa 21 miliardi di dollari dopo l’investimento. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal il 31 agosto, 1789 Capital, società alla quale è legato Donald Trump Jr., intende contribuire con circa 300 milioni di dollari. L’investimento, confermato separatamente da Alexa Henning, portavoce di 1789 Capital, a The Business Times, non risulta però ancora concluso.

La raccolta riguarda l’espansione di Polymarket negli Stati Uniti, dove il gruppo opera tramite una struttura regolamentata dalla Commodity Futures Trading Commission. Il finanziamento rafforzerebbe la capacità della società di sostenere tecnologia, sorveglianza dei mercati, conformità normativa, contenziosi e competizione con piattaforme rivali come Kalshi.

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Importi definitivi, altri partecipanti al round e distribuzione delle quote possono ancora cambiare prima del closing. La valutazione indicata è una stima negoziata tra investitori privati e non coincide con una capitalizzazione di Borsa, poiché Polymarket non è quotata e non ha diffuso bilanci certificati che consentano verifiche indipendenti.

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Il ruolo di 1789 Capital e degli altri investitori

Il previsto apporto di circa 300 milioni seguirebbe un investimento precedente di circa 200 milioni di dollari effettuato da 1789 Capital. Sulla base delle cifre riportate, l’esposizione complessiva della società potrebbe quindi raggiungere circa 500 milioni di dollari, collocandola tra i maggiori finanziatori di Polymarket qualora la nuova operazione venisse perfezionata.

1789 Capital sarebbe alla guida del round da un miliardo di dollari, mentre gli altri investitori non sono stati identificati pubblicamente. Donald Trump Jr. è diventato partner della società dopo le elezioni presidenziali del 2024 e, dopo il primo investimento del fondo, è entrato nel comitato consultivo di Polymarket.

Trump Jr. ha dichiarato di operare come cittadino privato e di non avere “alcuna posizione politica e alcun ruolo nell’amministrazione”. È inoltre consulente di Kalshi, circostanza che crea interessi sovrapposti tra due operatori concorrenti nel settore dei mercati previsionali.

Il padre, il presidente Donald Trump, ha espresso sostegno pubblico ai prediction market e ha nominato l’attuale leadership dell’autorità federale che li regola. I democratici della Commissione Giustizia della Camera stanno esaminando la rapida crescita di 1789 Capital e gli investimenti in società potenzialmente influenzate da politiche federali o contratti governativi.

L’indagine non accerta illeciti da parte di Trump Jr., 1789 Capital o Polymarket. La società ha respinto l’ipotesi che la sua crescita derivi da influenza politica, definendo le accuse politicamente motivate.

Il principale investitore di Polymarket resta ICE, proprietaria della Borsa di New York. Il Wall Street Journal ha indicato che ICE possedeva circa il 22% delle azioni in circolazione secondo l’ultima comunicazione disponibile, dopo investimenti annunciati fino a due miliardi di dollari e un ulteriore apporto cash da 600 milioni nel marzo 2026.

Un documento depositato presso la SEC ha inoltre registrato per ICE un incremento di fair value pari a 389 milioni di dollari nel primo trimestre. Il dato riflette una variazione osservabile nel prezzo delle azioni Polymarket, non ricavi in denaro distribuiti dalla piattaforma.

Espansione americana e contenziosi ancora aperti

Polymarket offre contratti legati a elezioni, dati economici, sport e altri eventi. La sua attività internazionale aveva bloccato gli utenti statunitensi dopo un accordo del 2022 con la CFTC, che comportò una sanzione civile da 1,4 milioni di dollari e l’impegno a chiudere mercati non conformi alla normativa americana.

Attraverso l’acquisizione di QCEX, la società ha sviluppato una presenza regolamentata negli Stati Uniti: QCX LLC, operativa come Polymarket U.S., è indicata dalla CFTC come designated contract market. Tale qualifica consente l’offerta di contratti su eventi soggetti alle regole federali dell’autorità.

La registrazione federale non ha tuttavia chiuso il confronto con regolatori e autorità locali, che in vari Stati assimilano alcuni contratti sportivi alle scommesse e chiedono licenze di gioco. Le piattaforme sostengono invece che gli event contract negoziati su mercati regolati dalla CFTC ricadano nella disciplina federale dei derivati.

Le decisioni dei tribunali non sono uniformi: alcune hanno fermato interventi statali, altre hanno consentito ai regolatori del gioco di procedere. Il nuovo capitale non risolve tali cause, ma potrebbe fornire risorse per affrontare il rischio legale mentre Polymarket prepara sistemi di sorveglianza anche per le elezioni di midterm del 2026.

FAQ

Quanto investirebbe 1789 Capital in Polymarket?

Circa 300 milioni di dollari, secondo le informazioni riportate sulle trattative in corso. L’importo resta potenzialmente modificabile fino alla chiusura del round.

Quale valutazione avrebbe Polymarket dopo il round?

Circa 21 miliardi di dollari su base post-money, quindi includendo il nuovo capitale. La cifra deriva dalla negoziazione privata e non da una quotazione azionaria.

Chi è il maggiore investitore di Polymarket?

ICE resta il maggiore investitore, con circa il 22% delle azioni in circolazione secondo l’ultima disclosure citata dal Wall Street Journal.

Polymarket può operare legalmente negli Stati Uniti?

QCX LLC, operativa come Polymarket U.S., possiede la designazione CFTC di mercato regolamentato. Rimangono però controversie statali sui contratti relativi agli eventi sportivi.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono state rielaborate dalla Redazione con supervisione umana, attraverso un controllo incrociato di fonti stampa e giornalistiche qualificate, incluse le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, per garantire accuratezza e contestualizzazione.