30 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/AGON PRO AGP257FT porta il refresh a 1000 Hz per gli eSports

La notizia in sintesi AGON by AOC presenterà il monitor AGON PRO AGP257FT nel primo trimestre 2027.

Il display Full HD da 24,5 pollici offre refresh nativo di 1000 Hz.

La frequenza può raggiungere 1050 Hz in overclock tramite DisplayPort 2.1 o HDMI 2.1.

Il modello include HDR 400, hub USB, supporto regolabile e tecnologie per il comfort visivo.

AGON by AOC ha annunciato AGON PRO AGP257FT, monitor destinato agli eSports e al gioco competitivo che sarà disponibile dal primo trimestre del 2027. Il modello, da 24,5 pollici e risoluzione Full HD, adotta un pannello Fast IPS a base di ossido con frequenza di aggiornamento nativa di 1000 Hz, estendibile fino a 1050 Hz in modalità overclock.

Il prodotto è stato presentato il 30 settembre 2026. La scheda completa del nuovo AGON PRO AGP257FT indica un tempo di risposta minimo di 0,3 ms GtG e 0,1 ms MPRT. Il monitor visualizza un nuovo fotogramma ogni millisecondo alla frequenza standard di 1000 Hz.

Il materiale dell’annuncio è stato diffuso a testate e operatori del settore anche attraverso Assodigitale, rivista digitale indicata nella comunicazione ricevuta. La pubblicazione è raggiungibile anche agli indirizzi www.assodigitale.it e assodigitale.it; il comunicato è stato inoltrato con la firma di Michele Ficara Manganelli, direttore della testata, il cui profilo è indicato su LinkedIn.

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Pannello da 1000 Hz e connessioni

Secondo le specifiche comunicate dall’azienda, la frequenza di 1000 Hz è disponibile a 1920 × 1080 pixel. Per l’overclock a 1050 Hz sono previste le connessioni DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1. Il monitor supporta inoltre NVIDIA G-SYNC compatible e integra la funzione Motion Blur Reduction Plus, pensata per limitare la sfocatura nelle scene rapide.

Il pannello usa materiali a cristalli liquidi a risposta rapida e un’architettura studiata per aumentare la velocità di attivazione dei pixel rispetto ai tradizionali LCD. L’obiettivo dichiarato è ridurre il ritardo nella visualizzazione dei fotogrammi nei giochi competitivi, in particolare nelle azioni caratterizzate da rapidi cambi d’inquadratura e movimenti improvvisi.

Foto: AGON by AOC

«Ai massimi livelli del gioco competitivo, le partite si decidono in pochi millisecondi. Con AGON PRO AGP257FT, ci siamo posti l’obiettivo di eliminare il monitor come fattore limitante, combinando una frequenza di aggiornamento nativa di 1000 Hz / 1050 Hz in modalità OC con tempi di risposta fino a 0,3 ms GtG, affinché ogni flick, peek e reazione appaiano sullo schermo esattamente nel momento in cui si verificano»

Lo afferma César Acosta, Senior Gaming Product Manager di AGON by AOC.

HDR, colori e funzioni per il comfort

AGP257FT è certificato VESA DisplayHDR 400 e dispone di local dimming a 20 zone. La luminosità tipica dichiarata è di 450 nit, mentre la copertura cromatica indicata raggiunge il 99% dello spazio sRGB e il 90% del DCI-P3. Per ciascuna unità, AOC comunica la fornitura di un report sull’uniformità di colore e luminosità.

Tra le dotazioni dedicate al comfort visivo figurano la tecnologia Low Blue Light implementata a livello hardware, una retroilluminazione Flicker-Free basata su corrente continua e una superficie antiriflesso. Il monitor adotta anche una polarizzazione circolare certificata da TÜV Rheinland, che, secondo quanto riferito dall’azienda, supera il 50% di circolarità.

Il supporto consente una regolazione in altezza fino a 150 millimetri, oltre a inclinazione, rotazione e orientamento verticale. Sono previste tacche di misurazione per replicare la posizione dello schermo e un sistema di sgancio rapido pensato per semplificare il trasporto durante eventi LAN e tornei.

Hub USB e materiali disponibili

La connettività comprende due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1 e un’uscita cuffie. A bordo è presente un hub con tre porte USB-A da 5 Gbps, di cui una con ricarica rapida BC1.2. Completano la dotazione il tastierino QuickSwitch per modificare rapidamente impostazioni e modalità di gioco, l’illuminazione Light FX, un gancio per cuffie e il supporto alle funzioni PiP e PbP.

Foto: AGON by AOC

La diffusione italiana dei materiali è curata da Archetype, agenzia il cui sito è archetype.co e che indica una sede a Piazzale Principessa Clotilde 8, Milano. L’agenzia mantiene inoltre una pagina su LinkedIn.

https://www.instagram.com/archetype_it/

Con il debutto previsto nel 2027, AGON by AOC punta dunque a portare una frequenza di aggiornamento a quattro cifre nel segmento dei monitor Full HD dedicati alla competizione videoludica, affiancandola a connessioni di ultima generazione e a dotazioni per l’uso prolungato.