 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

AGON PRO AGP257FT porta il refresh a 1000 Hz per gli eSports

30 Settembre 2026

30 Settembre 2026/Home/INTERNET/AGON PRO AGP257FT porta il refresh a 1000 Hz per gli eSports

La notizia in sintesi

  • AGON by AOC presenterà il monitor AGON PRO AGP257FT nel primo trimestre 2027.
  • Il display Full HD da 24,5 pollici offre refresh nativo di 1000 Hz.
  • La frequenza può raggiungere 1050 Hz in overclock tramite DisplayPort 2.1 o HDMI 2.1.
  • Il modello include HDR 400, hub USB, supporto regolabile e tecnologie per il comfort visivo.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

AOC Agon PRO AG276FK Monitor gaming FHD da 27 pollici, 520 Hz, 1 ms GtG, Adaptive Sync., G-Sync comp., HDR400 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, USB Hub nero/grigio, IPS, Gsync/FreeSync

Frequenze di aggiornamento di 520 Hz per immagini estremamente fluide e brillanti · Quasi IPS · HDR400: High Dynamic Range per colori e contrasto migliorati, offrendo un’esperienza visiva più vivida.

Prezzo su Amazon392,20 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

AGON by AOC ha annunciato AGON PRO AGP257FT, monitor destinato agli eSports e al gioco competitivo che sarà disponibile dal primo trimestre del 2027. Il modello, da 24,5 pollici e risoluzione Full HD, adotta un pannello Fast IPS a base di ossido con frequenza di aggiornamento nativa di 1000 Hz, estendibile fino a 1050 Hz in modalità overclock.

Il prodotto è stato presentato il 30 settembre 2026. La scheda completa del nuovo AGON PRO AGP257FT indica un tempo di risposta minimo di 0,3 ms GtG e 0,1 ms MPRT. Il monitor visualizza un nuovo fotogramma ogni millisecondo alla frequenza standard di 1000 Hz.

Il materiale dell’annuncio è stato diffuso a testate e operatori del settore anche attraverso Assodigitale, rivista digitale indicata nella comunicazione ricevuta. La pubblicazione è raggiungibile anche agli indirizzi www.assodigitale.it e assodigitale.it; il comunicato è stato inoltrato con la firma di Michele Ficara Manganelli, direttore della testata, il cui profilo è indicato su LinkedIn.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Pannello da 1000 Hz e connessioni

Secondo le specifiche comunicate dall’azienda, la frequenza di 1000 Hz è disponibile a 1920 × 1080 pixel. Per l’overclock a 1050 Hz sono previste le connessioni DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1. Il monitor supporta inoltre NVIDIA G-SYNC compatible e integra la funzione Motion Blur Reduction Plus, pensata per limitare la sfocatura nelle scene rapide.

Il pannello usa materiali a cristalli liquidi a risposta rapida e un’architettura studiata per aumentare la velocità di attivazione dei pixel rispetto ai tradizionali LCD. L’obiettivo dichiarato è ridurre il ritardo nella visualizzazione dei fotogrammi nei giochi competitivi, in particolare nelle azioni caratterizzate da rapidi cambi d’inquadratura e movimenti improvvisi.

AOC AGON PRO AGP257FT vista frontale
Foto: AGON by AOC

«Ai massimi livelli del gioco competitivo, le partite si decidono in pochi millisecondi. Con AGON PRO AGP257FT, ci siamo posti l’obiettivo di eliminare il monitor come fattore limitante, combinando una frequenza di aggiornamento nativa di 1000 Hz / 1050 Hz in modalità OC con tempi di risposta fino a 0,3 ms GtG, affinché ogni flick, peek e reazione appaiano sullo schermo esattamente nel momento in cui si verificano»

Lo afferma César Acosta, Senior Gaming Product Manager di AGON by AOC.

HDR, colori e funzioni per il comfort

AGP257FT è certificato VESA DisplayHDR 400 e dispone di local dimming a 20 zone. La luminosità tipica dichiarata è di 450 nit, mentre la copertura cromatica indicata raggiunge il 99% dello spazio sRGB e il 90% del DCI-P3. Per ciascuna unità, AOC comunica la fornitura di un report sull’uniformità di colore e luminosità.

Tra le dotazioni dedicate al comfort visivo figurano la tecnologia Low Blue Light implementata a livello hardware, una retroilluminazione Flicker-Free basata su corrente continua e una superficie antiriflesso. Il monitor adotta anche una polarizzazione circolare certificata da TÜV Rheinland, che, secondo quanto riferito dall’azienda, supera il 50% di circolarità.

Il supporto consente una regolazione in altezza fino a 150 millimetri, oltre a inclinazione, rotazione e orientamento verticale. Sono previste tacche di misurazione per replicare la posizione dello schermo e un sistema di sgancio rapido pensato per semplificare il trasporto durante eventi LAN e tornei.

Hub USB e materiali disponibili

La connettività comprende due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1 e un’uscita cuffie. A bordo è presente un hub con tre porte USB-A da 5 Gbps, di cui una con ricarica rapida BC1.2. Completano la dotazione il tastierino QuickSwitch per modificare rapidamente impostazioni e modalità di gioco, l’illuminazione Light FX, un gancio per cuffie e il supporto alle funzioni PiP e PbP.

AOC AGON PRO AGP257FT porte HDMI e DisplayPort sul retro
Foto: AGON by AOC

La diffusione italiana dei materiali è curata da Archetype, agenzia il cui sito è archetype.co e che indica una sede a Piazzale Principessa Clotilde 8, Milano. L’agenzia mantiene inoltre una pagina su LinkedIn.

https://www.instagram.com/archetype_it/

Con il debutto previsto nel 2027, AGON by AOC punta dunque a portare una frequenza di aggiornamento a quattro cifre nel segmento dei monitor Full HD dedicati alla competizione videoludica, affiancandola a connessioni di ultima generazione e a dotazioni per l’uso prolungato.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori lavasciuga di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavastoviglie di agosto 2026Tech e casaI migliori droni di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Italian Energy Summit, a Milano il confronto su sicurezza e transizione
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 24 set
#2
INTERNET
Teufel debutta nei monitor da studio con STUDIO 5X a tre vie
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 29 set
#3
INTERNET
Microsoft rinnova Copilot con Home, Code e Autopilot per le imprese
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 28 set
#4
SPETTACOLI & CINEMA
La Maison des Femmes, il trailer del film sostenuto da Amnesty, Differenza Donna e Kering Foundation
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 28 set
#5
MOTORI
carVertical: ottobre tra i mesi più attivi per auto usate
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 25 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.