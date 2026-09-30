30 Settembre 2026

/ Home/SVIZZERA & CANTON TICINO/Vincent Lee vince lo Switzerland Literary Prize, premio alla carriera a Foa

La notizia in sintesi

Vincent Lee ha vinto il primo premio assoluto con “Scars the World Can’t See”.

assoluto con “Scars the World Can’t See”. Marcello Foa ha ricevuto il premio alla carriera durante la cerimonia di Massagno.

di Massagno. La commissione tecnica ha valutato oltre 1.700 opere provenienti da diversi Paesi.

Assegnati riconoscimenti per narrativa , poesia, giornalismo scientifico e arti letterarie.

Riassunto generato con AI

Vincent Lee ha ottenuto il primo premio assoluto dello Switzerland Literary Prize 2026 con il libro Scars the World Can’t See, mentre a Marcello Foa è stato attribuito il premio alla carriera. La cerimonia si è svolta sabato 26 settembre al Teatro Art Lux di Massagno, nell’area di Lugano, con la conduzione di Roberto Sarra, patron del premio.

Il concorso è organizzato dall’Associazione Culturale Pegasus e riunisce opere e autori di diversi Paesi. Per l’edizione 2026, la commissione tecnica ha esaminato oltre 1.700 lavori. La giuria, presieduta dalla giornalista e scrittrice Daniela Quieti, ha coordinato la selezione delle opere finaliste e l’assegnazione dei riconoscimenti nelle varie sezioni.

Il premio principale e il riconoscimento a Foa

Lee, scrittore e attore yemenita, ha vinto con Scars the World Can’t See, pubblicato da Europe Books e tradotto in diverse lingue. Il titolo è stato indicato anche con la traduzione italiana Le cicatrici che il mondo non vede. Alle sue spalle si sono classificate Elisabetta Liguori, seconda con Il figlio ostinato, e Paola Scarsella, terza con Il libero fluire della poesia.

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Il premio alla carriera è andato a Marcello Foa, giornalista, già presidente della Rai e già amministratore delegato del gruppo Corriere del Ticino. Foa è fondatore di Liberti Media, ha svolto attività di docente universitario e ricopre incarichi nei consigli di amministrazione della Treccani e del Teatro alla Scala. Dal 2025 dirige inoltre la collana “Scintille” per Guerrini e Associati.

I vincitori nelle sezioni del concorso

Nella poesia inedita il primo premio è stato assegnato a Giuseppe Modica per Aromi. Klaudia Muntean si è classificata prima nella narrativa inedita con Ezun, mentre Alma Saporito ha ricevuto il riconoscimento per la silloge poetica inedita grazie a C’è sempre un rumore di fondo.

Per la categoria romanzo e raccolta di racconti è stato premiato Simone Bambi con Antistoria di Napoleone. Nella sezione dedicata a booktrailer e videopoesia ha prevalso Fabiola Angelina Caminos con Si tu imagines. Il Premio Speciale Giovani Talenti è stato invece attribuito a Emma Renzi per l’opera Il ricordo.

Premi della critica e della giuria

Il Premio della Critica è stato assegnato a cinque opere: La vita sa essere dolce di Marinella Vitale, Il mistero della contessa di Gianni Ferrante, Pardonne-le, il ne savait pas ce qu’il faisait di Anna Di Campodarego, Il teatro della gente del tenore e scrittore Cristiano Cremonini e Narci, ti amo di Serena Fumara.

Il Premio della Giuria ha riguardato Sirente, sconosciuto stupore di Massimo Santilli, Psicoanalisi e infanzia di Adelia Lucattini, L’arte di capirSI di Merial Harev, La ultima estrella solitaria di Enrique Álvarez González e Il futuro è Il Presente – I giovani visti con la lente della formazione professionale di Daniele Marini.

Nel corso della serata sono stati inoltre consegnati il Premio Speciale per il Giornalismo Scientifico a Marialuisa Roscino e il Premio Speciale Arti Letterarie ad Annella Prisco, scrittrice e componente della giuria del Premio Strega. Con la premiazione di Lugano si è conclusa l’edizione 2026 della manifestazione, che ha assegnato riconoscimenti a opere di narrativa, poesia, saggistica e linguaggi audiovisivi.