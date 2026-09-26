26 Settembre 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Pontes debutta con Deutsche Bank, Santander e Clearstream

La notizia in sintesi Pontes è il nuovo servizio dell’Eurosistema per titoli tokenizzati.

è il nuovo servizio dell’Eurosistema per titoli tokenizzati. Deutsche Bank, Santander e Clearstream hanno completato l’onboarding.

Il servizio punta all’operatività continua entro la metà del 2028.

La BCE investirà parte dei fondi propri in titoli tokenizzati.

Pontes avvia la finanza on-chain europea

Il nuovo servizio Pontes dell’Eurosistema, avviato il 21 settembre, consente il regolamento di operazioni basate su titoli tokenizzati e apre il percorso verso un mercato europeo della finanza on-chain. Un primo gruppo, che include Deutsche Bank, Santander e Clearstream, ha completato l’onboarding e può usare la piattaforma fin dall’avvio, nei giorni lavorativi tra le 8 e le 16. Per la BCE, la scelta serve a prevenire reti DLT incompatibili e a ridurre la frammentazione dei mercati dei capitali, con smart contract destinati ad automatizzare alcune fasi operative.

Infrastruttura, moneta centrale e obiettivi al 2028

Pontes viene presentato come il primo tassello di un’infrastruttura che dovrebbe collegare attività ora separate: emissione, negoziazione, regolamento, custodia e servicing, affidando agli smart contract l’automazione di una parte dei passaggi. L’operatività è inizialmente limitata all’orario 8-16 dei giorni lavorativi, ma il piano mira entro metà 2028 a sette giorni su sette e ventiquattr’ore su ventiquattro. Secondo Christine Lagarde, presidente della BCE, il lavoro dell’Eurosistema punta a un mercato più integrato, innovativo e resiliente nell’era digitale, in collaborazione con il mercato.

Per Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, la tokenizzazione non deve soltanto accelerare procedure esistenti: può semplificare l’architettura finanziaria, mantenendo nella moneta di banca centrale l’ancoraggio comune privo di rischio di credito o liquidità. Parallelamente, Appia riunisce banche, infrastrutture e altri operatori su interoperabilità e standard, politica monetaria e garanzie, moneta centrale tokenizzata, collegamenti transfrontalieri, regole e resilienza. Entro il 2028 il programma dovrà offrire indicazioni e raccomandazioni, senza una decisione già presa tra infrastruttura unica, reti interoperabili o soluzione combinata.

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Investimenti tokenizzati e sperimentazioni internazionali

Contestualmente al lancio, la BCE ha annunciato l’investimento di una quota dei propri 23 miliardi di euro di fondi propri in titoli tokenizzati. Il portafoglio riguarderà debito in euro ad alto merito creditizio emesso da istituzioni pubbliche e consentirà alla banca centrale di acquisire esperienza lungo l’intero ciclo d’investimento. Il confronto internazionale comprende il Project Helvetia della Banca nazionale svizzera e la Digital Securities Sandbox della Bank of England, entrambi dedicati a test blockchain per titoli e regolamento.

FAQ

Che cos’è Pontes dell’Eurosistema?

Pontes consente il regolamento di operazioni su titoli tokenizzati ed è il primo passo verso un mercato europeo integrato della finanza on-chain.

Quali operatori usano Pontes dall’avvio?

Deutsche Bank, Santander e Clearstream figurano nel primo gruppo di operatori che ha completato l’onboarding sulla nuova piattaforma.

Quando Pontes sarà operativo senza interruzioni?

L’obiettivo dell’Eurosistema è offrire entro la metà del 2028 un servizio attivo sette giorni su sette e ventiquattr’ore su ventiquattro.

In quali strumenti investirà la BCE?

La BCE investirà parte dei 23 miliardi di euro di fondi propri in debito tokenizzato in euro emesso da istituzioni pubbliche.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa e giornalistiche qualificate, analizzando congiuntamente anche Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.