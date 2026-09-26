26 Settembre 2026/Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Ethena e Binance lanciano perpetual azionari con garanzie tokenizzate
La notizia in sintesi
- Ethena e Binance lanciano perpetual su azioni con garanzia tokenizzata.
- Le bStocks consentono esposizione economica senza diritti di voto societari.
- L’operazione punta alla neutralità di mercato tra spot e derivati.
- L’open interest dei contratti equity perpetual supera 2,9 miliardi di dollari.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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Ethena amplia il backing di USDe
Ethena e Binance hanno avviato contratti perpetui su azioni che impiegano le bStocks tokenizzate come garanzia per strategie market-neutral tra mercato spot e derivati. La novità, comunicata il 25 settembre 2026, amplia la strategia di backing della stablecoin USDe e riguarda l’operatività onchain sui titoli statunitensi. Il modello abbina esposizione economica alle azioni e una copertura derivata di segno opposto in USDT: l’obiettivo è intercettare la differenza di prezzo fra i due mercati, non anticipare il rialzo o il ribasso dei singoli titoli.
Per Ethena il motivo è diversificare le attività a sostegno di USDe, mentre Binance estende l’uso dei propri strumenti equity perpetual tra gli utenti idonei.
Come funziona la strategia market-neutral
Il Risk Committee del protocollo aveva già approvato un quadro per inserire questo basis trade nell’allocazione degli asset, passaggio che precede l’estensione annunciata. Nel nuovo impianto, le bStocks costituiscono la componente spot e i perpetual equity di Binance, denominati in USDT, assumono la posizione opposta. Le bStocks forniscono esposizione economica ai titoli collegati, ma non attribuiscono i diritti di voto tipici del possesso azionario diretto.
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Per i conti delta-neutral idonei, incluso quello di Ethena, la piattaforma prevede una priorità inferiore nel deleveraging automatico, misura indicata per rafforzare la tenuta delle posizioni durante le fasi di volatilità. Secondo i dati forniti da Ethena, l’open interest dei contratti equity perpetual di Binance supera 2,9 miliardi di dollari, con una crescita mensile composta del 105% nell’anno; nei sei mesi precedenti, la base equity ha registrato una media annualizzata del 3,56%. Guy Young, fondatore di Ethena Labs, ha definito l’iniziativa “l’espansione più significativa del meccanismo di funding di USDe da quando abbiamo iniziato”. Shunyet Jan, responsabile Exchange and Trading di Binance, ha collegato l’adozione crescente di bStocks e perpetual equity all’aumento di liquidità e utilizzo.
Il precedente e le possibili conseguenze
Il lancio estende un percorso già avviato da Binance, che a giugno aveva aperto agli utenti idonei fuori dagli Stati Uniti il trading su oltre 7.000 azioni ed ETF statunitensi. Ad agosto i perpetual TradFi della piattaforma avevano generato circa 433,4 miliardi di dollari di volume, inclusi circa 342,9 miliardi relativi ai contratti equity. L’integrazione con Ethena può quindi ampliare l’impiego delle azioni tokenizzate nelle strategie di copertura, senza trasformarle in azioni con diritti societari.
FAQ
Come funzionano i perpetual su azioni?
Combinano bStocks tokenizzate detenute come collaterale spot e una posizione opposta nei perpetual equity Binance denominati in USDT, cercando il differenziale di mercato.
Che cosa offrono le bStocks?
Forniscono esposizione economica ai titoli collegati, ma non assegnano i diritti di voto che accompagnano il possesso diretto delle azioni.
Quale tutela prevede Binance?
Binance assegna ai conti delta-neutral idonei, compreso quello di Ethena, una priorità di deleveraging automatico più bassa durante fasi di volatilità.
Quanto vale l’open interest equity?
L’open interest dei contratti equity perpetual di Binance supera 2,9 miliardi di dollari, secondo i dati comunicati da Ethena.
Quali fonti sono state utilizzate?
Le informazioni derivano da verifica redazionale con supervisione umana su fonti ufficiali e qualificate, incluse analisi di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.
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