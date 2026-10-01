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Toys Center, Halloween con i costumi ufficiali di K-Pop Demon Hunters

Toys Center, Halloween con i costumi ufficiali di K-Pop Demon Hunters

1 Ottobre 2026

1 Ottobre 2026/Home/EVENTI/Toys Center, Halloween con i costumi ufficiali di K-Pop Demon Hunters

La notizia in sintesi

  • Il catalogo digitale Halloween Toys Center sarà disponibile dal 1° ottobre al 1° novembre 2026.
  • I tre costumi ufficiali K-Pop Demon Hunters sono la principale novità della proposta Halloween.
  • Il 31 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30, l’Halloween Party coinvolgerà 147 negozi Toys Center.
  • La collaborazione con Cinecittà World collega la scelta dei travestimenti alle attività Halloween del parco romano.

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Toys Center dedica Halloween 2026 ai costumi ufficiali di K-Pop Demon Hunters e affianca alla proposta di travestimenti una festa nei negozi e una collaborazione con Cinecittà World. Il catalogo, disponibile soltanto in versione digitale, sarà online dal 1° ottobre al 1° novembre. Per le famiglie, il calendario comprende anche un appuntamento il 31 ottobre: l’Halloween Party, previsto dalle 15.30 alle 18.30 in 147 punti vendita italiani.

L’iniziativa si articola dunque tra acquisti, attività nei negozi e intrattenimento al parco a tema di Roma. Per tutto il periodo di disponibilità del catalogo, la catena proporrà inoltre un’offerta 3×2 sui dolcetti Halloween, destinati alle feste e al tradizionale “dolcetto o scherzetto”.

Un catalogo digitale di diciassette pagine

La raccolta comprende diciassette pagine di costumi, maschere, accessori e set a tema, con proposte rivolte sia agli adulti sia ai bambini. I tre travestimenti ufficiali K-Pop Demon Hunters occupano la copertina e costituiscono la principale novità di prodotto indicata da Toys Center per questa stagione.

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La copertina riporta la scritta “HALLOWEEN A PROVA DI DEMONE”, scelta dalla catena per accompagnare i costumi. Questi saranno anche al centro dello spot realizzato per la campagna, che li presenta nell’ambientazione di una festa di Halloween.

Accanto a questa novità, il catalogo mantiene i personaggi tradizionali della ricorrenza: streghe, vampiri, zombie, scheletri e clown mostruosi. Un’altra parte della selezione riguarda invece figure del cinema e della televisione, tra cui Mercoledì Addams, Stitch, Harry Potter e Hermione, Batman, Harley Quinn e Joker. È presente anche il costume Demogorgone Deluxe di Stranger Things.

La proposta riunisce quindi travestimenti legati all’immaginario horror e costumi ispirati a personaggi riconoscibili dell’intrattenimento. La consultazione avverrà attraverso il catalogo online; nei punti vendita, cartelli e totem con codici QR permetteranno di raggiungerlo direttamente.

La collaborazione con Cinecittà World

Per Halloween 2026 Toys Center ha avviato anche una partnership con Cinecittà World. Nel mese di ottobre il parco divertimenti romano proporrà attrazioni, spettacoli, scenografie e attività dedicate alla ricorrenza.

La collaborazione mette in relazione la scelta del costume nei negozi con l’esperienza al parco. È questo il collegamento espresso dal claim della campagna, attribuito da Toys Center all’iniziativa:

“Trova da Toys Center il costume perfetto per Halloween… e preparati a vivere a Cinecittà World un’avventura da paura!”.

Il parco entra così nel programma della catena come luogo di intrattenimento fuori dai punti vendita. La proposta si affianca al catalogo e alla festa del 31 ottobre, mentre le attività a tema di Cinecittà World si estenderanno all’intero mese.

La festa del 31 ottobre e la campagna video

L’appuntamento nei negozi è fissato per il pomeriggio del 31 ottobre, nella fascia compresa tra le 15.30 e le 18.30. Il programma coinvolgerà 147 punti vendita Toys Center in Italia, dove saranno predisposti allestimenti dedicati ad Halloween.

La promozione del catalogo passerà anche da uno spot sui costumi ufficiali K-Pop Demon Hunters, destinato alle piattaforme Disney+ e Amazon Prime. Lo stesso video sarà mostrato sugli schermi presenti nei negozi, affiancato dalla comunicazione attraverso la radio interna.

Il piano comprende inoltre Instagram, Facebook e TikTok, invii promozionali via email e una pagina dedicata sul sito della catena. Sono canali con cui Toys Center presenterà la selezione dei prodotti e gli appuntamenti della campagna.

Il calendario commerciale proseguirà fino al 1° novembre, ultimo giorno di disponibilità del catalogo e dell’offerta 3×2 sui dolcetti. La festa nei punti vendita resterà invece concentrata nel pomeriggio del 31 ottobre, mentre la partnership con Cinecittà World accompagnerà le attività Halloween del parco durante ottobre.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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