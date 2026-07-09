9 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Strategy vende 3.588 Bitcoin per finanziare dividendi su azioni privilegiate

La notizia in sintesi

Strategy ha venduto 3.588 Bitcoin, la sua maggiore cessione da quando accumula BTC.

ha venduto 3.588 Bitcoin, la sua maggiore cessione da quando accumula BTC. L’operazione ha generato 216 milioni di dollari a un prezzo medio sotto il costo d’acquisto.

La società guidata da Michael Saylor userà i proventi per dividendi su azioni privilegiate.

userà i proventi per dividendi su azioni privilegiate. Il mercato valuta se sia un episodio isolato o un nuovo schema operativo.

(Riassunto generato con AI)

Strategy cambia approccio sul Bitcoin

Strategy, società quotata al Nasdaq con ticker MSTR e guidata da Michael Saylor, ha effettuato nelle ultime ore la più grande vendita di Bitcoin della sua storia da accumulatore. Tra il 29 giugno e il 5 luglio 2026 l’azienda ha ceduto 3.588 BTC, incassando 216 milioni di dollari.

L’operazione, realizzata a un prezzo medio di circa 60.200 dollari per moneta, è rilevante perché inferiore al prezzo medio di carico dichiarato da Strategy, pari a circa 75.476 dollari per BTC. Secondo quanto comunicato dalla società, la vendita non risponde a una dinamica di emergenza, ma alla necessità di finanziare i dividendi della propria gamma di titoli privilegiati.

Il passaggio segna un cambiamento concreto per un gruppo che per anni era stato percepito come il simbolo della detenzione quasi intangibile di Bitcoin. Il punto centrale, oggi, è capire se si tratti di un’eccezione tattica o dell’inizio di una gestione più flessibile della tesoreria in criptovalute.

Numeri, motivazioni e impatto sul mercato

La cessione rappresenta solo la terza vendita di Bitcoin nella storia di Strategy come treasury company focalizzata su BTC. I precedenti erano stati una vendita di 704 BTC nel 2022 per ragioni fiscali e una transazione molto più contenuta da 32 BTC nel maggio 2026. Per dimensioni, quindi, l’operazione attuale appartiene a una categoria del tutto diversa.

Dopo la vendita, le riserve della società ammontano a 843.775 BTC, mentre la cassa totale dichiarata al 5 luglio 2026 è di 2,55 miliardi di dollari. Nello stesso contesto, Strategy ha riportato una perdita di 8,3 miliardi di dollari legata agli asset digitali nel secondo trimestre 2026, precisando però che si tratta di un effetto contabile dovuto alle regole di fair value e non di un’uscita di cassa.

L’elemento più osservato dagli analisti è la destinazione dei proventi: il finanziamento dei dividendi sulle azioni privilegiate STRC, STRK, STRD, STRF e STRE. Questo introduce una variabile nuova: un soggetto che non vende per panico, ma per onorare obblighi periodici. Mike Belshe, CEO di BitGo, ha ricordato che i grandi detentori di Bitcoin possiedono complessivamente meno del 10% dell’offerta totale, indicando che anche un attore come Strategy non può determinare da solo la direzione dei prezzi.

Perché il caso Strategy pesa oltre MSTR

La rilevanza della decisione va oltre il singolo bilancio di Strategy. Negli anni, molte società hanno indicato il modello di Michael Saylor come riferimento per costruire una tesoreria aziendale centrata su Bitcoin. Se quel modello ora include anche la monetizzazione di BTC per sostenere obblighi societari, cambia la lettura del rischio finanziario per l’intero segmento.

Per gli azionisti di MSTR, la questione è lineare: se il prezzo di Bitcoin restasse debole, ulteriori vendite potrebbero diventare uno strumento ricorrente per finanziare i dividendi, con possibile pressione aggiuntiva sul titolo e sulla percezione del mercato. Non è un’inversione ideologica dichiarata, ma è un passaggio operativo che apre una fase diversa nella storia di uno dei maggiori detentori corporate di Bitcoin.

FAQ

Quanti Bitcoin ha venduto Strategy?

Sì, Strategy ha venduto 3.588 BTC tra il 29 giugno e il 5 luglio 2026.

Quanto ha incassato la società?

Sì, l’operazione ha generato 216 milioni di dollari di proventi complessivi.

A quale prezzo medio sono stati ceduti?

Sì, i Bitcoin sono stati venduti a un prezzo medio di circa 60.200 dollari per unità.

Perché la vendita è considerata rilevante?

Sì, perché è la maggiore cessione mai effettuata da Strategy ed è avvenuta sotto il costo medio di acquisto.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da verifiche incrociate della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.