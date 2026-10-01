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Ferrari, Hypersail sarà completata a Livorno con Azimut Benetti

Ferrari, Hypersail sarà completata a Livorno con Azimut Benetti

1 Ottobre 2026

1 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Ferrari, Hypersail sarà completata a Livorno con Azimut Benetti

La notizia in sintesi

  • Ferrari ha scelto Livorno per completare Hypersail, la sua prima imbarcazione, con Azimut Benetti.
  • Il trasferimento dello scafo è previsto tra novembre e dicembre 2026; il varo nella primavera 2027.
  • Un nuovo capannone a Porta a Mare ospiterà le lavorazioni finali, prima di sei mesi di prove marine.
  • L’obiettivo sportivo è il Trofeo Jules Verne, il giro del mondo a vela in equipaggio.

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Ferrari sceglie Livorno per completare e varare Hypersail

Ferrari ha scelto Livorno come base per completare Hypersail, la prima imbarcazione del marchio, progettata per tentare il record del giro del mondo in equipaggio del Trofeo Jules Verne. Secondo l’articolo di Giulio Corsi pubblicato dal Tirreno il 1 ottobre 2026, il progetto coinvolge Azimut Benetti e l’area dell’ex cantiere Luigi Orlando, a Porta a Mare. Il trasferimento dello scafo è previsto tra novembre e dicembre 2026, mentre il varo è programmato nella primavera 2027.

La scelta unisce competenze cantieristiche e disponibilità di spazi industriali: qui saranno svolte le lavorazioni conclusive e, nelle acque cittadine, sei mesi di prove prima della sfida oceanica.

Capannone autorizzato, costruzione finale e caratteristiche della barca

Azimut Benetti ha ottenuto le autorizzazioni della Sovrintendenza, dell’ufficio edilizia comunale e dell’Autorità di sistema portuale per costruire, vicino al faro, un capannone dedicato a Hypersail e contrassegnato dal marchio Ferrari. La struttura potrà essere innalzata in circa un mese e mezzo, accogliendo lo scafo dopo le fasi progettuali e costruttive svolte a Maranello e, negli ultimi due anni, in un cantiere di Pisa. Il programma prevede il varo tra marzo e maggio 2027 e i test tra il Molonovo e la Terrazza Mascagni.

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L’imbarcazione misura 30 metri di lunghezza, 20 di larghezza e 40 di albero, pesa 40 tonnellate e dispone di una chiglia basculante zavorrata con piombo, progettata per consentirne il raddrizzamento dopo un rovesciamento. La carena è firmata dall’architetto navale Guillaume Verdier, impegnato dal 2024 nel progetto insieme al lavoro stilistico di Flavio Manzoni, Chief Designer Officer del Cavallino. John Elkann, presidente di Ferrari Nv, l’ha definita «Una navicella spaziale»: per il gruppo, con amministratore delegato Benedetto Vigna, il progetto porta in mare competenze e linguaggi estetici automobilistici, con una livrea ispirata alle hypercar e alle monoposto storiche.

Il record oceanico e la vetrina internazionale per Livorno

Il traguardo sportivo richiede di percorrere 21.600 miglia nautiche in meno di 40 giorni, 10 ore, 45 minuti e 50 secondi: il riferimento è il record stabilito il 25 gennaio 2026 dal trimarano Sodebo di Thomas Coville. Per Livorno, il programma offre anche un’occasione di visibilità internazionale. È ipotizzata una partecipazione di Hypersail alla Biennale del Mare nella primavera 2027, prima della presentazione all’America’s Cup di Napoli: appuntamenti distinti dalle prove tecniche necessarie a preparare l’imbarcazione alla navigazione oceanica.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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