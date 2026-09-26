26 Settembre 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/StableFund parte con 400 milioni per il credito privato fintech

La notizia in sintesi Tether e Fasanara Capital hanno lanciato StableFund il 9 settembre 2026.

e hanno lanciato il 9 settembre 2026. Il fondo parte da 400 milioni di dollari di co-investimento dei promotori.

L’obiettivo di 3 miliardi riguarda future risorse istituzionali, non capitali già raccolti.

Tether integra infrastrutture USD₮ nei finanziamenti fintech internazionali.

StableFund unisce credito privato e infrastrutture digitali

Tether e Fasanara Capital hanno annunciato il 9 settembre 2026 StableFund, fondo evergreen di private credit con 400 milioni di dollari di co-investimento dei promotori. L’iniziativa opera attraverso la rete globale di prestiti fintech di Fasanara, presente in oltre 60 Paesi, e collega le infrastrutture di regolamento USD₮ di Tether a finanziamenti di breve durata garantiti da attività. Il veicolo punta a sostenere piccole e medie imprese, credito al consumo, crediti commerciali e filiere produttive, raggiungendo soggetti storicamente meno serviti dai canali convenzionali.

I partner mirano inoltre a raccogliere fino a 3 miliardi di dollari da investitori istituzionali, cifra che costituisce un obiettivo futuro e non capitale già disponibile.

Come funziona il fondo gestito da Fasanara Capital

StableFund è formalmente un Tether-Fasanara Lending Fund, gestito da Fasanara Capital, che investirà attraverso la propria rete fintech globale in strategie di credito garantito da attività e a breve scadenza. Tether agirà come co-promotore, originator e consulente, individuando opportunità di finanziamento collegate a USD₮ e offrendo l’infrastruttura per i regolamenti. Questa infrastruttura comprende collegamenti per l’entrata e l’uscita tra asset digitali e sistemi finanziari tradizionali, oltre a canali di tesoreria per i pagamenti transfrontalieri.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il progetto non consiste quindi in un fondo che detiene o presta direttamente USDT ai debitori. L’attività creditizia mantiene criteri tradizionali: qualità dei prenditori, valutazione del merito creditizio, rimborso dei finanziamenti e rendimento delle attività poste a garanzia. Secondo le stime citate dalle due società, il mercato globale del private credit vale circa 3.000 miliardi di dollari e potrebbe arrivare a 5.000 miliardi entro il 2029, mentre permane un ampio divario di finanziamento per le piccole e medie imprese.

Rischi e possibile crescita della raccolta

La struttura evergreen consente a StableFund di proseguire e crescere con l’ingresso di investitori istituzionali, anziché operare come un singolo bacino di prestiti a scadenza fissa. Il conseguimento del target di 3 miliardi amplierebbe sensibilmente la scala iniziale dei 400 milioni messi a disposizione dai promotori.

Persistono però i rischi propri del private credit: insolvenze, valore delle garanzie, liquidità ridotta, qualità dell’istruttoria e complessità operativa o regolatoria in più giurisdizioni.

FAQ

Quando è stato annunciato StableFund?

Tether e Fasanara Capital hanno comunicato il lancio di StableFund il 9 settembre 2026, definendolo un fondo evergreen di private credit.

Quanti capitali iniziali ha StableFund?

Il fondo dispone di 400 milioni di dollari di co-investimento combinato dei promotori, non di una raccolta già completata presso investitori esterni.

Il fondo presta direttamente USDT?

L’operatività non viene descritta come prestito diretto di USDT: Tether fornisce opportunità collegate a USD₮ e infrastrutture di regolamento.

Quali finanziamenti può sostenere StableFund?

La strategia riguarda piccole e medie imprese, credito al consumo, crediti commerciali, supply chain finance e altre operazioni garantite da attività.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, includendo analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.