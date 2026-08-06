È morto Francesco Guccini: il cantautore aveva 86 anni

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Francesco Guccini è morto a 86 anni nella sua Pavana .

è morto a 86 anni nella sua . La famiglia annuncia funerali privati e una commemorazione pubblica a settembre.

Il cantautore ha unito musica, scrittura, cinema e memoria dell’Appennino.

La sua opera resta un riferimento della cultura italiana del Novecento.

( Riassunto generato con AI)

Addio a Francesco Guccini

Francesco Guccini è morto oggi, 6 agosto, a 86 anni nella sua casa di Pavana, sull’Appennino tosco-emiliano, dove era circondato dalla moglie Raffaella, dalla figlia Teresa e dai familiari. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha chiesto riservatezza e rispetto per il lutto.

Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, secondo le volontà dell’artista; a settembre sarà invece organizzata una cerimonia commemorativa per quanti vorranno ricordarlo. Nato a Modena il 14 giugno 1940, Guccini ha trasformato luoghi, memoria, politica e sentimenti in un repertorio capace di attraversare più generazioni.

La sua scomparsa chiude una stagione centrale della canzone d’autore italiana, nella quale la parola non era ornamento ma strumento di indagine civile e personale. Nell’ultima testimonianza raccolta per il libro postumo Calde le pere!, in uscita a settembre, aveva ribadito: “Le parole sono importanti”.

Una voce tra storia e vita quotidiana

Prima di affermarsi come interprete, Guccini fu cronista alla Gazzetta di Modena, insegnante di lingua italiana al Dickinson College di Bologna e autore per Equipe 84, Nomadi e Caterina Caselli. Con Folk Beat n. 1, pubblicato nel 1967, avviò un percorso personale che avrebbe segnato la musica italiana.

Brani come Auschwitz, Dio è morto, La locomotiva, L’avvelenata, Eskimo, Incontro e Canzone per un’amica sono diventati riferimenti collettivi perché intrecciano vicende individuali e grandi trasformazioni sociali. Album quali Radici, Via Paolo Fabbri 43 e Amerigo hanno consolidato una scrittura ricca di richiami letterari, dialettali e storici.

Il suo impegno non coincideva con una formula ideologica: nei testi emergevano dubbio, ironia e attenzione alle contraddizioni del presente. Pavana, Modena e Bologna restano così coordinate fondamentali di un immaginario che ha reso la provincia italiana materia universale.

Accanto alla musica, Guccini ha pubblicato romanzi e racconti, fra cui Cròniche epafàniche, Vacca d’un cane e Cittanòva Blues, e ha collaborato a romanzi gialli con Loriano Macchiavelli. Ha inoltre lavorato nel fumetto con Bonvi e nel cinema, firmando la colonna sonora di Nenè di Salvatore Samperi.

Un’eredità oltre le canzoni

L’ultima apparizione pubblica di Guccini risale a maggio, ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, per la mostra Canterò soltanto il tempo. L’esposizione, aperta fino al 18 ottobre allo Spazio Gerra, restituisce la continuità tra la sua produzione musicale, narrativa e visiva.

Il cinema ha contribuito a fissarne anche il volto: in Radiofreccia di Luciano Ligabue interpretò Adolfo, mentre recitò anche per Enzo Monteleone e Leonardo Pieraccioni. La commemorazione di settembre sarà dunque il primo momento pubblico di un lascito destinato a restare vivo tra archivi, libri, dischi e nuove letture.

FAQ

Dove è morto Francesco Guccini?

Sì, Francesco Guccini è morto nella sua casa di Pavana, sull’Appennino tosco-emiliano, circondato dalla moglie Raffaella, dalla figlia Teresa e dai familiari.

Quando si terranno i funerali?

Sì, le esequie sono previste nei prossimi giorni e si svolgeranno in forma strettamente privata, come richiesto dall’artista e comunicato dalla famiglia.

Ci sarà una commemorazione pubblica?

Sì, la famiglia ha annunciato una cerimonia commemorativa nel mese di settembre, per consentire al pubblico di ricordare e salutare il cantautore.

Quali sono gli ultimi album di Guccini?

Sì, dopo L’ultima Thule del 2012, Guccini è tornato con Canzoni da intorto nel 2022 e Canzoni da osteria nel 2023.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì: analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Affaritaliani.it, Agenzia ANSA, Billboard Italia, Cinecittà, Cinematografo, Gente, Gossip e Tv, LaPresse, LoSpettacolo.it, The HotCorn, econique.art.