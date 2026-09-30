30 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/ACI chiarisce l’esenzione bollo auto per i rinnovi con scadenza ordinaria nel 2027

La notizia in sintesi L’esenzione riguarda solo i rinnovi con termine ordinario nel 2027.

I bolli dovuti entro il 2026 restano integralmente da pagare.

Non sono previsti rimborsi parziali né pagamenti proporzionali.

Regioni e Province autonome definiranno procedure e applicazione pratica.

Esenzione bollo auto: le scadenze decisive

Le FAQ dell’ACI, pubblicate dal magazine L’Automobile, definiscono l’applicazione dell’esenzione dal bollo auto prevista per il 2027 e chiariscono che il beneficio riguarda esclusivamente i rinnovi con termine ordinario di pagamento nell’anno. Il chiarimento interessa le persone fisiche, inclusi professionisti e imprenditori individuali, soggetti passivi della tassa automobilistica, mentre le società restano escluse. Chi deve versare entro il 2026 paga l’intero importo, anche quando il periodo copre mesi del 2027; chi ha scadenza ordinaria nel 2027 può accedere all’agevolazione se possiede i requisiti.

Le indicazioni servono a distinguere scadenze, arretrati, rimborsi e domiciliazioni, temi lasciati in parte aperti dal decreto carburanti.

Termini ordinari, arretrati e procedure regionali

Il criterio decisivo è la data entro cui il rinnovo deve essere pagato, non il mese indicato sulla ricevuta precedente: in via generale il versamento cade entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo, secondo il D.M. 18 novembre 1998, n. 462. Per esempio, un bollo terminato a novembre 2026 va rinnovato entro dicembre e non è esente; uno terminato a dicembre si paga a gennaio 2027 e può rientrare nel beneficio. Non sono previsti rimborsi parziali per somme versate nel 2026 né pagamenti pro quota, mentre un debito con termine ordinario nel 2026 resta dovuto anche se saldato tardivamente nel 2027.

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L’ACI precisa che il ritardo non cancella arretrati, sanzioni o interessi; per scadenze recenti il ravvedimento operoso può ridurre la sanzione in base ai giorni di ritardo. Le procedure pratiche dipendono dalle Regioni e dalle Province autonome, poiché il decreto non introduce una domanda nazionale né un portale unico. Anche la verifica della copertura assicurativa e delle polizze sospese richiede indicazioni dell’ente competente, prima di considerare acquisita l’esenzione.

Regioni speciali e calendario dal 2028

Per i residenti in Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, l’esenzione dipende da accordi con lo Stato e dalle comunicazioni delle rispettive amministrazioni. Il Ministero dell’Economia dovrà adottare entro il 31 marzo 2027 il decreto sui trasferimenti compensativi. A legislazione vigente, dal 2028 i rinnovi torneranno dovuti; per le nuove immatricolazioni dal 1° gennaio 2028 cambierà inoltre il calendario del primo bollo, fissato per dodici mesi dal mese d’immatricolazione.