FSA giapponese chiede meno obblighi fiscali per le stablecoin

1 Settembre 2026

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La notizia in sintesi FSA chiede meno obblighi fiscali per le stablecoin fiduciarie dal 2027.

chiede meno obblighi fiscali per le stablecoin fiduciarie dal 2027. L’esenzione riguarderebbe report sui beneficiari e prospetti di calcolo del reddito.

La misura richiede l’approvazione legislativa e potrebbe partire il 1° aprile 2027.

Il Giappone avvicina le criptoattività al quadro dei tradizionali strumenti finanziari.

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FSA punta a semplificare le stablecoin fiduciarie

La Financial Services Agency del Giappone, conosciuta come FSA, ha chiesto che le stablecoin di tipo fiduciario siano esentate da specifici obblighi di dichiarazione fiscale a partire dall’esercizio 2027. La richiesta è stata inserita nella proposta di riforma tributaria dell’agenzia, pubblicata il 31 agosto 2026, e punta a rendere questi strumenti più funzionali ai pagamenti e alle transazioni ricorrenti.

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Il provvedimento riguarderebbe le comunicazioni fiduciario-per-beneficiario e i prospetti di calcolo che indicano nomi dei beneficiari e redditi. Secondo l’autorità di vigilanza giapponese, questi adempimenti risultano poco coerenti con la natura delle stablecoin fiduciarie, che possono circolare tra un numero ampio di utilizzatori e venire impiegate in molte operazioni.

L’eventuale esenzione non è automatica: servirà l’approvazione legislativa. Se il percorso normativo sarà completato, la nuova disciplina potrebbe entrare in vigore dal 1° aprile 2027, data di avvio dell’anno fiscale 2027 in Giappone.

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La proposta non modifica soltanto un aspetto amministrativo. L’obiettivo dichiarato dalla FSA è favorire l’impiego delle stablecoin fiduciarie come strumenti di transazione, evitando oneri informativi concepiti per situazioni nelle quali il possesso dell’attività genera reddito per il titolare.

Nella valutazione dell’autorità, tale presupposto non ricorre per gli utenti che detengono queste stablecoin. La richiesta fiscale si concentra quindi sulla differenza tra un asset usato per trasferire valore e un investimento detenuto con finalità reddituali.

Il testo originario è stato firmato da Zoltan Vardai e revisionato da Robert Lakin. I contenuti descrivono una richiesta regolatoria e fiscale, non l’adozione definitiva di una norma già efficace.

Gli obblighi fiscali al centro della richiesta

La misura proposta dalla FSA riguarda in modo preciso le stablecoin strutturate attraverso un trust. L’autorità ha domandato l’esenzione dall’invio obbligatorio di report fiduciari compilati per singolo beneficiario e di documenti di calcolo contenenti l’identità dei beneficiari e il relativo reddito.

Il ragionamento esposto dalla FSA parte dalla modalità d’uso di queste attività. Le stablecoin fiduciarie possono essere trasferite fra numerosi utenti, circolare ampiamente e venire utilizzate in transazioni frequenti e numerose.

Per l’agenzia, applicare rapporti nominativi e calcoli reddituali a ogni beneficiario rischia di creare un onere non allineato alla loro funzione operativa. La semplificazione richiesta è dunque collegata all’uso degli strumenti, non a un’esenzione fiscale generalizzata per tutte le criptoattività.

Un punto centrale indicato dalla fonte è l’assenza di reddito derivante dalla semplice detenzione. La FSA sostiene che gli utenti non possono ottenere un guadagno dal possesso di queste attività, elemento che rafforza la richiesta di rimuovere gli adempimenti riferiti al reddito dei beneficiari.

La proposta va letta all’interno del processo con cui il Giappone sta ridefinendo il trattamento delle criptoattività. Il Paese si è mosso verso un inquadramento più vicino a quello riservato agli strumenti finanziari tradizionali.

L’intenzione era stata segnalata dal ministro delle Finanze Satsuki Katayama nel gennaio 2026. Nel luglio 2026 il Parlamento giapponese ha poi approvato revisioni che classificano le criptoattività come attività finanziarie ai sensi del Financial Instruments and Exchange Act, noto come FIEA.

La richiesta sulle stablecoin fiduciarie si colloca quindi su un doppio livello: da una parte riduce potenziali complessità dichiarative per gli strumenti impiegati nei pagamenti, dall’altra conferma che il legislatore e le autorità giapponesi stanno lavorando a un quadro più strutturato per il settore.

Non emergono dalla fonte dettagli su eventuali soglie, procedure applicative o categorie ulteriori di token che potrebbero beneficiare della misura. Non sono indicate neppure modifiche alle regole fiscali applicabili alle criptoattività diverse dalle stablecoin fiduciarie.

La distinzione è rilevante perché circoscrive l’iniziativa all’obbligo di specifici rapporti e prospetti, lasciando al futuro iter legislativo la definizione delle condizioni operative dell’esenzione.

Effetti attesi dal percorso legislativo

Se approvata, l’esenzione potrebbe rendere meno gravoso l’uso delle stablecoin fiduciarie nei flussi di pagamento che coinvolgono numerosi soggetti. La data prospettata, il 1° aprile 2027, coincide con l’inizio dell’esercizio fiscale giapponese e offre un riferimento chiaro per l’eventuale applicazione della riforma.

L’aspetto nuovo è il collegamento diretto tra obblighi informativi e funzione economica dello strumento. La FSA non motiva la richiesta con un trattamento privilegiato delle criptoattività, ma con la diffusione delle transazioni e con l’assenza di reddito da detenzione per gli utenti.

Il passaggio parlamentare sarà decisivo per trasformare l’indirizzo dell’autorità in una disposizione effettiva. Fino a quel momento, la richiesta resta una proposta inserita nel processo di riforma fiscale del Giappone.

FAQ

Che cosa ha chiesto la FSA giapponese?

La FSA ha chiesto di esentare le stablecoin fiduciarie da report nominativi sui beneficiari e prospetti di calcolo del reddito.

Quando potrebbe iniziare l’esenzione fiscale?

L’applicazione potrebbe iniziare il 1° aprile 2027, all’avvio dell’anno fiscale 2027, subordinatamente all’approvazione legislativa.

Perché la FSA propone l’esenzione?

Le stablecoin fiduciarie circolano fra molti utenti, sono impiegate in transazioni frequenti e non generano reddito dalla loro semplice detenzione.

Quale legge giapponese include le criptoattività?

Il Financial Instruments and Exchange Act include le criptoattività tra le attività finanziarie dopo le revisioni approvate dal Parlamento nel luglio 2026.

Quali fonti sono state utilizzate?

La redazione ha rielaborato le informazioni attraverso analisi e verifica umana di fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrando la valutazione editoriale su dati e contesto disponibili.