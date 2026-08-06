IT Wallet entra nella fase operativa: nuovi documenti digitali sull’app IO

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

IT Wallet entra nella fase operativa con le linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

entra nella fase operativa con le linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Le pubbliche amministrazioni dovranno accettare i documenti digitali con valore equivalente al cartaceo.

I cittadini manterranno la libertà di usare documenti fisici oppure credenziali nell’app IO .

. Entro il 2028 sono previste nuove attestazioni, dai titoli di studio alle qualifiche professionali.

( Riassunto generato con AI)

IT Wallet diventa infrastruttura operativa

IT Wallet, il portafoglio digitale pubblico integrato nell’app IO, esce dalla fase sperimentale dopo la pubblicazione delle linee guida sulla Gazzetta Ufficiale n. 169/2026. Il provvedimento, pubblicato il 23 luglio 2026, definisce regole, responsabilità e scadenze per rendere utilizzabili patenti, tessere sanitarie e future credenziali digitali nei rapporti con la Pubblica amministrazione. L’obiettivo è consentire a cittadini, enti e soggetti autorizzati di verificare documenti e attestati senza ricorrere ogni volta a copie cartacee.

Il sistema deriva dal decreto-legge 19/2024, convertito nella legge 56/2024, che ha introdotto l’articolo 64-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. I decreti attuativi sono stati firmati dal sottosegretario all’innovazione tecnologica Alessio Butti, dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. La disciplina anticipa inoltre l’allineamento dell’Italia al regolamento europeo eIDAS sull’identità digitale.

Documenti accettati e nuove scadenze

Dal dicembre 2024 la funzione “Documenti su IO” permette già di aggiungere patente di guida, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità. Le nuove regole estendono il perimetro a certificati anagrafici, titoli di studio, diplomi, certificazioni universitarie, abilitazioni, licenze e qualifiche professionali. Potranno entrare nel sistema anche credenziali emesse da soggetti privati autorizzati, nel rispetto degli standard tecnici e di sicurezza previsti.

Per i cittadini l’adesione resta volontaria: documenti cartacei e digitali rimangono alternative equivalenti nei casi disciplinati dalla normativa italiana. L’onere dell’adeguamento ricade sugli uffici pubblici, chiamati ad accettare le credenziali presenti nel wallet. Entro il 3 agosto 2027 Comuni ed enti pubblici dovranno registrarsi come fonti autentiche e rendere disponibili i dati come attestati elettronici; entro il 3 febbraio 2028 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato potrà rilasciarli.

Nel modello delineato, gli attestati conservati in IT Wallet hanno valore legale perché rilasciati da fonti autorizzate. La verifica dovrebbe quindi avvenire attraverso gli archivi ufficiali, riducendo richieste di controlli aggiuntivi e riproduzioni di certificati. Un ruolo operativo è attribuito anche a PagoPA, gestore dell’app IO.

Condivisione selettiva e tutela dei dati

La conseguenza più rilevante riguarda la possibilità di mostrare soltanto l’informazione necessaria a una verifica. Per dimostrare la maggiore età, ad esempio, il sistema può trasmettere la conferma del requisito senza condividere indirizzo, luogo di nascita o numero completo del documento. L’impostazione punta a limitare l’esposizione di dati non indispensabili.

Le informazioni sono protette dal principio di separazione logica dei dati: restano disponibili nel circuito istituzionale e non vengono abbinate ai dati identificativi provenienti da servizi esterni. I servizi essenziali del portafoglio sono indicati come gratuiti. Per attivare la funzione servono l’ultima versione dell’app IO e l’accesso tramite SPID o Carta d’identità elettronica.

FAQ

IT Wallet è obbligatorio per i cittadini?

Sì, la risposta è che non esiste un obbligo: ogni cittadino può continuare a usare i documenti cartacei oppure scegliere le credenziali digitali nell’app IO.

Quali documenti sono già disponibili?

Sì, sono già disponibili patente di guida, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità nella funzione “Documenti su IO”, attiva dal dicembre 2024.

Quando dovranno adeguarsi Comuni ed enti?

Sì, entro il 3 agosto 2027 Comuni ed enti pubblici dovranno registrarsi come fonti autentiche e rendere disponibili i propri dati come attestati elettronici.

Come si attiva Documenti su IO?

Sì, occorrono l’ultima versione dell’app IO, un accesso tramite SPID o Carta d’identità elettronica e l’autorizzazione al recupero dei dati dagli archivi pubblici.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Affaritaliani.it, Leggo e QuiFinanza.