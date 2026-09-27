27 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Mimit rileva rincari dei carburanti: diesel autostradale a 2,459 euro

La notizia in sintesi Il Mimit rileva rialzi per benzina e gasolio su strade e autostrade.

Il diesel autostradale self service raggiunge 2,459 euro al litro.

I sindacati taxi valutano uno sciopero senza confronto con il governo.

Adusbef stima risparmi fino a 9,35 euro con il tetto Eni.

Carburanti, nuovi rialzi su strade e autostrade

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnala nuovi rialzi dei carburanti sulla rete stradale e autostradale italiana, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio sui prezzi riferite a domenica 27 settembre 2026. In modalità self service, benzina e gasolio aumentano rispetto ai valori precedenti, con il diesel autostradale vicino a 2,5 euro al litro. Il dato si inserisce alla vigilia dei prezzi calmierati annunciati da Eni e alimenta il confronto su costi di gestione, tariffe e misure pubbliche: sindacati taxi, consumatori e opposizioni chiedono interventi, mentre i gestori chiedono che gli sconti non comprimano i loro margini.

La questione riguarda famiglie, imprese e il servizio pubblico non di linea.

I valori rilevati e le richieste della filiera

Per la benzina self service sulla rete stradale nazionale, il Mimit indica 2,159 euro al litro, contro 2,158; il gasolio sale a 2,377 da 2,357. Sulle autostrade la benzina passa a 2,254 da 2,252 euro, mentre il diesel raggiunge 2,459 da 2,439. I valori rilevati precedono l’avvio dei prezzi calmierati annunciati da Eni, dopo una richiesta di Giorgia Meloni, secondo quanto riportato nel testo di partenza.

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Secondo i dati elaborati da Adusbef, il tetto massimo di Eni in vigore da lunedì produrrebbe un risparmio medio di 9,35 euro su un pieno di gasolio e 8,45 sulla benzina, soprattutto nelle aree con listini superiori alla media nazionale. Interpellati dall’Ansa, Nicola Di Giacobbe di Unica Taxi Filt Cgil e Massimo Longo di Uiltrasporti legano una possibile mobilitazione non solo al carburante, ma anche a tariffe, piattaforme tecnologiche e decreti attuativi della riforma. Per Federico Valacchi, presidente regionale della Federazione italiana benzinai Confesercenti Toscana, gli sconti non devono trasferire il costo sui piccoli gestori, che lavorano con margini di pochi centesimi al litro.

Pressione politica e possibili interventi

Il confronto politico si concentra sulle misure da adottare. Giuseppe Conte accusa il governo di non affrontare caro carburanti, bollette, inflazione e spesa alimentare; Angelo Bonelli propone un decreto per riportare i prezzi ai livelli di settembre 2025, circa 1,70 euro per il gasolio e 1,60 per la benzina. La possibile adesione di altre compagnie a iniziative analoghe a Eni e un eventuale intervento normativo potrebbero incidere sui prossimi listini e sui costi sostenuti da famiglie e imprese.

FAQ

Quanto costa la benzina sulla rete nazionale?

Sulla rete nazionale self service, la benzina è indicata a 2,159 euro al litro e il gasolio a 2,377 euro.

Quali sono i prezzi autostradali rilevati?

In modalità self service autostradale, benzina e gasolio segnano rispettivamente 2,254 e 2,459 euro al litro, secondo l’Osservatorio del Mimit.

Perché i taxi valutano lo sciopero?

Unica Taxi Filt Cgil e Uiltrasporti chiedono un incontro al governo; senza risposta, prospettano un fermo del servizio.

Quanto si risparmia con il tetto Eni?

Adusbef stima risparmi medi di 9,35 euro sul pieno diesel e 8,45 sulla benzina con il tetto Eni.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi redazionale con supervisione umana di fonti ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate attraverso una verifica congiunta.