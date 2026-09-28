Lexus ES debutta in Italia con gamma ibrida ed elettrica

28 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Lexus ES debutta in Italia con motori ibridi ed elettrici.

debutta in Italia con motori ibridi ed elettrici. L’ammiraglia cresce fino a 5,14 metri di lunghezza.

La 350e raggiunge 581 chilometri di autonomia WLTP dichiarata.

Le offerte di lancio partono da 53 mila euro.

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Lexus ES, la nuova ammiraglia elettrificata

La nuova Lexus ES arriva sul mercato italiano come ammiraglia fastback del marchio giapponese, con una gamma formata dalla full hybrid 300h e dalle elettriche 350e e 500e. Il modello, basato sulla piattaforma K di Lexus, misura 5,14 metri e punta su comfort, spazio posteriore e tecnologia per presidiare il segmento delle grandi berline premium. Al lancio, Lexus prevede prezzi promozionali sotto 60 mila euro per tutte le versioni, una scelta che affianca la strategia commerciale alla proposta meccanica.

L’offerta risponde alla domanda di clienti interessati a un’auto di rappresentanza con alimentazioni differenti, senza rinunciare a un’impostazione orientata alla raffinatezza e al comfort di viaggio.

Dimensioni, motori e dotazioni della ES

Rispetto alla settima generazione, la Lexus ES guadagna 16 centimetri in lunghezza, raggiungendo 5,14 metri, e porta il passo a 2,95 metri, otto centimetri in più; la larghezza sale a 1,92 metri. Lo spazio per le gambe posteriori è abbondante, mentre il posto centrale offre meno agio per la testa; il bagagliaio misura 493 litri sulla 300h e 517 litri sulle elettriche. La gamma comprende la ES 300h da 201 CV, con motore quattro cilindri 2.5 e trazione integrale E-Four, la 350e anteriore da 224 CV e la 500e integrale DIRECT4 da 343 CV.

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Sulle elettriche, la batteria è da 77 kWh lordi per la 350e e 75 kWh per la 500e, con ricarica continua fino a 150 kW e passaggio dal 10 all’80% in circa mezz’ora. L’abitacolo adotta un quadro strumenti da 12,3 pollici e uno schermo centrale da 14 pollici, lasciando comandi separati per climatizzazione e volume. Nella prova su strada, la 500e accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, mentre 300h e 350e impiegano 7,7 secondi; rilevati circa 16 kWh/100 km per la 350e e tra 5,5 e 6,2 l/100 km per la 300h.

Prezzi e posizionamento al lancio

Il listino italiano parte da 63 mila euro per la Lexus ES 300h Executive, sale a 67 mila euro per la 350e Executive e arriva a 72 mila euro per la 500e Luxury. Le condizioni previste al lancio abbassano però la soglia a 53 mila euro per la 300h, 57 mila per la 350e e 59 mila per la 500e.

Il dato più rilevante riguarda quindi l’allineamento delle tre alimentazioni nelle offerte iniziali: la differenza tra ibrida ed elettrica più potente si riduce a 6 mila euro. Questa impostazione rende la scelta della motorizzazione più legata alle esigenze d’uso che al solo prezzo d’ingresso.

FAQ

Quanto costa Lexus ES al lancio?

La ES 300h Executive parte da 63 mila euro, mentre le offerte di lancio indicate scendono a 53 mila euro.

Qual è l’autonomia della Lexus ES elettrica?

La 350e dichiara fino a 581 chilometri WLTP, contro i 529 chilometri della 500e a trazione integrale DIRECT4.

Quanto tempo richiede la ricarica?

Le versioni elettriche supportano ricarica continua fino a 150 kW e passano dal 10 all’80 per cento in circa mezz’ora.

Quanto è grande il bagagliaio?

Il bagagliaio offre 493 litri sulla ES 300h e 517 litri sulle versioni elettriche, secondo i dati comunicati da Lexus.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, e fonti giornalistiche qualificate, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.