14 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/OMODA 7 SHS-H debutterà al Summit Chery con una batteria da 5 kWh

La notizia in sintesi OMODA 7 SHS-H debutta con una batteria da 5 kWh al Summit Chery, dal 18 al 24 ottobre.

Il programma prevede test su lunga distanza per OMODA 4 SHS-H, OMODA 5 NEXT e OMODA 7 SHS-H.

Chery ha aumentato del 28,3% gli investimenti in ricerca e sviluppo nel primo semestre 2026.

Le fonti rinnovabili forniscono il 52,77% dell’elettricità consumata negli stabilimenti del gruppo.

Una batteria da 5 kWh per il sistema full hybrid di OMODA 7 SHS-H: è la novità che OMODA & JAECOO presenterà in prima mondiale al CHERY International User Summit 2026. L’incontro si terrà dal 18 al 24 ottobre a Wuhu, in Cina, dove ha sede il gruppo Chery. Il programma comprende prove di consumo e autonomia su lunga distanza, oltre a dimostrazioni delle tecnologie per il parcheggio automatico e dell’assistente vocale di bordo.

La capacità della batteria è il dato centrale dell’annuncio. Secondo il confronto proposto dall’azienda, le full hybrid più diffuse montano generalmente accumulatori che non superano i 2 kWh. Il nuovo sistema porta quindi su OMODA 7 SHS-H una capacità superiore a quella indicata come riferimento. Il debutto riguarda la tecnologia full hybrid, identificata dalla sigla SHS-H, distinta dalle versioni ibride plug-in contrassegnate dalla sigla SHS-P.

Tre modelli nei test su lunga distanza

Le prove previste durante il Summit coinvolgeranno OMODA 4 SHS-H, OMODA 5 NEXT e OMODA 7 SHS-H. L’obiettivo dichiarato è misurare il comportamento del sistema SHS, acronimo di Super Hybrid System, attraverso consumi e autonomia rilevati nell’impiego su strada. Clienti, giornalisti e partner internazionali parteciperanno alla settimana di appuntamenti dedicata ai prodotti e alle tecnologie del gruppo.

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Per le versioni plug-in, Chery riferisce due risultati precedenti. JAECOO 7 SHS-P, SUV commercializzato anche in Italia, ha accumulato oltre 100.000 chilometri di prove in 16 Paesi, affrontando temperature estreme e percorsi difficili. Nel test svolto sul circuito UTAC di Millbrook, nel Regno Unito, il modello ha coperto 1.333 chilometri, equivalenti a 828 miglia, utilizzando un pieno di carburante e una ricarica della batteria. La distanza è risultata superiore dell’11,14% all’autonomia omologata secondo il ciclo WLTP.

Per JAECOO 8 SHS-P, invece, il gruppo segnala il riconoscimento Guinness World Records ottenuto in Indonesia per un’autonomia combinata di 1.660 chilometri. Entrambi i risultati riguardano modelli plug-in: le prove programmate a Wuhu serviranno a raccogliere dati sui veicoli coinvolti nel Summit, senza trasferire automaticamente alle full hybrid le prestazioni registrate dalle altre motorizzazioni.

Ricerca, parcheggio automatico e assistente vocale

Il programma tecnologico si accompagna a un aumento della spesa per ricerca e sviluppo. Nei primi sei mesi del 2026 Chery, capogruppo di OMODA & JAECOO, ha investito 6,672 miliardi di yuan, pari a circa 890 milioni di euro. L’incremento rispetto al corrispondente periodo del 2025 è del 28,3%. Le aree indicate dal gruppo sono le piattaforme elettrificate, l’assistenza avanzata alla guida e le funzioni digitali dell’abitacolo.

Su quest’ultimo fronte, ad aprile è stata estesa la collaborazione con Qualcomm, con l’obiettivo di riunire infotainment e guida assistita in una sola architettura. A Wuhu, nello spazio denominato “Super Intelligent Experience Lab”, saranno mostrati due sistemi: SIVP, ossia Super Intelligent Valet Parking, per il parcheggio automatico in modalità valet, e SIAS, Super Intelligent AI Space. Quest’ultimo è un assistente basato sull’intelligenza artificiale, progettato per interpretare sia le richieste vocali sia il contesto di utilizzo.

Elettricità rinnovabile e recupero dei materiali

Il gruppo indica inoltre nel 52,77% la quota di elettricità proveniente da fonti rinnovabili utilizzata nei propri stabilimenti. Alla produzione contribuiscono anche gli impianti fotovoltaici sulle coperture della fabbrica di Wuhu. Cinque siti produttivi Chery hanno ricevuto in Cina il riconoscimento statale nazionale di “green factory”.

Per i materiali, l’azienda dichiara l’impiego di un processo che associa alluminio interamente riciclato, pressofusione integrata e lavorazione senza trattamento termico. La capacità di recupero e lavorazione indicata è di 100.000 tonnellate di acciaio, altrettante di alluminio e 10.000 tonnellate di plastica di scarto. Il prossimo appuntamento resta il Summit di Wuhu, dove alla presentazione del nuovo full hybrid si affiancheranno le prove su strada e le dimostrazioni dei sistemi di bordo.