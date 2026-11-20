20 Novembre 2026/Home/MOBILE/Iliad rilancia TOP 30 MONDO: 300 GB in Italia e 30 GB in roaming
Dal 19 novembre 2026 torna attivabile TOP 30 MONDO, la tariffa mobile di iliad che abbina 300 GB per l’utilizzo in Italia a 30 GB di traffico dati in roaming in oltre 110 Paesi, compresa l’Unione Europea. Il canone è di 12,99 euro al mese. La finestra per aderire si chiuderà alle 15:00 del 21 gennaio 2027 e riguarda sia i nuovi clienti sia chi ha già una SIM dell’operatore.
Motorola Moto G57 5G Dual SIM, 256 GB/8 GB, Pantone Corsair | Display LCD da 6,72 pollici, 120 Hz, 1080×2400, Snapdragon 6s Gen 4, batteria 5200 mAh
Dual SIM, connettività 5G con supporto reti GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900/2100 e LTE · Display IPS LCD Full HD+ da 6,72 pollici, 1080×2400 pixel, frequenza di aggiornamento 120 Hz, luminosità di picco fino a 1050 nit · Memoria interna da 256 GB e 8 GB di RAM LPDDR4X espandibile tramite RAM Boost; slot microSD per memoria aggiuntiva
La componente internazionale è l’elemento che distingue la proposta: il traffico dati incluso può essere utilizzato anche in destinazioni esterne all’UE. Nell’elenco rientrano Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Thailandia, Marocco, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Australia e Sud Africa. Si tratta di alcune delle destinazioni comprese, non dell’elenco completo dei Paesi coperti.
Per chi viaggia, il dato da considerare è quindi la presenza della propria destinazione tra quelle incluse nel pacchetto. I 30 GB sono indicati come dotazione per il roaming negli oltre 110 Paesi previsti dall’offerta, mentre i 300 GB costituiscono il volume disponibile per la navigazione sul territorio italiano.
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Traffico incluso e costo mensile
In Italia la tariffa comprende l’accesso al 5G e il servizio VoLTE, oltre ai 300 GB mensili. Sono inoltre previsti minuti e SMS senza limiti in Italia e nell’Unione Europea. Per l’utilizzo nei Paesi UE, l’offerta richiama il principio del Roam Like at Home.
La distinzione tra le diverse prestazioni resta rilevante: l’estensione a oltre 110 Paesi riguarda il traffico dati. Per chiamate e messaggi, invece, l’inclusione senza limiti viene indicata per l’Italia e l’Unione Europea, non per tutte le destinazioni extraeuropee raggiunte dal pacchetto di navigazione.
Al canone di 12,99 euro al mese si aggiunge un costo di attivazione della SIM di 9,99 euro. Secondo le condizioni annunciate da iliad, il prezzo mensile rimarrà invariato dopo la sottoscrizione: l’operatore esclude rimodulazioni e aumenti nel tempo. Il costo iniziale della SIM è dunque una voce distinta dalla spesa ricorrente.
Chi può attivarla e come funziona il cambio
Le adesioni sono aperte dalle 10:00 del 19 novembre attraverso i principali canali di vendita iliad. L’accesso non è riservato a chi arriva da un altro operatore: anche i clienti già presenti possono scegliere TOP 30 MONDO modificando la tariffa associata alla propria utenza.
Per questi ultimi è prevista una condizione specifica. Il cambio è gratuito quando si parte da un’offerta con canone pari o inferiore a 12,99 euro al mese. La gratuità del passaggio riguarda quindi questa fascia di clienti; non va confusa con il costo di attivazione indicato per la SIM.
Gli abbinamenti con internet di casa
La sottoscrizione consente anche di accedere a un prezzo mensile scontato sulle offerte internet per la casa. Le formule interessate sono iliadbox, iliadbox fibra domotica, iliadbox super e 5G BOX CASA. Quest’ultima viene proposta per gli indirizzi che non risultano ancora raggiunti dalla fibra iliad.
È inoltre possibile aderire a iliadclub, l’iniziativa che permette di ottenere una maggiore dotazione di traffico dati sulla propria offerta mobile. Questa possibilità si affianca ai contenuti della tariffa e all’eventuale abbinamento con una connessione domestica.
Il termine operativo per scegliere TOP 30 MONDO resta il 21 gennaio 2027 alle 15:00. Per chi valuta il passaggio, gli elementi da confrontare sono il canone, il costo iniziale, le destinazioni comprese nel roaming e le condizioni applicabili alla propria utenza. Le informazioni sulle proposte dell’operatore sono consultabili sul sito ufficiale iliad.
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