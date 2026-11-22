22 Novembre 2026

/ Home/EDITORIALI/OpenAI e le altre big, intesa sul no dei siti all’addestramento IA

Il diritto di dire no, il timore di sparire

OpenAI, Anthropic, Google e Microsoft hanno concordato un’indicazione comune da inserire nel file robots.txt per permettere ai siti di opporsi all’uso dei propri contenuti nell’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Secondo Infodata del Sole 24 Ore, al momento della notizia Anthropic l’aveva già adottata, mentre le altre tre aziende prevedevano di farlo in tempi diversi.

La semplificazione è utile. A me interessa però la domanda che viene subito dopo: se dico di no all’addestramento, che cosa succede alla mia possibilità di essere trovato e citato nelle risposte delle IA? Non è detto che le due cose coincidano. Ma per un editore che vede negli assistenti il nuovo Google, il dubbio basta a rendere la scelta meno ovvia. Una riga di testo è facile da scrivere. Il conto economico, purtroppo, non sta nella riga successiva.

Addestrare un modello non significa citare un articolo

La novità tecnica ha un merito preciso. Prima, per esprimere la propria opposizione, un sito poteva dover inserire indicazioni diverse per aziende, chatbot e persino singoli modelli. Con l’intesa, le quattro aziende convergono su un’indicazione comune. È un lavoro in meno per chi gestisce il sito, e non è poco: un editore dovrebbe poter decidere come far usare i propri articoli senza dover prima imparare a memoria il catalogo di chi sviluppa intelligenze artificiali. L’accordo rende più semplice esprimere una scelta; non dice ancora quale scelta convenga fare.

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Il punto è che sotto la parola «scraping» è facile mettere insieme operazioni che, per chi pubblica, hanno un valore molto diverso. Quando parlo di addestramento, mi riferisco all’uso di un articolo come materiale per migliorare un modello. Quando parlo di indicizzazione, mi interessa che quell’articolo possa essere ritrovato. Quando parlo di citazione, voglio che il lettore possa riconoscere il contributo di quella fonte, invece di ricevere soltanto una risposta che ne riprende il contenuto. Sono tre cose distinte. Il fatto che io voglia impedirne una non significa che voglia rinunciare alle altre due.

Marshall McLuhan scriveva: «The medium is the message». Qui la formula aiuta a capire perché farsi trovare in una risposta non equivale a farsi trovare in un elenco di risultati. Nell’elenco scelgo quale pagina aprire; davanti a una risposta già formulata posso fermarmi lì. Se il nome della testata compare, il lettore può almeno riconoscere da dove viene un’informazione. Se non compare, l’editore può aver contribuito alla risposta senza che il lettore lo sappia. È questa differenza, più che il numero di istruzioni nel file, a rendere importante il modo in cui gli assistenti citano le fonti.

Non darei dunque per scontato che opporsi all’addestramento faccia sparire una testata dalle risposte. Ma non darei per scontato neppure il contrario: l’intesa, per come viene descritta, semplifica il rifiuto di un certo uso, non chiarisce quali effetti avrà quel rifiuto sulla reperibilità degli articoli o sulla loro citazione. Per chi deve mettere mano al robots.txt , la distinzione è concreta: il risultato desiderato potrebbe essere «non usare questo articolo per addestrarti, ma permetti al lettore di trovarlo». Resta da capire quanto sia praticabile.

Il nuovo Google, visto dal bilancio di un editore

Quando dico che le IA sono il nuovo Google, non intendo dire che Google sia già stato sostituito, né che un assistente e un motore di ricerca facciano lo stesso mestiere. Intendo dire che, se una persona comincia da un assistente per informarsi su un argomento, è lì che una testata può farsi conoscere oppure restare fuori dal suo campo visivo. Il paragone riguarda il punto di partenza, non la tecnologia. Ed è proprio la differenza tecnologica a complicare il paragone: nell’assistente il lettore chiede un responso, non necessariamente un indirizzo. Il nuovo oracolo può risultare molto comodo a chi fa la domanda e un po’ meno a chi sperava di essere indicato come fonte.

Da editore, il rischio che vedo è commerciale. Se il mio lavoro non compare nei luoghi in cui i lettori cercano risposte, potrebbe diventare più difficile spiegare a un cliente perché investire in pubblicità o in un progetto editoriale con la mia testata. Non perché l’assenza da una singola risposta faccia perdere automaticamente un contratto. Il problema sarebbe piuttosto diventare progressivamente meno riconoscibili proprio per le persone che cercano gli argomenti di cui ci occupiamo. È uno scenario, non un effetto già dimostrato dell’accordo. Ma è uno scenario che pesa quando la decisione tecnica sembra richiedere soltanto pochi secondi.

Anche lasciare tutto aperto, però, non risolve il problema opposto. Concedere l’uso dei contenuti per l’addestramento non significa ottenere in cambio una citazione. E una citazione, da sola, non equivale a una visita: posso leggere il nome di una testata e decidere che la risposta mi basta. Questo non rende inutile la menzione. Per chi vende anche la riconoscibilità del proprio lavoro, comparire con il proprio nome può avere un valore distinto dal traffico. Ma sono risultati diversi, e trattarli come se fossero intercambiabili rende più facile promettere visibilità che capire che cosa valga davvero.

È qui che vedo la vera equazione. Quanto mi conviene rendere accessibili i miei contenuti, se non so quale parte di quell’accesso si tradurrà nella possibilità di essere trovato? E quanto mi costa rifiutare un uso a cui non voglio acconsentire, se non so che cosa succederà alla mia presenza nelle risposte? L’accordo riduce il lavoro di chi scrive la regola. Non risolve la scelta di chi deve firmarla.

Che cosa vorremmo misurare prima di scegliere

Prima di decidere se aprire o chiudere, vorrei sapere quale risultato sto cercando. Se voglio che il nome della testata circoli, guarderei se viene citata quando l’assistente risponde a domande su temi che la testata segue. Se invece mi interessa portare lettori sull’articolo, vorrei capire se la fonte è indicata in modo che la si possa raggiungere. E se voglio proteggere i contenuti dall’uso per l’addestramento, non confonderei una risposta in cui la testata non appare con la prova che quell’uso sia cessato. Sono domande diverse e nessuna si risolve contando quante volte compare il proprio marchio.

Anche il tentativo di influenzare le risposte va inteso in un senso più concreto di quanto lasci immaginare il verbo. Mi interessa capire se un articolo che offre qualcosa di riconoscibile su un argomento ha la possibilità di entrare nella risposta con il proprio nome. Non perché basti renderlo disponibile per ottenere quel risultato, ma perché, senza distinguere accesso e attribuzione, rischio di scambiare la semplice disponibilità del mio lavoro per una strategia di visibilità. E se vedessi una risposta cambiare dopo una modifica al sito, non mi affretterei ad attribuire tutto a quella modifica. Una coincidenza, anche quando arriva puntuale, non è ancora una spiegazione.

Il «Que sais-je ?» di Michel de Montaigne mi sembra una buona domanda da tenere accanto al file, più che una risposta da metterci dentro. L’adozione dell’indicazione comune, già avviata da Anthropic e prevista con tempi diversi dagli altri, invita a non trattare come definitivo un quadro ancora in movimento. Se una testata prova a capire come viene citata, ha senso distinguere le osservazioni per assistente e per tipo di domanda, invece di trarre una regola generale da una risposta particolarmente favorevole o sfavorevole.

Non mi stupirebbe se due editori, davanti alla stessa possibilità tecnica, arrivassero a decisioni diverse. Per uno la menzione potrebbe contare soprattutto perché rende riconoscibile la testata; per un altro avrebbe senso principalmente se portasse il lettore alla pagina. Nessuno dei due, però, dovrebbe sentirsi obbligato a chiamare «visibilità» un uso del proprio lavoro che il pubblico non è in grado di attribuirgli. È su questo che vorrei vedere risposte più precise, prima di prescrivere a tutti la stessa condotta.

Amiche, nemiche o semplici conoscenti?

Le intelligenze artificiali, a mio avviso, sono qui per restare. Non so ancora se a un editore convenga averle come amiche, come nemiche o come semplici conoscenti. Da una buona conoscente mi aspetterei almeno una cortesia: quando riprende qualcosa che ho scritto, mi presenti al lettore. Non è una pretesa di amicizia. È un modo per capire se, oltre a mettere a disposizione il mio lavoro, sto anche costruendo un rapporto con chi lo cerca.

Michele Ficara Manganelli

Le fonti dei fatti citati: infodata.ilsole24ore.com



