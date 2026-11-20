20 Novembre 2026

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Intelligenza artificiale nei processi del credito, cartolarizzazioni su blockchain e accesso degli stranieri ai servizi finanziari: sono i temi affrontati il 19 novembre 2026 a Milano dalla diciannovesima edizione del CVDay, organizzata da Credit Village a Monterosa91. Le cinque sessioni plenarie hanno esaminato come cambiano valutazione del rischio, gestione dei portafogli e recupero, mettendo a confronto banche, servicer, investitori e operatori specializzati.

Dal recupero alla prevenzione del rischio

La discussione iniziale ha collegato qualità degli attivi, andamento dei tassi e gestione dei crediti deteriorati. Vincenzo Fedele, Managing Partner di Fedele & Partners Studio Legale, ha richiamato le possibilità di recupero individuabili attraverso approfondimenti giuridici anche nei portafogli considerati esauriti.

Enrica Landolfi, Senior Advisor di ARC Ratings e moderatrice della sessione, ha commentato:

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«Il mercato del credito sta evolvendo verso una gestione sempre più industriale e preventiva del rischio, superando il modello delle cessioni massive». «Le sfide principali riguardano il rafforzamento delle sinergie tra banche e servicer, l’equilibrio tra intelligenza artificiale e valutazione umana nell’underwriting e la tempestività nella gestione degli UTP, senza trascurare opportunità di recupero ancora poco valorizzate, come gli indennizzi legati alla Legge Pinto».

Blockchain e antiriciclaggio: procedure da adeguare

La sessione sulle note ABS tokenizzate ha esaminato le condizioni operative e giuridiche per utilizzare la blockchain nelle cartolarizzazioni. Giuseppe Cavallaro, Adjunct Faculty Member della Luiss Business School, Of Counsel di Fedele & Partners Studio Legale e moderatore, ha osservato:

“il confronto ha messo in luce le opportunità offerte dalle nuove tecnologie DLT al mercato delle cartolarizzazioni, evidenziando al contempo due sfide fondamentali: l’adeguamento delle responsabilità e delle procedure interne dei servicer ai nuovi strumenti tecnologici e la necessità di una maggiore armonizzazione normativa e tecnologica dei registri DLT a livello europeo”.

Sull’antiriciclaggio, il confronto si è concentrato sulla conoscenza del cliente e sulla possibilità di ricostruire le decisioni assunte. Daniele Fiorelli, Managing Partner di L&CM Società tra Avvocati e moderatore, ha evidenziato:

«Dal confronto sono emersi due aspetti fondamentali per un efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio». «Da un lato, la centralità delle informazioni e la capacità di selezionarle e correlarle correttamente per assumere decisioni consapevoli; dall’altro, la necessità di strumenti di supporto che accompagnino i soggetti obbligati lungo l’intero percorso valutativo».

L’accesso degli stranieri ai servizi finanziari

Daniele Frigeri, Presidente CeSPI e Direttore dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, ha presentato i dati sull’accesso al conto corrente: tra gli stranieri adulti in Italia la quota è salita dal 61% del 2010 al 90% del 2023. Il 72% degli intervistati nel 2026 intende stabilirsi nel Paese; il 63% dei conti ha più di cinque anni. Il reddito si distribuisce tra consumi in Italia, pari al 70%, risparmio e investimenti nel Paese, al 19%, e rimesse, all’11%.

Ugo Maria Chirico, Founder Partner di CdB Avvocati Law Firm e moderatore, ha evidenziato:

«L’inclusione finanziaria degli stranieri in Italia ha raggiunto livelli significativi, con dati incoraggianti anche sul rispetto degli impegni creditizi». «Il dibattito ha toccato l’intero ciclo del credito, dall’erogazione alla valutazione del merito creditizio fino al recupero, anche in ambito cross-border. Un fenomeno, quest’ultimo, che presenta criticità contenute e può essere gestito efficacemente grazie agli strumenti di cooperazione e alle procedure europee di recupero».

L’intelligenza artificiale oltre la sperimentazione

Le applicazioni esaminate comprendono due diligence, previsioni degli incassi, onboarding e monitoraggio. L’intervista a Manlio d’Agostino Panebianco, membro del Comitato Scientifico Federprivacy, ha introdotto il tema del controllo umano. Roberta Di Fabio, Head of Special Projects di Manteia e moderatrice dell’ultima sessione, ha dichiarato:

«Dal confronto sono emersi alcuni messaggi fondamentali: l’AI deve risolvere problemi reali, la qualità dei dati e della conoscenza è fondamentale e le persone restano centrali, con competenze sempre più specializzate». «Anche la relazione con il cliente evolverà e sarà necessario passare dalla sperimentazione a una vera adozione dell’AI, trasformando i nostri processi. Il futuro del Credit Management non sarà determinato da chi utilizzerà più AI, ma da chi saprà integrarla meglio nei propri processi, nelle proprie competenze e nelle proprie decisioni».

Le Focus Room di CVLAB hanno affiancato alle plenarie approfondimenti operativi su recupero, cartolarizzazioni, antiriciclaggio, phishing e AI. Gianpaolo Luzzi, Direttore Editoriale di Credit Village, ha ripercorso la storia dell’iniziativa:

«Diciannove edizioni del CVDay rappresentano molto più di un traguardo: sono diciannove anni di confronto, relazioni e osservazione di un mercato in continua evoluzione». «Un percorso iniziato insieme al mio socio Roberto Sergio e cresciuto grazie al lavoro di una squadra straordinaria, al contributo di centinaia di relatori e alla fiducia degli sponsor che ci hanno accompagnato nel tempo. Vedere come un’intuizione sia diventata qualcosa di molto più grande di un evento è motivo di grande orgoglio. Ma soprattutto è uno stimolo a continuare a guardare avanti, con la stessa passione e la volontà di creare valore per il settore».

Roberto Sergio, Amministratore Delegato di Credit Village, ha aggiunto:

«Anche quest’anno il CVDay ha portato al centro del confronto temi di grande attualità e interesse strategico per la credit industry, offrendo agli operatori un’occasione di approfondimento sulle trasformazioni in atto e sulle nuove sfide del mercato». «Novità assoluta di questa edizione è stato il panel dedicato all’inclusione finanziaria degli stranieri e alla mobilità internazionale: per la prima volta un evento di settore ha affrontato in modo strutturato un tema dalla forte valenza sociale, oltre che economica”.

Il lavoro indicato agli operatori riguarda soprattutto l’adeguamento dei processi: integrare tecnologie e competenze, documentare le valutazioni e mantenere il controllo sulle decisioni lungo tutte le fasi del credito.